大手町の屋上農園 で焚火を囲み、ビジネスの本音を語り、つながる都市型対話イベント「Takibi Bar」キックオフ

株式会社スノーピークビジネスソリューションズ（本社：愛知県岡崎市、代表取締役：坂田真也）と、 プランティオ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：芹澤孝悦）は、 都市の中心地・大手町ビル屋上農園 「 The Edible Park OTEMACHI by grow」にて、 焚火を囲んで対話を楽しむ都市型コミュニティイベント「Takibi Bar」を 2026年3月16日（月）～17日（火）に共催いたします。

本イベントは日ごとに対象者を設定した招待制イベントとして実施いたします。

・3月16日（月）は大手町ビル関係者および報道・メディア関係者を対象とした取材・公開日

・3月17日（火）は株式会社スノーピークビジネスソリューションズおよびプランティオ株式会社の関係者

開催初日となる3月16日（月）には、報道関係者向けの取材枠を設け、都会のど真ん中で焚火を囲み、肩書や立場を越えて対話を交わすビジネスパーソンの様子を公開いたします。

■ 「Takibi Bar」開催趣旨

デジタル化やリモートワークの普及により、ビジネスシーンにおける効率性は向上する一方で、人と人が深く向き合い、相互理解を育む「対話の機会」は減少しつつあります。

健全な組織開発や人材育成においては、心理的安全性のある場での対話が欠かせません。

本イベントは、「焚火」という原始的で人間的な営みを媒介に、参加者が自然と心を開き、自身の価値観や仕事観を言葉にする体験を提供します。

・組織開発や人材育成に関心を持つ方々を対象に、「人間らしく働くとは何か」を体感的に理解していただく機会とすることを目的としています。

・「Takibi Bar」は、都市部において焚火を媒介とした対話の場を継続的に創出することを目的とした取り組みであり、3月以降も定期的な開催を予定しています。

・今回の2日間のイベントは、そのキックオフイベントとして位置づけています。

■ 本イベントの見どころ

都会の屋上でリアルな焚火体験

日本屈指のビジネス街・大手町のビル屋上に実際の薪を使った焚火を設置。

心理的安全性を生む“炎のゆらぎ”

焚火の前では自然と肩の力が抜け、本音や気づきが生まれやすくなる対話ワークを実施。

ビジネスを越えたコミュニティ形成

大手町ビルテナント・企業の人事/総務/マネジメント層・オープンイノベーションに関心のある参加者など、多様な人々が集う場。

ビジネスの現場から一歩離れた緑の環境が、リラックスを促し、肩書を超えた対話を誘発する

「The Edible Park OTEMACHI by grow」は、都市の中心で野菜を“育てて食べる”という自然の循環を体感できる場です。ビジネスの現場から一歩離れた緑の環境だからこそ、参加者が心身をゆるめ、肩書を越えて対話し、人との関係性を育むことができると考えています。

■ 開催概要

・名称：Takibi Bar（焚火バー）

・日時：2026年3月16日(月)・17日(火)

・場所：大手町ビル 屋上農園 「the Edible Park OTEMACHI」

・共催：株式会社スノーピークビジネスソリューションズ / プランティオ株式会社

・参加者：各日最大20名（招待制・事前予約制）

・対象：

3月16日 大手町ビル関係者／メディア関係者

3月17日 スノーピークビジネスソリューションズ・プランティオ関係者

・会費：4,000円（税込み・ドリンク込み）

■ 当日のスケジュール（予定）

・18:30 焚火開始（点火の瞬間、都会に炎が灯ります）

・19:30 対話ワーク （焚火を囲み、リラックスした状態での対話）

・20:45 中締め

・21:00 解散・片付け

■ 取材のお申し込みについて（3月16日）

イベント初日の3月16日（月）に、メディア様向けの取材・撮影を受け付けます。

ビル群の夜景と焚火のコントラストなど、非常に視認性の高い映像・写真の撮影が可能です。

・取材可能時間：18:30 ～ 20:30（受付開始 18:00）

・取材内容：イベント風景の撮影、主催者へのインタビュー、参加者へのインタビュー

・申込方法：以下の連絡先まで、貴社名・媒体名・人数を添えてメールにてご連絡ください。

【本件に関するお問い合わせ・取材のお申し込み先】

株式会社スノーピークビジネスソリューションズ

広報担当：米村

TEL：0564-73-6657

MAIL： co_info@snowpeak-bs.co.jp

◇会社概要

＜株式会社スノーピークビジネスソリューションズ＞

所在地：愛知県岡崎市能見通1-61ウメムラビル

代表者：代表取締役社長 坂田 真也

設 立：2016年7月1日

事 業：1. 組織及び地域活性化のための各種研修事業

2. 組織及び地域活性化のための各種ツール、アプリ、システムの開発および導入支援

3. 組織及び地域活性化のためのコンサルティング事業

アウトドア総合メーカーである株式会社スノーピークの子会社として、2016年7月に設立。「自然の壮大なエネルギーと、テクノロジーの無限の可能性を健全に融合して、人間らしく働く人を増やすことで真に豊かな世界を創る」をミッションとし、ビジネスにこそ求められている「人と人とのつながり」をキャンピングオフィス事業を通じて企業に提供している。コーポレートメッセージは「自然と、仕事が、うまくいく。」。