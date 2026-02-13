2026年版｜ナチュラルに肌を補正できるアプリ6選【無料あり】
Tenorshareが提供する「Tenorshare PixPretty」は、2026年2月13日（金）に最新バージョンを公開しました。今回のアップデートでは、肌の影や色ムラを抑えながら、シワやニキビ跡を自然に整えるAI補正精度が強化され、過度な加工感を出さずに“素肌がきれいに見える”仕上がりが実現しています。
★Tenorshare PixPretty公式サイト：https://x.gd/tNB0r
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341296/images/bodyimage1】
こうした技術進化を背景に、SNS向け写真の加工トレンドも大きく変化しています。以前は目立つ盛り加工が主流でしたが、2026年は清潔感や自然さを重視したナチュラル補正が支持される傾向に。肌のくすみや小さな肌トラブルをさりげなく整えられるアプリへの注目が高まっています。
そこで本記事では、SNS投稿にも使いやすい肌を補正できるアプリを厳選して6つご紹介します。加工していることを感じさせない、好印象な写真を目指したい方はぜひ参考にしてください。
おすすめ(1) 自然な美肌仕上げを重視するなら「Tenorshare PixPretty」【無料あり】
「肌をきれいにしたいけれど、いかにも加工した写真にはしたくない」そんな方に選ばれているのが、AI搭載の人物写真加工ソフトTenorshare PixPrettyです。
PixPrettyは、パソコンで使える本格派の写真補正ツールで、画質を落とさず、肌の質感を残したまま整えられる点が大きな特長。一般的な美肌アプリで起こりがちな「顔がのっぺりする」「拡大すると加工感が出る」といった違和感を抑え、ナチュラルな仕上がりを実現します。AIが人物の肌状態を自動で分析し、シミ・ニキビ跡・シワなど気になる部分だけをピンポイントで補正。
さらに、新規ユーザーは14日間有効の200クレジットを無料で利用可能。まずは実際の仕上がりを試してから判断できるのも嬉しいポイントです。
★Tenorshare PixPretty公式サイト：https://x.gd/tNB0r
使って分かるメリット
★AI解析精度が高く、肌本来の質感を活かした補正ができる
★ワンクリック操作が多く、編集時間を大幅に短縮
★無料クレジット付きで、導入のハードルが低い
注意点：パソコン専用のため、スマホだけで完結したい方には不向きです。
以下にこのソフトを使って肌を補正する手順を紹介します。
手順１：PixPrettyを起動し、「新しいプロジェクトを作成」またはドラッグ＆ドロップで編集したい画像を読み込みます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341296/images/bodyimage2】
手順2：「ポートレート美化」→「肌のシミ除去」や「肌の調整」から肌を補正することができます。また、スライダーで強さも調整できます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341296/images/bodyimage3】
手順3：仕上げた写真を「エクスポート」で保存し、出力先と画質を選ぶだけで完了です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341296/images/bodyimage4】
おすすめ(2) ナチュラルな肌補正を試したい人向けの定番アプリ：BeautyPlus
BeautyPlusは、AIが自動で肌を整える機能と、ユーザー自身が細かく調整できる美肌機能の両方を備えており、初心者でも操作しながら自分に合った補正方法を見つけやすいのが特長です。まずはAI補正で全体を整え、気になる部分だけ手動で微調整するなど、使い方の幅が広く、写真加工に慣れていない方でも安心して使えます。
√ メリット
■ 無料で使える機能が比較的多い
■ 写真だけでなく、動画の美肌補正にも対応
★Tenorshare PixPretty公式サイト：https://x.gd/tNB0r
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341296/images/bodyimage1】
こうした技術進化を背景に、SNS向け写真の加工トレンドも大きく変化しています。以前は目立つ盛り加工が主流でしたが、2026年は清潔感や自然さを重視したナチュラル補正が支持される傾向に。肌のくすみや小さな肌トラブルをさりげなく整えられるアプリへの注目が高まっています。
そこで本記事では、SNS投稿にも使いやすい肌を補正できるアプリを厳選して6つご紹介します。加工していることを感じさせない、好印象な写真を目指したい方はぜひ参考にしてください。
おすすめ(1) 自然な美肌仕上げを重視するなら「Tenorshare PixPretty」【無料あり】
「肌をきれいにしたいけれど、いかにも加工した写真にはしたくない」そんな方に選ばれているのが、AI搭載の人物写真加工ソフトTenorshare PixPrettyです。
PixPrettyは、パソコンで使える本格派の写真補正ツールで、画質を落とさず、肌の質感を残したまま整えられる点が大きな特長。一般的な美肌アプリで起こりがちな「顔がのっぺりする」「拡大すると加工感が出る」といった違和感を抑え、ナチュラルな仕上がりを実現します。AIが人物の肌状態を自動で分析し、シミ・ニキビ跡・シワなど気になる部分だけをピンポイントで補正。
さらに、新規ユーザーは14日間有効の200クレジットを無料で利用可能。まずは実際の仕上がりを試してから判断できるのも嬉しいポイントです。
★Tenorshare PixPretty公式サイト：https://x.gd/tNB0r
使って分かるメリット
★AI解析精度が高く、肌本来の質感を活かした補正ができる
★ワンクリック操作が多く、編集時間を大幅に短縮
★無料クレジット付きで、導入のハードルが低い
注意点：パソコン専用のため、スマホだけで完結したい方には不向きです。
以下にこのソフトを使って肌を補正する手順を紹介します。
手順１：PixPrettyを起動し、「新しいプロジェクトを作成」またはドラッグ＆ドロップで編集したい画像を読み込みます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341296/images/bodyimage2】
手順2：「ポートレート美化」→「肌のシミ除去」や「肌の調整」から肌を補正することができます。また、スライダーで強さも調整できます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341296/images/bodyimage3】
手順3：仕上げた写真を「エクスポート」で保存し、出力先と画質を選ぶだけで完了です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341296/images/bodyimage4】
おすすめ(2) ナチュラルな肌補正を試したい人向けの定番アプリ：BeautyPlus
BeautyPlusは、AIが自動で肌を整える機能と、ユーザー自身が細かく調整できる美肌機能の両方を備えており、初心者でも操作しながら自分に合った補正方法を見つけやすいのが特長です。まずはAI補正で全体を整え、気になる部分だけ手動で微調整するなど、使い方の幅が広く、写真加工に慣れていない方でも安心して使えます。
√ メリット
■ 無料で使える機能が比較的多い
■ 写真だけでなく、動画の美肌補正にも対応