東京駅ホーム上にベーカリーの新業態！THE PLATFORM STAND Produced by NEIGHBORS BREAD 東京駅店
株式会社JR東海リテイリング・プラス（所在地：愛知県名古屋市、代表取締役社長：小林 創）は、株式会社standard bakers（所在地：栃木県宇都宮市、代表取締役社長：松本 裕功）の新業態となる「THE PLATFORM STAND Produced by NEIGHBORS BREAD 東京駅店」を、東海道新幹線東京駅構内18・19番ホーム14号車付近に、2026年2月26日（木）からオープンします。
総菜パンやデザートパン、IPAやコーヒーなどのドリンクも取扱い、パンとコーヒーと人が集まる、ちょうどいい空間を提供します。
《THE PLATFORM STANDとは》
どこかへ向かう途中、少し時間が空いたとき、「ちょっと立ち寄る」ことを前提につくられたカジュアルなフードスタンドです。旅や出張など、移動の動線上に自然に組み込まれ、人と人、時間と時間が“駅”をきっかけに自然に繋がる。そんな「ちょうどよさ」を大切にしています。
《店舗概要》
営業時間：7:30‐20:00予定
定休日 ：無休
座席 ：なし
支払方法：キャッシュレスのみ（現金取扱無し）
取扱商品：パン８種、ソフトドリンク約15種、クラフトビール１種
価格帯 ：約400円〜約800円
《商品紹介》
バジルフランク 756円（税込）
ジューシーなフランクソーセージに、爽やかなバジルの香りを効かせた一本。パリッとした食感と肉の旨み、ハーブの余韻が広がる大人向けのホットドッグ。軽食にも、ビールにも相性抜群。
つぶあんホイップバター 540円（税込）
北海道産エリモ小豆を使用し銅釜で炊いた風味豊かなつぶあんに、なめらかなホイップバターをたっぷりサンド。北海道産小麦のオリジナルパンとのバランスを楽しめる定番の一品。コーヒーとの相性も抜群。
Malt Masters IPA beer 748円（税込）
柑橘系の香りがふわりと広がり、IPAらしい苦味はしっかりありつつも、渋さやエグみは抑え、口当たりはクリアで心地よいバランスに。食事にも合わせやすく、日常の一杯として楽しめる“大人の味わい”です。
※画像はイメージです。
※内容・価格・数量等は変更する場合がございます。また、急遽販売を終了する場合がございます。
※ご来店には東海道新幹線東京駅の入場券または有効な乗車券類が必要です。
