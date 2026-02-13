MAXWINから超ロングケーブルで作業効率が格段にアップしたプロ仕様の高機能OBD2車両診断機が登場

昌騰有限会社

カー用品ブランドMAXWIN(運営：昌騰有限会社、所在地：大阪府泉大津市)は、超ロングケーブルで作業効率が格段にアップしたプロ仕様の高機能OBD2車両診断機『OBD2-DIA02-PLUS』の販売開始をお知らせします。

MAXWIN OBD2-DIA02-PLUS

超ロングケーブルで作業効率がアップした高機能タイプのOBD2車両診断機

約250cmの超ロングケーブルを装備。操作や作業を車外で対応できます。

車両のOBD2コネクタに接続して車両の各種情報を確認しやすくなりました。

約36000件の故障コード情報内蔵。9つのOBD2/EOBD標準プロコトルに対応。

商品詳細

250cmのロングケーブルで作業性UP

従来より約250cmに延長されたケーブルにより、コネクターを接続して車外でエンジンの状態を見ながらモニタリングすることで作業性が大幅に向上しました。



リアルタイム電圧測定対応

車両のリアルタイム電圧を表示し、バッテリー状態を一目で確認できます。バッテリー寿命（健康度）、バッテリー残量の機能が増加されました。

9つのOBD2/EOBD標準プロトコルをサポート

故障コード読み取り・クリア、フリーズフレームデータ読み取り、I/M準備状態、車両情報、データストリームの読み取り、電圧の読み取り、酸素センサーテスト、故障コード照会などをサポートしています。

エンジン故障診断

車両故障コードを迅速に読み取ります。故障コードをクリアする機能も搭載。

約36000件の故障コード情報内蔵

コード照会機能で故障コードの内容を検索できます。従来品は約3000件の情報内蔵ですが、本製品はなんと約36000件内蔵！あらゆる故障コードについて検索できます。

【内蔵故障コード情報】Pグループ：32340件、Uグループ：3376件、Bグループ：105件、Cグループ：76件

I/M準備状態

排ガス関連の諸項目をテストする機能です。エンジン系の一連の項目をスキャンし、迅速に結果を出します。

リアルタイムのデータ読み取り

エンジンのリアルタイムのデータを迅速に読み取ります。車両の走行状態、潜在問題などをより簡単に発見できます。

QRコードによるレポート出力対応

車両データストリームや故障コードなど情報を取得し、QRコードを作成。そのQRコードを読み取ることで診断レポートを表示することができます。

製品仕様

材質：ABS モニター：2.8インチ液晶ディスプレイ

入力電圧：DC 9-16V

動作電流：6mA-84mA

動作温度範囲：-20℃～60℃

保存温度範囲：-20℃～60℃

サイズ：約155×87×24 mm

重量：246g（本体）

ケーブル長さ：約250cm

表示言語：日本語含む10言語対応

内蔵エラーコード情報：約36000件

対応車種：OBD2機能搭載車に対応

（日本車：2005年～、アメリカ車：1998年～、ヨーロッパ車：2002年～）

【対応プロトコル】

1.SAE J1850 PWM (41.6Kbaud)

2.SAE J1850 VPW (10.4Kbaud)

3.ISO 9141-2(5 baud init, 10.4Kbaud)

4.ISO 14230-4 KWP (5 baud init, 10.4 Kbaud)

5.ISO 14230-4 KWP (fast init, 10.4 Kbaud)

6.ISO 15765-4 CAN (11bit ID, 500 Kbaud)

7.ISO 15765-4 CAN (29bit ID, 500 Kbaud)

8.ISO 15765-4 CAN (11bit ID, 250 Kbaud)

9.ISO 15765-4 CAN (29bit ID, 250 Kbaud)