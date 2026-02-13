歴史ある見沼代用水を駆けるミニウルトラマラソンを応援 明日香野が「第4回 水の街道 見沼UpStream」に参加して和菓子をお届け
『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションに、50年間和菓子をお届けし続けている明日香野は「第4回 水の街道 見沼UpStream」（2/1・埼玉県）に参加。ゴールを目指すランナーの皆さまを後押しする応援団として、和菓子をお届けしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341626/images/bodyimage1】
本大会は、大宮第三公園「光の門」を起点にして「見沼代用水」を上流（upstream）へとさかのぼっていき、小松道上公園でゴールを迎えるミニウルトラマラソンです。62kmのEast Edge、48kmのWest Edgeの2部門が行われました。
大会名になっている見沼代用水は、江戸時代初期に作られた「日本三大農業用水」のひとつで、利根川を取水口として広大な農地を潤してきました。「世界かんがい施設遺産」であり、今も農業用水や水道用水として活用されています。
当日は穏やかな天気に恵まれ、選手は歴史ある用水に思いを馳せながら走ることができました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341626/images/bodyimage2】
明日香野はエイドステーションに「やわらか～いお餅」をお届け。用意したお餅は余ることなく全て召し上がっていただけました。インフルエンザの流行で、例年よりもやや出走率が低かったにも関わらず、多くのランナーに好評をいただけたことは、明日香野として大変うれしく感じています。
弊社はどこでも、色々なシチュエーションで＝「毎日」皆さまに『「ちょっと食べる」喜び』をお届けするための活動を続けています。ランナーの皆さまに向けた今回の取り組みも、その一環です。
明日香野は2023年に策定した中期経営計画において「各種コミュニティを応援して、消費者と直接対話すること」を重要施策の一つに掲げています。今後もスポーツやアウトドア、地域イベントなど多様なコミュニティとつながり、皆さまの挑戦に寄り添いながら、“ちょっと食べる喜び”を毎日の暮らしと特別な瞬間の両方に届けてまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341626/images/bodyimage3】
【大会概要】
大会名 ：第4回 水の街道 見沼 UpStream
主催 ：NPO法人小江戸大江戸トレニックワールド
日程 ：2026年2月1日（日）
会場 ：スタート／大宮第三公園「光の門」（埼玉県さいたま市大宮区堀の内町2丁目）
ゴール／小松道上公園（埼玉県羽生市西3-16）
公式サイト：https://trainic-world.org/minuma/
＜会社概要 ブランド名「明日香野」＞
明日香野は『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションにした和菓子メーカーです。
2025年11月からの1年間を「創業50周年」期間と定めております。
全国のスーパーマーケット様を中心に、皆様に『「ちょっと食べる」喜び』を毎日お届けしています。季節を感じられる美味しい和菓子を「毎日」楽しんでいただくため、徹底して「お得感」を感じる価格で和菓子をお届けすることをミッションに、創業50年の“もちのプロ”として全社を挙げて商品作りに取り組んでいます。食を通して皆さまに“ちょっと食べる喜び”を感じていただけましたら幸いです。
会社名：明日香食品株式会社 （ASUKA Foods Co., LTD. ）
所在地：本社〒581-0092 大阪府八尾市老原7-85-1
代表者：代表取締役社長 此下竜矢
明日香野公式サイト：https://www.asukafoods.co.jp
明日香野【公式】X：https://x.com/tw_asukafoods
明日香野【公式】Instagram：https://www.instagram.com/asukafoods/
明日香野【公式】Facebook：https://www.facebook.com/asukafoods/
明日香野創業50周年記念サイト：https://asukafoods.co.jp/50th_anniversary/
明日香野のもうひとつのSNS「ちょい食べ明日香野」でも“ちょっと食べる喜び”をお届けしています。
いつもと違う素敵な景色が見える場所で、大好きな友達と一緒に和菓子を食べる“お出かけ食べ”や、頑張っているアスリートの皆さんを和菓子で応援しています！
ちょい食べ明日香野X：https://x.com/Choi_tabe
ちょい食べ明日香野Instagram：https://www.instagram.com/choi_tabe_asukano/
ちょい食べ明日香野Facebook：https://www.facebook.com/choitabeASUKANO
＜本リリースのお問い合わせ先＞
明日香食品株式会社 中嶋 asukano-release@asukafoods.co.jp
#明日香野 #いつでも明日香野 #ちょい食べ #和菓子 #お届けし続け50年 #愛されて50年
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341626/images/bodyimage5】
