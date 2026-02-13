こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
＼チーズ好きの皆さま、お待たせしました！／ホワイト&チェダー2種類のチーズを4枚重ねた贅沢な味わいの“とろけるチーズの誘惑”がご好評につき再び登場！
ファン待望！チーズ好きにはたまらない 「チーチーダブチ」 2月18日（水）から2週間限定で販売！
日本マクドナルド株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：トーマス・コウ）は、大人気レギュラーメニューの「ダブルチーズバーガー」に、まろやかなホワイトチェダーチーズをさらに2枚加えた、チーズ好きにはたまらない贅沢な味わいの一品「チーズチーズダブルチーズバーガー」（通称チーチーダブチ）を、2月18日（水）から2週間限定で、全国のマクドナルド店舗にて販売いたします。
「チーズチーズダブルチーズバーガー」は、ジューシーな100％ビーフパティを2枚重ね、チェダーチーズを2枚サンドした「ダブルチーズバーガー」をベースに、ホワイトチェダーチーズを2枚加えることで、より濃厚でコク深い味わいに仕上げた一品です。香ばしく焼き上げたビーフパティの力強い旨みに、とろける2種類・計4枚のチーズが重なり合い、一口ごとに満足感のある味わいをお楽しみいただけます。チェダーのコクとホワイトチェダーのまろやかさが絶妙に調和し、ビーフの旨みを一層引き立てる、食べ応えのある仕上がりです。
お客様から「チーチーダブチ」の愛称で親しまれ、大好評をいただいている本商品は、これまで期間限定で登場するたびに大きな反響を呼んできました。SNSなどでも「チーチーダブチまだかな？？」「早くチーチーダブチを出してください」といった“チーチーダブチを熱望“するお声が多く寄せられており、そうしたご期待にお応えするため、このたび、期間限定で全国のマクドナルド店舗にて販売いたします。ぜひこの機会に、ジューシーなビーフパティの旨みと、チェダーチーズとホワイトチェダーチーズ、2種類・計4枚のチーズがとろけ合う、「チーチーダブチ」ならではの濃厚で贅沢な味わいを、心ゆくまでお楽しみください。
