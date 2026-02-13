「知らない世界を体験する」をコンセプトに商業施設にて360度映像やVRを利用したイベントを展開する、株式会社スペースクリエイションズ(本社：神奈川県川崎市、代表取締役：佐藤 誠史郎)は、世界最大のサンゴ礁地帯であるオーストラリア・クイーンズランド州の「グレートバリアリーフ」をテーマにした体験型ミュージアムを、2026年3月より順次開催いたします。





メインビジュアル





本展は、クイーンズランド州政府観光局の協力により、息を呑むような海の絶景をドームシアターやVRで再現。家族で楽しく学べる写真展や、謎解きクイズ。サンゴの白化現象を伝えるエデュテインメント(教育＋娯楽)を通じ、地球環境の未来について考えるきっかけを提供します。









1. 本展の主要コンテンツ(没入の4ステップ)

【迫力のドームシアター】

巨大ドーム内に投影される、全天周360度の圧倒的映像。寝転がりながら見上げるマンタやサメ、クマノミなどの海の生き物たちは、まるで手が届きそうな臨場感です。





ドームシアター





【3DVRダイビング】

プロのダイバー視点で、なかなか実際に見ることができない、世界遺産グレートバリアリーフのサンゴ礁の海を探検。まるで海に潜っているかのような没入体験をお楽しみください。





VR体験(画像はイメージです)





【写真で学ぶ！海の生き物図鑑】

グレートバリアリーフに生きる海の生き物たちの写真を、生き物のサイズに合わせて展示。名前や生態を知ることで、ドーム映像やVRがもっと楽しくなる！学べる写真展です。





写真展(画像はイメージです)





【探検！謎解きサンゴの旅】

海の生き物図鑑展で身につけた知識を武器にクイズに挑戦！見事クリアすれば、世界でここだけの『グレートバリアリーフ守人認定証』を授与します。難易度によってランクが変わる、最高ランクの守り人を目指して、さぁ、海を守る冒険へ出発しよう！





クイズ正解特典の認定カード





2. クイーンズランド州政府観光局の参画について

本展は「本物のオーストラリア」を伝えるため、現地の最新映像や公式資料の提供を受けています。会場では現地の観光情報も展開し、いつか本物を訪れるための「旅の予習」の場としての役割も担います。









3. 開催会場について

全国の商業施設にて順次開催いたします。





【3月開催予定】

3月4日～8日 ：宮城県宮城郡利府町(大型商業施設)

3月6日～15日 ：奈良県大和郡山市(大型商業施設)

3月11日～15日：神奈川県座間市(大型商業施設)

3月20日～24日：茨城県つくば市(イオンモールつくば)

3月20日～22日：新潟県新潟市江南区(商業施設)

3月26日～31日：群馬県前橋市(大型商業施設)

3月26日～31日：東京都高尾市(大型商業施設)





【4月開催予定】

4月2日～5日 ：岐阜県各務原市(大型商業施設)

4月3日～12日 ：福島県いわき市(大型商業施設)

4月9日～14日 ：東京都府中市(大型商業施設)

4月22日～26日 ：東京都日野市(大型商業施設)

4月24日～5月6日：愛知県知多郡東浦町(大型商業施設)

4月29日～5月6日：埼玉県川口市(大型商業施設)





以降順次開催予定となります。契約前のため商業施設名は伏せておりますので、日程などが一部変更になる場合もございます。





詳しい日程はホームページで公開していきますのでそちらをご確認ください。





【公式サイト】

https://space-creations.com/wsie/









【会社概要】

会社名 ： 株式会社スペースクリエイションズ

所在地 ： 神奈川県川崎市麻生区上麻生4-4-3-202

代表者 ： 佐藤 誠史郎

設立 ： 2016年6月3日

資本金 ： 600万円

事業内容： 360度映像を活用したイベントの企画・制作・運営

URL ： https://space-creations.com/