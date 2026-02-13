純竹ソックス調査レポート：市場規模、シェア、動向、予測2026-2032「GlobalInfoResearch」
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341606/images/bodyimage1】
GlobaI Info Research（本社：東京都中央区）はこのたび、「純竹ソックスの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」 に関する最新調査レポートを正式に発表しました。
ファストファッションからの脱却と「エシカル（倫理的）消費」の世界的広がりを背景に、天然素材でありながら機能性にも優れた純竹繊維（バンブーレーヨン）製品への注目が急速に高まっています。中でも、直接肌に触れるソックス分野では、抗菌性、消臭性、吸湿速乾性、そして生分解性という4つの価値が支持され、主要ブランドを中心に市場拡大が加速しています。
本レポートは、売上高、販売数量、価格推移、市場シェアといった定量データと、主要企業のブランド戦略、地域別消費特性、販売チャネルの変容に関する定性分析を融合。2021年から2032年までの長期予測を通じて、アパレル業界のサステナビリティ責任者、繊維メーカーの事業開発担当者、SDGs関連ビジネスへの投資家の意思決定を強力に支援します。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1248802/pure-bamboo-sock
■ 市場分析：なぜ今、純竹ソックスなのか
純竹ソックスは、竹セルロースを原料とするビスコースレーヨンを主成分とし、綿や化学繊維にはない独自の機能特性を持ちます。
市場急拡大の核心ドライバー：
ポストコロナの健康意識：抗菌・消臭機能への感度上昇
Z世代・ミレニアル層の環境配慮：石油由来素材から植物由来素材へのシフト
ベジタリアン・ビーガン市場の拡大：動物由来素材（ウール、シルク）の代替需要
Eコマースの浸透：D2C（消費者直接取引）ブランドの台頭とグローバル販売の容易化
竹繊維がもたらす差別化価値：
天然の抗菌防臭効果：「バンブーケン」という天然抗菌成分を含有
環境負荷の低さ：農薬不要、成長が早く、二酸化炭素吸収量は木材の4倍
快適性：綿を上回る吸湿性、シルクのような滑らかな肌触り
UVカット効果：紫外線遮蔽率90%以上（繊維の種類による）
■ 主要企業の市場シェアと競争戦略
本レポートでは、世界市場をリードする主要12ブランドの販売量、売上高、市場シェアを詳細にランキング化。さらに、各社の製品ポートフォリオ、価格帯戦略、マーケティング手法、サプライチェーンまで踏み込んだ競争環境評価を提供しています。
業界構造の特徴：
欧州ブランドのプレゼンス：環境意識の高さを背景に、英国・北欧ブランドが世界市場をリード
D2Cモデルの標準化：主要プレイヤーのほとんどが自社ECサイトを販売の主軸に
ニッチトップの競争：圧倒的シェアのグローバル巨人は存在せず、ブランド哲学とデザイン性で差別化する「小さな勝ち組」が乱立する状態
■ 製品タイプ別市場展望：足元を制するものが市場を制す
【Bamboo No Show Socks（ノーショーソックス）】
最成長セグメント：パンプス・ローファーとの着用需要拡大
課題：薄手ゆえの耐久性向上が次世代商品開発の焦点
【Bamboo Ankle Socks（アンクルソックス）】
最大ボリュームセグメント：カジュアルシューズとの汎用性で全年齢層に支持
トレンド：ハイソックスからのシフトダウン需要を捕捉
