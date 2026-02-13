



公開日：2026年2月13日

独立行政法人情報処理推進機構

プレス発表 改訂した「DX推進指標」による自己診断結果の提出を



2026年4月3日（金曜日）から受け付けます



〜「デジタルガバナンス・コード3.0」に基づき設問、成熟度レベルを見直し〜

■今後の予定新たなDX推進指標による自己診断結果の受付開始は、2026年4月3日（金曜日）を予定しています。現行の「DX推進指標自己診断フォーマット Ver2.4」での提出を希望される場合は、2026年4月2日（木曜日）までに提出を完了してください。回答方法等を記載したDX推進指標のガイダンス資料等は、IPA公式ウェブサイトで順次ご案内します。DX推進指標のご案内：https://www.ipa.go.jp/digital/dx-suishin/about.html