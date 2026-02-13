― なぜ印刷ミスは繰り返されるのか ― 【定型ファイル処理業務 実態調査・第3回】
小さなミスが、確実に時間と労力を消費する。
定型業務の中でも、印刷工程は見過ごされやすい作業です。
しかし、いろいろな業界の複数の資料を整理すると、
印刷ミスの繰り返しが日常的に発生している実態が見えてきました。
部数の設定ミス
両面／片面の選択ミス
用紙サイズの間違い
ページ順の誤り
印刷忘れ
これらは重大事故にはなりにくい一方で、
確実に時間と労力を消費するミスです。
なぜ印刷ミスはなくならないのか
印刷工程には、次の特徴があります。
同じ作業を何度も繰り返す
毎回手動で設定する
集中力に依存する
確認作業が個人任せになる
人が関与する以上、
ミスをゼロにすることは困難です。
特に定型業務では、
「慣れているから大丈夫」
という感覚が、確認不足を生みやすい傾向があります。
ミスのやり直しが生む“見えない損失”
印刷ミスが発生すると、
再印刷
用紙の無駄
時間のロス
他業務の中断
が発生します。
1回あたり数分のロスでも、
これが日常的に積み重なると、
年間では大きな差になります。
問題は、
この損失が「業務改善の対象」として認識されにくい点です。
操作回数を減らすという考え方
印刷ミスを減らすためには、
操作の回数を減らす
設定の繰り返しをなくす
手順を固定する
という発想が重要になります。
ミスは「人の能力」の問題ではなく、
工程設計の問題として捉えることが必要です。
印刷工程をまとめて処理する仕組み
こうした観点から、
複数ファイルをまとめて処理できる仕組みが注目されています。
Windows用ソフトウェア「PrintConductor（プリントコンダクター）」は、
印刷設定を一度行うだけで、
PDFやOfficeファイルを含む約90種類の形式を一括で印刷できます。
操作の流れ
ファイルを選択
プリンタを設定
スタートを押す
あとは自動で印刷が進みます。
設定の繰り返しを減らすことで、
ヒューマンエラーの発生を抑えやすくなります。
無料体験版も用意されており、
導入前に実務環境で確認が可能です。
小さなミスの積み重ねを見直す
DXや大規模な業務改革の前に、
まずは日常業務の中にある
「繰り返される小さなミス」を見直す。
印刷工程は、その入口となり得ます。
印刷業務を「なくす」のではなく、
まとめて印刷することで、ミスを減らす。
その積み重ねが、
現場の負担軽減につながります。
製品情報
PrintConductor
複数のPDFやOfficeファイルを一括で印刷できるWindows用ソフトウェア。
無料体験、機能紹介、法人向け見積対応については、日本公式サイトをご覧ください。
公式サイト：
https://5boshi.jp
会社概要・お問い合わせ先
会社名：株式会社ビクパソネット
代表取締役：柴田 光晴
適格請求書発行事業者登録番号：T2130002030063
本調査は、公開されている統計資料、業界資料、行政資料などの
一次資料をもとに、現場業務の実態が分かる形で整理したものです。
特定の製品や手法を前提とせず、日常業務における課題の把握を目
的としています。
配信元企業：株式会社ビクパソネット
