こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
プレス発表 改訂した「DX推進指標」による自己診断結果の提出を2026年4月3日（金曜日）から受け付けます
公開日：2026年2月13日
独立行政法人情報処理推進機構
〜「デジタルガバナンス・コード3.0」に基づき設問、成熟度レベルを見直し〜
https://digitalpr.jp/table_img/2314/128132/128132_web_1.png
■今後の予定
新たなDX推進指標による自己診断結果の受付開始は、2026年4月3日（金曜日）を予定しています。現行の「DX推進指標自己診断フォーマット Ver2.4」での提出を希望される場合は、2026年4月2日（木曜日）までに提出を完了してください。
DX推進指標のご案内：https://www.ipa.go.jp/digital/dx-suishin/about.html
本件に関するお問合わせ先
IPA デジタル基盤センター デジタルトランスフォーメーション部 DX推進グループ
E-mail：disc-dx-info@ipa.go.jp
■報道関係からのお問い合わせ先
IPA 経営企画センター 戦略コミュニケーション部 戦略コミュニケーション室 渡邉・鴨田・大矢
TEL：03-5978-7503
https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=i9_Y3MeJYe-YSe6gM34B0g%3D%3D
関連リンク
IPAウェブページ ｜企業DXを推進する指標の在り方に関する検討会
https://www.ipa.go.jp/disc/committee/dx-suishin-committee.html
経済産業省ウェブページ ｜デジタルガバナンス・コードとは
https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/investment/dgc/dgc.html
経済産業省ウェブページ ｜DX推進指標（DXの取組状況を診断する自己診断ツール）
https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/investment/dx-shihyo.html