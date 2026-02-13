海外進出をトータル支援するSwiftLink株式会社がグローバルイノベーションカンファレンス「SusHi Tech Tokyo 2026」アンバサダーに就任

SwiftLink株式会社

SwiftLink株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：田中 智史、以下「当社」）は、2026年4月27日（月）～29日（水）に日本・東京にて開催される、グローバルイノベーションカンファレンス「SusHi Tech Tokyo 2026 (スシテックトウキョウ2026)」のアンバサダー就任が決まりましたのでお知らせいたします。

■「SusHi Tech Tokyo 2026」概要

【「SusHi Tech Tokyo」とは】

「持続可能な都市をハイテクノロジーで実現」するSustainable High City Tech (=SusHi Tech)。SusHi Tech Tokyoは、最先端のテクノロジー、多彩なアイデアやデジタルノウハウによって、世界共通の都市課題を克服する「持続可能な新しい価値」を生み出す東京発のコンセプトのグローバルイノベーションカンファレンスです。

【開催概要】

開催日：令和8年(2026年) 4月27日(月曜日)-29日(水曜日・祝日)の3日間

主な開催場所：東京ビッグサイト 西展示棟１～４ホール(東京江東区有明3-11-1)

※会場とオンラインのハイブリッド開催

主催者：SusHi Tech Tokyo 2026実行委員会

プログラム：キーノート・セッション、ブース展示、ピッチコンテスト、ビジネスマッチング etc...

【想定規模】

参加者数(オンライン/オフライン計)：60,000人

出展スタートアップ企業数：700社

商談件数：10,000件

■Web・SNS

イベントホームページ：https://sushitech-startup.metro.tokyo.lg.jp/

X（旧Twitter）（JP）：https://x.com/SusHiTech_SUJP

X（旧Twitter）（EN）：https://x.com/SusHiTech_SUEN

LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/sushi-tech-tokyo-official-account/

■主催者概要

SusHi Tech Tokyo 2026実行委員会は、以下の組織から構成されています。

■お問合せ先

- 東京都- 一般社団法人日本経済団体連合会- 公益社団法人経済同友会- 一般社団法人新経済連盟- 東京商工会議所- 一般社団法人スタートアップエコシステム協会- 一般社団法人スタートアップスタジオ協会- 一般社団法人インパクトスタートアップ協会- 一般社団法人スタートアップ協会

SusHi Tech Tokyo 2026運営事務局

お問合せ：info@sushitech-2026.jp

【SwiftLink株式会社概要】

SwiftLink株式会社は、「世界を変える」そのような思いをもったメンバーが集まって設立いたしました。「営業力」をサポートし、価値のあるプロダクトが、必要とされている市場へ提供される機会を創出し、企業が成長するために必要な戦略的パートナーとなることを理念としております。

サービス概要はこちら：https://www.swiftlinkglobal.com/

▼各種SNS情報

LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/swiftlink-global/

会社名：SwiftLink株式会社

代表取締役：田中 智史

事業内容：海外進出支援

設立：2024年1月22日

所在地：東京都渋谷区円山町5番5号Navi渋谷Ｖ3階

URL： https://www.swiftlinkglobal.com/

お問合せ：https://www.swiftlinkglobal.com/contact-ja