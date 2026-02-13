NHK Eテレで好評放送中の「The Wakey Show ～ザ・ウェイキー・ショウ」のはじめてのNHKホール公演「The Wakey Show LIVE」のDVDが、2026年7月15日（水）に発売決定いたしました。本DVDは、2026年2月21日（土）・22日（日）にNHKホールにて開催される公演をノーカット収録したものです。さらに、Sony Music Shop（Wakeys Official Goods Store）にてDVDをご予約いただいたうえで、公演当日NHKホールにご来場いただいた方には、紙製メガホンを2枚プレゼントいたします。つきましては、本ニュースをぜひご紹介頂けますよう、何卒よろしくお願いいたします。

★DVD 「The Wakey Show LIVE」商品情報

発売日：2026年7月15日（水）仕様：DVD2枚組◎完全生産限定版（ウェイキーエコバッグ付き）税込価格5,830円・商品品番ANZB-10381

※特典画像はイメージです。デザインは変更となる場合がございます。

◎通常版税込価格4,180円・商品品番ANSB-10381◎収録内容■本編Disc 約70分ウェイキーやサニーストリートのなかまたちの、はじめてのNHKホール公演をノーカット収録！■特典Disc 約50分番組で放送してきた「学びうた」ミュージックビデオ、「地方ソング」や「ご用心ソング」など人気教材シリーズのほか、Wakeys 6人のアクターが歩んできたこの1年を振り返るメイキング映像とトークを収めた「Wakeysアクターズ・ドキュメント」をノーカット収録。発売元：アニプレックス販売元：ソニー・ミュージックソリューションズ

★Sony Music Shop（Wakeys Official Goods Store）でご予約いただいた方には素敵なプレゼント！

Sony Music Shop（Wakeys Official Goods Store）にてDVDをご予約いただいたうえで、公演当日NHKホールにご来場いただいた方には、紙製メガホンをプレゼントいたします。引き換え方法等の詳細は下記をご確認ください。https://www.aniplex.co.jp/lineup/TheWakeyShow/news/detail/?id=69775

紙製メガホンは、Sony Music Shopでご予約いただいた方限定の特典です。DVDのご予約1本につき2枚お渡しいたします。完全生産限定版、通常版どちらをご予約いただいても、紙製メガホンをプレゼントいたします。なお、NHKホールロビーへのご入場には各公演のチケットが必要です。チケットをお持ちでない方はプレゼントをお引き換えいただけませんのであらかじめご了承ください。

★番組情報

■番組名：The Wakey Show ～ ザ･ウェイキー･ショウ

■ジャンル：教育番組■イントロダクションラジオカーで世界中を旅しながら、WakeUpな情報を毎朝放送しているDJ・ウェイキー。彼は、旅先で出会った仲間から、いろいろな分野のinterestingな知識を教えてもらい、その感動を世界の子どもたちに向け発信します。ほかにも、ゲーム、エクササイズ、ダンス、音楽LIVE、旬の食、ファッション、コント、マンガなど、盛りだくさんのコーナーでお目覚めをサポートします！

■オフシャルサイトhttps://thewakeybase.com/

■オフィシャルSNSInstagram：https://www.instagram.com/thewakeybaseX：https://x.com/thewakeybaseYouTube：https://www.youtube.com/@thewakeybase

■著作権表記©NHK・NED・SME

■TV放送 NHK Eテレ 月曜～金曜 あさ7時～7時20分再放送 NHK Eテレ 月曜～金曜 夕方5時10分～5時30分NHK ONEとNHKオンデマンドで見逃し配信中

■配信情報ベストセレクションを好評配信中（毎週金曜正午に更新）FOD/U-NEXT/Hulu/Prime Video/アニメ放題

■キャストWakeys ウェイキー：幹葉 ヴィーテ：助川真蔵 マリーゴール：早希 モッソ：山下優太郎 ポピン：椙山さと美 ドーネ：chaySHINGO OKAMOTO声の出演：ジョン・カビラ

■エンディングテーマソングWakeys「それもいいね」（Sony Music Labels Inc.）■制作・著作： NHK、NHKエデュケーショナル、ソニー・ミュージックエンタテインメント