いなば食品　とりささみシリーズ缶に糖質ゼロの「MCTオイル」と「オイル無添加」タイプが新登場！

いなば食品株式会社

いなば食品株式会社（本社：静岡県静岡市清水区由比、稲葉優子(会長)）は、ささみシリーズ缶の機能性とヘルシーさを高めた「とりささみフレークMCTオイル」と「ごろっととりささみオイル無添加」を新発売いたしました。体づくりにうれしい機能性をプラスした新ラインナップで、調理する時間がないときにも、さっとお使いいただけます。

とりささみフレークMCTオイルごろっととりささみオイル無添加■商品特徴- 健康油と大きめカット。メニューに合わせてスマートにたんぱく質を摂取できる。- 「とりささみフレークMCTオイル」は、糖質ゼロのとりささみで、面倒な筋取りが不要なので、料理する時間がないときにもさっと使える。- 「ごろっととりささみオイル無添加」は大きめカットで噛み応えしっかり。たんぱく質をきちんと摂取しながら、食べたい日にぴったりの満足感！- メインの食材としても使いやすいとりささみで、調理の時短にもおすすめ！- リン酸塩を不使用。

「とりささみフレークMCTオイル」「ごろっととりささみオイル無添加」の商品情報 いなば食品株式会社(https://www.inaba-foods.jp/products/chicken)

いなば食品グループHP→ いなば食品株式会社(https://www.inaba-foods.jp/)