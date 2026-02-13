大きいサイズのお客様も可愛く、快適に！フォーエル初のi‐shirt「2WAYリボンブラウス」新登場

株式会社はるやまホールディングス

ビジネスパーソンの健康を応援・サポートする、はるやま商事株式会社（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：治山正史）が展開する「大きいサイズの店フォーエル」は２０２６年２月２０日（金）より、「i-shirt 2WAYリボンブラウス」を発売いたします。人気の機能性シャツ「i-shirt」シリーズから、大きいサイズのお客様向けに初めて展開するリボンデザインのブラウスです。実店舗30店※注１とフォーエルECサイトでも展開いたします。

本商品は、「大きいサイズでも可愛いデザインのブラウスが欲しい」というお客様の声に応えて開発いたしました。i-shirtの特長である圧倒的な形態安定性※注２と吸水速乾機能※注３を備えた素材を採用し、開発に時間をかけて実現。さらに、ボタンで着脱可能なリボンを付け、取り外すとスキッパーブラウスとしても着用いただける2WAY仕様にしました。フレッシャーズの方々が、入学式からビジネスシーンまで幅広く活用いただける洗練されたブラウスとなっております。

商品特長

・圧倒的な形態安定性※注２で、完全ノーアイロン※注２を実現した高機能ブラウス

・吸水速乾素材※注３ですぐ乾き、シワにならずアイロン掛け不要でお手入れ簡単

・ストレッチ性があり、終日ストレスフリーな着心地を実現

・リボンはボタンで取り外しができ、外すとスキッパーブラウスとしても着用可能

商品概要

【商品名】 i-shirt 2WAYリボンブラウス

【発売日】 ２０２６年２月２０日（金）

【サイズ展開】 2L～6L

【カラー】 ホワイト、サックス

【価格】 5,990円（税抜）

【販売場所】 フォーエル30店舗、フォーエルECサイト

※注１ 一部店舗で取り扱いが無い場合がございますのでお近くの店舗へお問い合わせください。

※注２ 形態安定性・完全ノーアイロン：一般財団法人メンケン品質検査協会 品質検査報告書No.OS-2408883より確認

一般財団法人メンケン品質検査協会 生地品質検査報告書No.OS-2405151より確認

※注３ 吸水速乾機能:：一般財団法人カケンテストセンター 試験報告書No.OS-25-064586より確認

◆はるやま商事株式会社

フォーエル公式WEBサイト：https://foel.jp/

X（Twitter）：https://x.com/FOEL_OFFICIAL

Instagram：https://www.instagram.com/foel_official/