高齢者等終身サポート「あかり保証」みずほ銀行・みずほキャピタル・SMBCベンチャーキャピタル等から資金調達を実施

株式会社あかり保証

弁護士・司法書士・ケアマネジャー等の信頼できる専門家集団とともに、国のガイドラインを遵守して、高齢者等に対して高齢者等終身サポート事業（身元保証事業等）を提供する株式会社あかり保証（所在地：大阪府大阪市北区、代表取締役：清水勇希、以下あかり保証）は、第三者割当増資及び金融機関からの融資による資金調達を実施しました。

本ラウンドでは、SMBCベンチャーキャピタル株式会社、みずほキャピタル株式会社、ミライドア株式会社が新たに株主として、既存株主であるインキュベイトファンド株式会社がさらに引受先となっています。併せて、株式会社みずほ銀行からの融資を受けています。

今回の資金調達により、さらなるサービスの拡充と品質向上を図り、日本全国の高齢者が安心して利用できる身元保証サービスの普及を目指します。

調達の背景と今後の展開について

～あなたの「不安」を「安心」に～

あかり保証は、2025年8月に2拠点目となる東京本店を開設して以降、大阪、東京の二拠点でサービスの提供を進めてまいりました。そして、この度、2026年2月より、3拠点目となる福岡支店を開設いたしました。さらに、2026年4月には名古屋支店の開設も予定しています。

身元保証事業では、夜間を含めた連絡対応、そして、緊急時の駆けつけといった「人」による対応が極めて重要です。サービスの需要は全国にありますが、現状、業界全体で、そのニーズを適切にカバーできてはいない状況です。

このような状況を改善するために、あかり保証は、今後、東京、大阪、福岡、名古屋以外のエリアにも事業を展開する予定です。

おひとりさま高齢者の方が抱える不安は、「入院時の保証人問題」、「孤独死」、「認知症」といった様々な不安があります。我々あかり保証は、そのようなおひとりさま高齢者の方が抱える「不安」を、金融機関等の各事業者の皆様と連携して、「安心」に変えて届けています。

あかり保証は、これからも全国の金融機関等の事業者の皆様とも密に連携して、お客様に信頼かつ安心できる身元保証サービスを届けていきます。

高齢化社会と身元保証の課題

3年前、代表取締役・弁護士の清水は、70代男性から以下の相談を受けました。

【70代男性からの相談】

「先生、施設（老人ホーム）に入所する予定なんやけども、施設から保証人を出してほしいといわれている。ただ、ワシは家族がいない、家族がいないと保証人が出せない。保証人を出せなければ施設に入れないので悩んでいる。」

現在、単身高齢者の方は900万世帯を超えており、2040年には1000万人を超えると推計されています。他方、90％以上の施設が入所時に保証人の提出を求めているといわれており、おひとりさま高齢者の方が、頼れる人がいなくて、保証人を用意できず、入りたい施設に入れない、入院できないという問題が生じています。入院や介護施設への入所時に必要とされる「身元保証人」を確保できず、必要なサービスを受けられない高齢者が増えています。

このため、従来、家族が担ってきた入院時・施設入所時の身元保証人の引受、亡くなられた後の葬儀手続き等のいわゆる「身元保証」事務を、家族が担うことができなくなっています。そこで、近年、家族の代わりに（いわば家族代行として）身元保証事務を行う身元保証業者が激増しています。

しかしながら、終身サポート（身元保証）事業は、近年誕生したサービスであるため、おひとりさま高齢者の方々から、よく「終身サポートサービスを利用したいけれども、どこに頼めばよいか分からない」というお声をいただきます。

代表の清水は、３年前の実際の相談を通じて、「こうした終身サポートサービスを利用したいけれども、信用できる業者がいなくて悩んでいる方が多くいる」という業界の状況を知り、「弁護士として何かできることはないか」と考え、弁護士、司法書士、ケアマネジャーといった専門家と連携してサービスを提供する「あかり保証」を2024年7月に設立しました。

業界健全化に向けた「全国高齢者等終身サポート事業者協会」の設立

我々あかり保証は、安心して身元保証（終身サポート）サービスをご利用いただくために、2025年8月に、全国で初の業界団体「全国高齢者等終身サポート事業者協会」を設立いたしました。

同協会では、今年、協会独自の会員制度を本格的にスタートさせ、優良な事業者を正会員として認証・公表することを通じ、利用者自身が優良な事業者を選べる仕組み作りの構築を加速させます。

あかり保証は、全終協の設立メンバーの中で唯一の弁護士母体の事業者です。その法的な知識・専門性も活かしながら、今後も、全終協の活動等を通じ、業界の健全化に尽力してまいります。

【全国高齢者等終身サポート事業者協会HP】

https://www.zenshukyo.org/

株式会社あかり保証について

株式会社あかり保証は、弁護士や司法書士、ケアマネジャー等の信頼ある専門家集団とともに、国が定めるガイドラインを遵守し、高齢者等終身サポート・身元保証サービス（債務の保証、緊急時の対応、身柄の引き取り等）を提供する会社です。

私たちは、すべての高齢者の方が安心して老後を過ごせる社会の実現を目指し、信頼と安心のある身元保証サービスを提供してまいります。

株式会社みずほ銀行

大阪法人第一部 部長 西元 一樹 氏

みずほ銀行は、このたび、あかり保証様へのご融資を実行いたしました。高齢化が進む日本社会において、ご家族を持たない高齢者の方々が安心して医療・介護施設を利用できる環境づくりは、社会的に極めて重要な課題です。あかり保証様の取り組みは、業界の健全化とともに、おひとりさま高齢者の「不安」を「安心」に変える大きな力になると確信しております。〈みずほ〉は、今後も金融面からの支援を通じて、あかり保証様のさらなるサービス拡充と全国での事業展開を力強くサポートしてまいります。今後のご発展を心よりお祈り申し上げます。

株式会社みずほ銀行

川窪 マテウス 恵一 氏

あかり保証様の資金調達をお手伝いできたことを大変光栄に思います。あかり保証様は、専門家による高い倫理観と透明性をもって、身元保証業界の新たなスタンダードを築かれています。特に、全国規模でのサービス拡大や業界団体設立への積極的な取り組みは、単身高齢者の方々が直面する社会課題の解決に大きく寄与するものと感じております。ご高齢の方々が安心して自分らしい生活を選択できる社会の実現に向け、あかり保証様の挑戦を金融パートナーとして今後も全力で支援してまいります。

投資家からのコメント新規引受先

みずほキャピタル株式会社

角田 知浩 氏

単身高齢者の増加に伴い、身元保証や死後事務といった領域は社会的ニーズが急速に高まる一方、事業者の品質にはばらつきがあるという課題を抱えています。そのような中、清水社長をはじめとする弁護士チームによる、顧客ごとの状況に寄り添った丁寧な対応と高い専門性は利用者からの強い信頼につながっており、また全国初となる業界団体の設立にも関与するなど、業界を牽引する将来有望なスタートアップとしてこのたび投資させて頂きました。今回の投資を通じ、みずほグループの総力を挙げて、あかり保証様の更なる成長を支援してまいります。

SMBCベンチャーキャピタル株式会社

関西投資営業部長 池田 一生 氏

今回初めてあかり保証様にご出資致しました。今後ますます増加する「おひとりさま」老後に対してまだ明確なソリューションが存在しない中、入院入所時や万が一の際に必要となる「身元保証」をフックに若い力で挑戦している姿勢に共感しています。まだ事業が始まったばかりといっても過言ではない段階ですが、その行動力・熱意が同業者や当局を動かし業界団体設立も果たされるなど業界内で存在感を発揮しており、今後の成長に期待するとともに全力でご支援していきたいと考えています。

ミライドア株式会社

小林 祐也 氏

株式会社関西みらい銀行と共同で設立した関西みらいサクセスサポート投資事業有限責任組合および第一勧業信用組合、全国信用協同組合連合会、恒信サービス株式会社と共同で設立した「かんしん事業承継 ＆未来創造投資事業有限責任組合より新たに投資させていただきました。高齢化や単身世帯の増加で頼れる人がいないという不安は喫緊の社会課題です。身元保証サービスは、入院時から万が一の時まで人生に寄り添うことでその不安を解消する、これからの時代に不可欠な社会インフラになると期待しています。この意義深いサービスがより多くの方々に届くよう、ファンド関係者一同、精一杯応援してまいります。

関西みらい銀行

関西みらいベンチャーファンドを通じて、あかり保証の挑戦のご支援をさせていただきました。少子高齢化や地域経済の縮小により、暮らしの安心を支える仕組みの重要性が一段と高まっている現代において、あかり保証が提供する「身元保証サービス」や「高齢者終身サービス」は、こうした社会課題に応える重要な取り組みです。私たちは「関西を元気にする銀行」として、あかり保証のさらなる成長と地域経済の持続的な発展に貢献していきます。

第一勧業信用組合

かんしん事業承継＆未来創造ファンドより出資させて頂きました。あかり保証様は、最大の特色である専門家チームでの信頼性の高いサービスにより、身寄りのないご高齢の方や様々なご事情を抱える多くの方々にとっての心強いパートナーとなり、ひいては身元保証業界全体の信用およびガバナンス向上に重要な役割を果たして頂けるものと期待しております。

既存投資家

インキュベイトファンド株式会社

代表パートナー 村田 祐介 氏

あかり保証に追加出資させて頂きました。創業後も順調に成長しており、大変心強いです。外から見えづらい社会課題だからこそ、引き続き一歩一歩地道に変革し続けていきたいと思います。

インキュベイトファンド株式会社

児山 一樹 氏

創業後、一貫して「身元保証」の社会課題に真正面から取り組み、様々な関係者と協力しながら、成長を続けており、頼もしく感じています。今後も、さらなる事業拡大と社会的インパクトの両立を共に目指してまいります。

株式会社あかり保証 代表取締役 清水勇希のコメント

既存投資家のインキュベイトファンド株式会社様、ミライドア株式会社様に加え、SMBCベンチャーキャピタル株式会社、みずほキャピタル株式会社、みずほ銀行様、関西みらい銀行様、第一勧業信用組合様に「チームあかり保証」のメンバーに加わっていただきました。

おひとりさま高齢者の課題は、我々だけでは解決できない大きな課題であり、各事業者の皆様と連携していく必要があります。例えば、お客様の財産管理等については、全国の金融機関・保険会社の皆様とも密に連携して、ともにお客様の生活を支え、安心を届けていければと思います。

当社は、これからも、安心・信頼できる身元保証サービスの提供を通して、全ての高齢者が安心して老後を過ごせる社会の実現を目指してまいります。

また、業界団体の設立も通じて、この業界を透明化し、この問題、我々の取組を多くの人に知っていただき、すべてのおひとりさまが安心してサービスを利用できるよう、私の一生をかけて、これからも尽力していきます。





会社概要

社名：株式会社あかり保証

所在地：〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-3-18MF西天満ビル11階AB号室

代表者：代表取締役 清水勇希

創業：2024年7月8日

事業概要：弁護士、司法書士、ケアマネジャー等の信頼のある専門家集団とともに、国が定めるガイドラインを遵守した身元保証サービス（債務の保証、緊急時の対応、身柄の引き取り等）「あかり保証」の提供

公式サイト： https://www.akarihosho.jp/