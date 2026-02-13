ネッツトヨタ和歌山株式会社(代表取締役：海瀬 隆太郎)は、田辺店に中古車展示場を新設オープン。2月14日(土)～3月30日(月)までの期間でオープンフェアを開催します。





中古車展示場新設オープンチラシ





新しい中古車展示場は、田辺店店舗の道路を挟んだ向かい側。常時36台を展示しています。

バレンタインデーにちなんで、2月14日(土)～28日(土)の期間中に田辺店で中古車をご成約いただいた方に「福菱ショコラアソート」をプレゼント。

また、2月14日(土)～3月30日(月)までの中古車ご購入で割賦特別金利3.9％、各種コーティングの施工料金半額などの特典も盛りだくさんです。









【中古車展示場オープン記念 成約プレゼント】

対象期間：2月14日(土)～2月28日(土)

内容 ：田辺店で中古車をご成約いただいた方に「福菱ショコラアソート」をプレゼント









【中古車展示場オープン記念 成約特典】

対象期間：2月14日(土)～3月30日(月)

内容 ：特典(1) 割賦特別金利3.9％

特典(2) 各種コーティング施工料金半額 (＊)

＊割賦ご利用で車検付きメンテナンスパスポートを同時購入の場合









【店舗概要】

名称 ： ネッツトヨタ和歌山田辺店

所在地 ： 田辺市新庄町1895-3

連絡先 ： 0739-22-4979

公式HP ： https://www.netz-w.com/branch/tanabe

運営会社： ネッツトヨタ和歌山株式会社