公開日：2026年2月13日


独立行政法人情報処理推進機構




プレス発表 改訂した「DX推進指標」による自己診断結果の提出を

2026年4月3日（金曜日）から受け付けます

〜「デジタルガバナンス・コード3.0」に基づき設問、成熟度レベルを見直し〜




■今後の予定

新たなDX推進指標による自己診断結果の受付開始は、2026年4月3日（金曜日）を予定しています。現行の「DX推進指標自己診断フォーマット Ver2.4」での提出を希望される場合は、2026年4月2日（木曜日）までに提出を完了してください。

回答方法等を記載したDX推進指標のガイダンス資料等は、IPA公式ウェブサイトで順次ご案内します。

DX推進指標のご案内：https://www.ipa.go.jp/digital/dx-suishin/about.html


本件に関するお問合わせ先

■本件に関するお問い合わせ先

IPA デジタル基盤センター デジタルトランスフォーメーション部 DX推進グループ

E-mail：disc-dx-info@ipa.go.jp

■報道関係からのお問い合わせ先

IPA 経営企画センター 戦略コミュニケーション部 戦略コミュニケーション室 渡邉・鴨田・大矢

TEL：03-5978-7503

