JICDAQ品質認証事業者が200社超に到達

一般社団法人デジタル広告品質認証機構

一般社団法人デジタル広告品質認証機構（JICDAQ／ジックダック）は、当機構が運営する品質認証制度において、認証事業者数が200社を超えたことをお知らせいたします。

JICDAQ認証は、当機構が定めるデジタル広告の掲載先品質確保に関する業務プロセスの認証基準に沿って、デジタル広告関連事業者が業務を適切に行っているか、検証・確認、認証を行う制度です。

JICDAQ認証を取得すると、安心・安全な広告配信が可能な「品質認証事業者」として、JICDAQ公式サイト上の登録者リストに社名が公開されます。デジタル広告関連事業者が安心して取引できる環境づくりを支える仕組みとして、2021年の制度開始以来、多くの事業者に活用されています。

近年、アドフラウド（広告詐欺）やブランド毀損（ブランドセーフティ）といった課題への対応がより一層求められる中で、JICDAQ認証の重要性に対する認識が業界で高まっています。その結果、広告会社、媒体社、テクノロジーベンダーなど、幅広い分野の事業者がJICDAQ認証を取得し、認証事業者数は着実に増加してまいりました。

JICDAQは今後も、品質認証制度の普及を進め、デジタル広告市場の健全な発展と信頼性向上に貢献してまいります。

＜参考＞

JICDAQ認証は、現在以下の2つの認証分野を設けています。

検証方法には「第三者検証」と「海外認証」があります。（「自己宣言」は2026年末で廃止）

無効トラフィック対策 認証マークブランドセーフティ 認証マーク

＜参考＞

・JICDAQ認証制度について

https://www.jicdaq.or.jp/certification_system/

・JICDAQ認証ガイド動画 -3部構成-

https://www.jicdaq.or.jp/release/videos/jicdaq-certification-guide-01/

JICDAQとは

一般社団法人デジタル広告品質認証機構（JICDAQ）は、日本アドバタイザーズ協会（JAA）、日本広告業協会（JAAA）、日本インタラクティブ広告協会（JIAA）の広告3団体が中心となり、デジタル広告市場における広告掲載先の品質の課題を解決することで、デジタル広告が健全に発展し、企業にとっても社会にとっても有益なものになることを目指して設立された認証機構です。

JAA、JAAA、JIAAの広告3団体により2021年3月に設立。JICDAQ認証の検証機関は日本ABC協会。

品質認証事業者・賛同者（2026年2月1日時点）

品質認証事業者や賛同者を当機構のサイトで公表しています。

https://www.jicdaq.or.jp/list/

●JICDAQ品質認証事業者

201社（426認証）

●JICDAQ賛同者

・広告主企業向け

JICDAQ「登録アドバタイザー」 202社

・行政機関向け

JICDAQ「サポート官公庁」 3省庁・自治体

・広告取引に直接関与しない制作会社や調査会社等の事業者向け

JICDAQ「賛助登録事業者」 5社