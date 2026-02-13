1着で4通りの着こなし、着替えなしでシーンに合わせた装いを実現 フリルを持ち歩いて、いつでもどこでも変幻自在のカスタムブラウス登場

















【商品概要】



商品名 バンドカラーフリルブラウス【4WAY】



素材 ポリエステル65%、レーヨン35%



色柄 ブルーストライプ



機能 透け防止、UVカット、遮熱、接触冷感、形態安定



サイズ M〜L（全2サイズ）



販売価格 税込6,589円



販売店舗 洋服の青山主要200店舗、公式オンラインストア



※記載の情報はリリース発表時現在のものです。

本商品は、襟と袖のフリルを自由に組み合わせることで、１着で4通り（4WAY）のスタイルを楽しめます。例えば、デスクワークの際や、さりげなくトレンド感を取り入れたい時には「袖フリル」で手元にアクセントを。また、顔周りを華やかに演出したい時には「襟フリル」を。フリルの着脱次第で、その日のシーンや気分に合わせて自在に印象を変えることができます。袖口には、簡単に着脱可能なワンタッチ式ボタンを採用しました。フリルをバッグに忍ばせておくだけで、外出先でも瞬時にスタイルを切り替えられます。さらに、襟元にはあえて標準的なボタンを採用。パーツを装着した際も浮きにくく首筋に沿うすっきりとしたシルエットにこだわりました。