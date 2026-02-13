東京駅ホーム上にベーカリーの新業態！THE PLATFORM STAND Produced by NEIGHBORS BREAD 東京駅店

株式会社JR東海リテイリング・プラス（所在地：愛知県名古屋市、代表取締役社長：小林 創）は、株式会社standard bakers（所在地：栃木県宇都宮市、代表取締役社長：松本 裕功）の新業態となる「THE PLATFORM STAND Produced by NEIGHBORS BREAD 東京駅店」を、東海道新幹線東京駅構内18・19番ホーム14号車付近に、2026年2月26日（木）からオープンします。総菜パンやデザートパン、IPAやコーヒーなどのドリンクも取扱い、パンとコーヒーと人が集まる、ちょうどいい空間を提供します。