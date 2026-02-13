ショップチャンネル2月18日（水）は「売れ続けるには訳がある」を放送

ジュピターショップチャンネル株式会社

24時間365日双方向型ライブ放送のショッピング専門チャンネル「ショップチャンネル」を運営する

ジュピターショップチャンネル株式会社（代表取締役社長：小川吉宏、所在地：東京都江東区、以下

「ショップチャンネル」）は、 2月18日（水）に「売れ続けるには訳がある～観て納得のロングセラー～」を放送します。今年30周年を迎えるショップチャンネルには、長年にわたり多くのお客さまに支持され続けてきたロングセラーが数多くあります。本番組では、ロングセラーが一堂に会し、売れ続ける理由とともに、たしかな実力と魅力をたっぷりとお伝えします。

ニップン アマニ油＆DHA プレミアムリッチ

ショップチャンネルデビュー10年！現代人の食生活では不足気味とされているオメガ3脂肪酸。その大切な栄養素を手軽かつ効率的に摂取できるサプリメントです。

メーカーならではの原料で産地や製法にもこだわったアマニ油を、飲みやすい涙型のカプセルに詰め込みました。

放送日時は2月18日（水）0:00～、7:00～、10:00～、14:00～、22:00～です。

大津毛織 スーパーファインペイント カーペット

ショップチャンネルデビュー11年！大阪・泉大津の老舗毛布メーカー「大津毛織」から、多彩色で精巧なスーパーファインペイントを施したカーペットをご紹介します。ふわふわ起毛タッチの3層構造でモチっとした感触ながら、折りたためるのでコンパクトに収納可能。デザインは新作オリジナルで、ダイナミックな印象ながらお部屋になじむよう配色が工夫されています。寒さが残る季節は、ホットカーペットカバーとしてもおすすめです。

放送日時は2月18日（水） 12:00～、20:00～、22:00～ です。

アップルミントシュガー フレグランス

ブランド15周年！気品に満ちた大人の女性を幸せの香りで包み込む練り香水。今回は新作“フィグ”の香りが登場。人気のホワイトティーの練り香水とセットでお届けします。

放送日時は2月18日（水）4:00～他です。

五十嵐美幸のやさしい中華頒布会

テレビや雑誌でも活躍し、2006年からショップチャンネルに出演している中華料理店「美虎（みゆ）」オーナーシェフ・五十嵐美幸さん。五十嵐シェフのこだわりが詰まった絶品中華の頒布会は、“中華なのにやさしい味わい”と大人気です。点心を中心とした豪華なラインナップを、ぜひご賞味ください。

放送日時は2月18日（水）11:00～です。

ミル・レーヴ 水牛ジュエリー

ニュアンスのあるやわらかな色みでオールシーズン使える水牛ジュエリーが登場。大ぶりなのに軽やかで、身に着けるだけで胸元を華やかに飾ります。

放送日時は2月18日（水）17:00～です。

レコルト ポットデュオ タント

1台5役のマルチクッカー。プレートを取り換えて、煮る・炊く・蒸す・焼くなど多彩に活躍し、たこ焼きも作れる便利な卓上電気小鍋。テーブルクッキングで、できたての料理をお楽しみください。2冊のレシピブック付きです。

放送日時は2月18日（水）19:00～です。

■ 届いて当たる！30周年サプライズBOXキャンペーン

期間：2026年1月1日～2027年3月31日（通期）

内容：対象期間中にお買い物をされた方から抽選で、キャンペーンオリジナル

段ボールで商品をお届け。段ボール掲載の二次元コードからお申し込みいただくと、ご購入金額相当のクーポンをプレゼントいたします。（クーポン上限金額あり）

当選者数：50名様（2026年2月）

※画像は一部参考商品です。番組、商品、キャンペーン内容に変更が生じる場合があります。

双方向型ライブ放送とは、テレビの番組放映と同時に、QR コードによるお客さまコメント投稿・ご紹介、お客さまとのお電話でのやりとり、お客さまからのお電話・スマートフォン・PC によるご注文の混雑情報、並びに当社在庫状況のリアルタイム表示、お電話でのコンタクトセンターでの接客及びスマートフォン・PC 等を通じてお客さまとリアルタイムで繋がり双方向コミュニケーションを図り、お客さまと一緒に作り上げるライブ放送です。

ジュピターショップチャンネル株式会社（shopch.jp）

1996年11 月に日本初のショッピング専門チャンネルとしてスタート。現在はケーブルテレビや衛星放送などを通じ、全国3,210 万世帯で視聴可能（2025 年 3 月時点）。ファッション、ビューティー、ホームグッズ、グルメなど、バイヤーが厳選した多彩な商品を 24 時間紹介しています。快適にお買い物していただくため、注文受付や商品出荷も自社で対応。生放送ならではの臨場感と心おどるお買い物体験をお届けしています。テレビ・デジタル・リアルを連携させたショッピングエンターテインメントをお楽しみください。