東証・名証協力の成長支援イベント「起業から成功への道 第3回」開催―経営者・起業家ら約300名が集結―2026年3月6日（金）｜TKPガーデンシティPREMIUM京橋
一般社団法人東京ニュービジネス協議会（NBC）は、2026年3月6日（金）17:00～21:00、TKPガーデンシティPREMIUM京橋（東京都中央区）にて、第3回「起業から成功への道」を開催いたします。
本イベントは、IPO・M&Aを視野に入れた事業成長を目指す経営者から、起業直後のアーリーステージ経営者までを対象とした成長支援イベントです。東京証券取引所および名古屋証券取引所の協力のもと実施し、経営者・起業家を中心に、士業、金融機関関係者（証券会社・監査法人等）約300名の来場を予定しています。
第3回となる今回は、
「革新 ～挑戦の先にある未来～」
をテーマに掲げ、変化の激しい時代における経営の意思決定と実行のリアルに迫ります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341687/images/bodyimage1】
■基調講演
玉塚 元一 氏
（株式会社ロッテホールディングス 代表取締役社長CEO）
企業革新の最前線に立つ経営者としての視点から、リーダーの覚悟と意思決定について講演いただきます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341687/images/bodyimage2】
■パネルディスカッション(1)
変化の時代に、経営はどう革新するか
― 世界を見据えた成長戦略と、上場オーナー経営者の意思決定とは ―
＜登壇者＞
青木 正之 氏（株式会社Ubicomホールディングス 代表取締役社長CEO）
有本 隆浩 氏 （株式会社MS-Japan 代表取締役会長）
河野 貴輝 氏 （株式会社ティーケーピー 代表取締役社長）
安藤 広大 氏 （株式会社識学 代表取締役社長）
政局や市場環境の変化、そしてビジネスモデルの進化がかつてないスピードで進む時代において、
経営者はどのような意思決定を行うべきか、をテーマに上場オーナー経営者のリアルな経験と戦略を議論します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341687/images/bodyimage3】
■パネルディスカッション(2)
挑戦の解像度を上げろ。
～次世代リーダーが起こす革新～
＜登壇者＞
山中 大介 氏 （株式会社SHONAI 代表取締役）
柳澤 孝一 氏 （株式会社栄農人 代表取締役社長）
近藤 佑太朗 氏 （株式会社Unito 代表取締役）
次世代リーダー経営者が直面している挑戦をどのように具体化し、事業成長へとつなげているのか。
実践事例をもとに議論します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341687/images/bodyimage4】
■300名規模の大交流会を同時開催
イベント後半では、登壇者・参加者が一堂に会する交流会を実施。単なる名刺交換にとどまらず、経営者同士の連携を促進し、新たなビジネス機会創出の場を提供します。
■開催概要
日時：2026年3月6日（金）17:00～21:00
会場：TKPガーデンシティPREMIUM京橋
（〒104-0031 東京都中央区京橋2丁目2－1 京橋エドグラン21階）
主催：一般社団法人 東京ニュービジネス協議会
（アントレプレナー創出委員会・事業成長促進委員会）
後援：経済産業省 関東経済産業局（予定）
協力：東京証券取引所／名古屋証券取引所
■参加申込（現在受付中）
参加登録は以下よりお申し込みください。
https://20260306nbc.peatix.com/view
■開催背景
デジタル化の進展、資本市場の高度化、グローバル競争の激化など、日本企業を取り巻く経営環境は大きな転換期を迎えています。
本イベントは、第一線で活躍する経営者の講演およびパネルディスカッションを通じて、変化の時代における経営の意思決定、挑戦、革新について学び、あわせて参加者同士の交流・連携を促進することを目的としています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341687/images/bodyimage5】
配信元企業：一般社団法人 東京ニュービジネス協議会
