“抱っこひもは暑い”をテクノロジーで解決！昨年わずか2カ月で完売した「空調ベビーケープ(R)」2/13予約開始

株式会社ダッドウェイ

株式会社ダッドウェイ（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：大野 浩人）は、オリジナルブランド

「BabyHopper（ベビーホッパー）」より、ファン付きウェアのパイオニア株式会社空調服との共同開発による暑さ対策グッズの決定版「空調ベビーケープ(R) （保冷ジェル付き）」を2026年3月13日に発売。これに先駆け、本日2月13日よりダッドウェイの店舗・オンラインストアにて予約販売を開始いたします。予約特典として1,500円分のポイントをプレゼント中です。

昨年SNSで「救世主」と話題になりわずか2カ月で完売※した本製品。2026年は高湿度な猛暑が予測されるなか、旧モデルで多くのユーザーを猛暑から救った「保冷ジェル」を入れる冷却構造を継承し、さらにベビーカー兼用時の安全性を高める「ケーブル固定用フープ」を新搭載いたしました。

「エルゴは暑いからベビーカーにする」のではなく、「お気に入りの抱っこひもをテクノロジーで快適にする」。これから出産準備をされるご家庭にとって、抱っこひもの購入に合わせ、ベビーケープを同時に揃えるスタイルは、育児の「ニュースタンダード」として定着を始めています。

※メーカー倉庫分完売

2026年、かつてない猛暑予測と「子育てのリアル」

2026年の夏は、例年以上の記録的な高温が予想されています。毎日の生活に欠かせない、育児のインフラともいえる抱っこひもですが、店頭やSNSなどでは「抱っこひもは暑い」という声も。「夏だから仕方ない」と諦めるわけにはいかないのです。赤ちゃんが安心するために、抱っこはいつだって必要だからです。親子の密着度が高い抱っこひもは、どのような仕様の商品であっても物理的に熱がこもるのが現実です。だからこそ、「暑いから抱っこひもを諦める」のではなく、「お気に入りの抱っこひもをテクノロジーで快適にする」。これが、近年の過酷な夏を乗り切る、現代の子育てにおける最も賢い選択です。

「季節商品なのにこの価格？」への答え：実は“半年間”使える高コスパアイテム

暑さ対策の商品は、一見すると「ワンシーズンの季節商品」と捉えられがちです。しかし、近年の日本において最高気温が25度（夏日）を超える期間は、5月から10月までの約半年間、180日以上※にわたります。 一年の約半分を「暑さ」との戦いに費やす現在の日本の育児環境において、毎日のお出かけのストレスを和らげる本製品は、投資価値の高い、合理的な出産準備品といえます。

※気象庁「過去の気象データ検索」より、2021年～2025年の東京都心における気温が25度以上を観測した日を算出。

製品特徴：親子の快適性を両立した「気化熱×保冷」のダブル冷却

本製品の最大の特徴は、昨年導入され、多くのパパママから「これなしでは夏を越せない」「抱っこひも派の正解が見つかった」と圧倒的な支持をいただいた「専用保冷ジェル」の搭載です。

１.確かな信頼を得た「ハイブリッド冷却」

ファンによる「気化熱冷却」に加え、赤ちゃんの背中にあたる「保冷ジェル」が、こもりやすい熱をやさしく逃がします。ファンがケープ内部の熱気と湿気を循環させることで、抱っこによる親の背中・お腹側の「蒸れ」も軽減し、親子の両方が「快適で涼しい」状態を長く保てるのが特長です。今年もその「理想的なハイブリッド冷却」を継承しています。

２.【NEW】ベビーカー兼用をより安全にする「ケーブルフープ」

2026年度モデルは、ベビーカー装着時にも配線が邪魔にならないよう、「ケーブル固定用フープ」を新たに搭載。タイヤへの巻き込みや赤ちゃんの手の届きを防止する安全設計により、その日のお出かけスタイルに合わせて、抱っこひもとベビーカーのどちらでも使い分けが可能です。

３.エルゴベビー純正品だから叶う「安心設計」

自作の対策や汎用品では、ケーブルの露出や赤ちゃんの指の巻き込みなど、安全面での不安が拭えません。本製品はエルゴベビー日本正規総代理店である当社が、キャリアに完璧にフィットするよう設計。配線が赤ちゃんに触れない構造や確実な固定など、専用品ならではの「安全」を優先しています。

４.1枚で完結する「お出かけ対策」

紫外線カット、はっ水加工生地を採用。日差し、急な雨、そして暑さ。春先から秋口のお出かけの不安をこれ1枚でカバーし、赤ちゃんを守ります。

５.快適続く「リチウムイオンバッテリー」

専用のリチウムイオン小型バッテリーが付属したセットを、DADWAYの店舗・各オンラインショップで販売します。単三電池使用時よりも、長時間または強い風量で使用可能です。

【バッテリー仕様】

［型番］NANOBT2

［出力電圧］7.2V/6.0V/5.0V/3.3V

［出力切替］7.2V連続モード/7.2Vゆらぎモード※1 6.0V/5.0V/3.3V

［定格容量］3250mAh（23.4Wh）

［充電時間※2］約4時間（専用充電器使用時）

※1：ゆらぎモードとは、出力電圧を7.2V⇔6.0Vと3秒間隔で緩やかに変えて、7.2Vで使用した感覚をできるだけ損なうことなく、バッテリーの持ち時間を延ばすモードです。

※2：数値はご使用環境によって異なります。目安としてお考えください。

機能美を追求した、独自の「送風構造」

本製品は、機能性とデザイン性を高い次元で融合させた独自の構造。

■円形状の開口部とファンの一体設計

抱っこひも用ケープとして最適化された円形状の開口部を配置。内部に効率よく外気を取り入れるためのファンを、安全かつスマートに装着できる独自のデザインを実現しました。

■計算されたメッシュ配置と空気の循環

開口部カバーをはじめ、ポケット裏地、スペーサ収納部、各サイドカバーの内面に至るまで、適所にメッシュ素材を採用。緻密な構造により、ケープ内部の湿った空気を効率よく逃がし、赤ちゃんの肌を常にサラサラに保ちます。

■エルゴベビー・ベビーキャリア専用設計

日本で最も多くのファミリーに愛用されている「エルゴベビー・ベビーキャリア」に装着した際、送風効率を最大限に発揮させる専用設計を採用。

エルゴベビー・ベビーキャリアと空調ベビーケープ(R)が互いの機能を補完し合う、夏を快適に過ごすための組み合わせです。純正ならでは独自の取り付けフラップが隙間なくフィットすることで、空調効率を最大限に高めることに成功しました。「気化熱冷却」の効果を逃すことなくダイレクトに赤ちゃんへと届けます。

※本商品は株式会社空調服の特許及び技術を使用しています。

販売各社様向けメッセージ

昨年は欠品で大変ご迷惑をおかけいたしました。今年は市場で探されているお客さまのご希望が叶うよう生産体制を強化いたしました。いち早くご注文をお待ちしております。

新規でお取り扱いをご希望の企業さまからのお問い合わせもお待ちしております

＜問い合わせ先＞

https://www.dadway.com/company/business/contact.html

広報担当者より：暑さを感じる前の「出産準備」がおすすめ

昨年の空調ベビーケープ(R)は、盛夏を迎える前のわずか2カ月間で完売いたしました。2026年も同様、あるいはそれ以上のスピード感が予想されます。大幅増産を決定しておりますが、「暑い」と感じてからでは手に入らない可能性が高いため、これから出産準備をされる方は、抱っこひもと一緒に揃えておくことを強く推奨いたします。快適な抱っこを諦めるのではなく、純正ケープを揃えて「快適性も妥協しない」。それが、親子の笑顔を守る一番の近道です。

商品概要

ブランド：BabyHopper（ベビーホッパー）

商品名 ：空調ベビーケープ(R) （保冷ジェル付き）

税込価格：各16,500円

カラー ：全3色

「ベージュ」定番で使いやすい人気色

「ライトモス」 アウトドアシーンにも映えるナチュラルカラー

「スカイグレー（2026年新色）」涼感を視覚からも演出するトレンドカラー

対象 ：首がすわってから

スペック：単三電池4本使用（別売り）、強：約8.5時間 / 弱：約44時間稼働

付属品 ：専用保冷ジェル

対応 ：エルゴベビー・ベビーキャリア対応（ベビーカー兼用）

取扱店舗：DADWAY店舗、オンラインストア、楽天市場、Yahoo、Amazon、アカチャンホンポ、ベビー量販店など

この商品は、(株)空調服の特許及び技術を使用しています。

先行予約

2026年2月13日から3月12日まで、ダッドウェイの店舗・オンラインストアにてご予約受付中。先行予約特典として、出産準備や買い足しを応援する1,500円分のポイントプレゼントをご用意しております。

※ポイントとクーポンはダッドウェイの店舗・オンラインストアのみで使用可能

ダッドウェイオンラインストア :https://www.dadway-onlineshop.com/

※商品ページは順次公開予定

会社概要

会社名： 株式会社ダッドウェイ

本社 ： 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目15番地12

代表 ： 代表取締役社長 大野 浩人

設立 ： 1992年10月1日

資本金： 3,000万円

ＵＲＬ： https://www.dadway.com/

「こどもとワクワクする毎日を」

1992年創業。世界中から見つけ出した「とっておき」の育児用品を日本へ。あえて日本の型にはめすぎず、ブランドが持つ本質的な輝きを活かし、パートナーの皆さま、お客さまと共にその価値を最大化しています。また、その知見を活かし、暮らしに必要な「エッセンス」を機能やデザインに注ぎ、メーカーと共に創り上げています。世界と日本の良さを紡ぎ、家族の毎日に彩りを添えます。