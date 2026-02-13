https://www.zenyaku-hbshop.com/lp?u=LP_MICOE_RUK_FVA_LP

株式会社Ryuki Designは、製薬会社の皮膚病薬研究から生まれたスキンケア商品「ミコモイエッセンス」の特長を分かりやすく伝えるランディングページを、全薬販売株式会社向けに制作しました。本LPでは、肌バリア機能に着目した商品開発の考え方や、天然セラミド配合による保湿・美白ケアの特長を整理し、全年齢層に配慮した読みやすい構成と、潤いを視覚的に伝えるデザイン設計を行っています。製薬会社ならではの研究背景と商品価値を、正確かつ丁寧に伝えることを目的としたLP制作事例です。

製薬会社研究発のスキンケアLP制作の意義

製品背景を正しく伝えるための情報設計

今回、株式会社Ryuki DesignがLP制作を担当した「ミコモイエッセンス」は、製薬会社の皮膚病薬研究を基盤として生まれたスキンケア商品です。そのため、単に使用感やイメージを訴求するのではなく、研究背景や製品開発の考え方を正確に整理し、読み手が自然に理解できる構成が求められました。本LPでは、肌のバリア機能に着目した商品設計の考え方を軸に、専門的になり過ぎない表現へと情報を整理しています。研究由来の強みを持つ商品であるからこそ、内容の信頼性と分かりやすさの両立を重視した構成設計を行いました。

通販向けLPとしての商品理解を高める工夫

通販向けLPでは、短時間で商品特長を理解できることが重要です。本案件では、製品の特長や成分の役割を段階的に伝える構成とし、初めて商品に触れるユーザーでも読み進めやすい流れを意識しています。その結果、製薬会社ならではの研究背景と、日常使いのスキンケア商品としての魅力を両立させたLPとして仕上げています。

「ミコモイエッセンス」を展開する全薬販売株式会社とは

創薬理念を基盤とした製品開発への取り組み

全薬販売株式会社は、1950年の創業以来、「模倣せず、一歩前進した医薬品を創生し、効きめを創り、効きめで奉仕する」という理念のもと、医薬品研究に取り組んできた企業です。皮膚病薬の研究を通じて培われた知見を活かし、医薬品だけでなく、医薬部外品や基礎化粧品、健康食品の分野においても製品開発を行っています。今回の「ミコモイエッセンス」は、そうした研究の延長線上で生まれたスキンケア商品であり、肌の状態を整えることを重視した設計思想が特長です。

研究背景を活かしたスキンケア商品の位置付け

スキンケア商品においては、成分や処方だけでなく、「どのような考え方で開発されたのか」を正しく伝えることが重要です。本LPでは、全薬販売株式会社が長年培ってきた皮膚研究の視点を整理し、製品開発の背景が自然に伝わる構成を意識しています。製薬会社としての信頼性と、日常的に使用できるスキンケア商品の親しみやすさを両立させることを目的とした情報設計を行いました。

肌バリア機能に着目した商品特長の整理

バリア機能を守るというスキンケアの考え方

「ミコモイエッセンス」は、肌のバリア機能が低下することで起こる乾燥や炎症、色素沈着といった肌トラブルの連鎖に着目して開発されたスキンケア商品です。本LPでは、こうした肌状態の考え方を専門的になり過ぎない表現に置き換え、スキンケアに詳しくないユーザーでも理解しやすい構成を意識しています。製薬会社の皮膚病薬研究を基盤とした商品であることを踏まえ、根拠のある情報を整理しながら、肌を整えることの重要性を伝えています。

天然セラミド配合による保湿と美白ケアの訴求

本商品に配合されている天然セラミドは、ヒトのセラミドに近い構造を持ち、肌になじみやすい保湿成分です。LPでは、ナノ粒子化技術によって角層のすみずみまで浸透する特長を、図や余白を活かしたレイアウトで分かりやすく表現しています。また、メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ美白ケアについても、過度な表現を避け、事実に基づいた説明となるよう構成しています。研究背景と日常ケアの両立が伝わるよう、情報の優先順位を整理したLP設計を行いました。

潤いを視覚で伝えるLPデザインの工夫

スキンケア商品の特性を反映したビジュアル設計

本LPでは、「潤い」を想起させる世界観を軸に、スキンケア商品としての特性が直感的に伝わるデザイン設計を行いました。配色や写真のトーン、余白の取り方に至るまで、肌へのやさしさやみずみずしさを感じられるよう、全体の統一感を重視しています。製薬会社の研究背景を持つ商品であることから、過度に装飾的な表現は避け、清潔感と信頼感を意識したビジュアル設計としています。

素材配置と流れを意識したレイアウト構成

商品画像や成分説明、テキスト情報は、それぞれが独立して見えるのではなく、自然につながるよう配置しています。コンテンツごとの区切りを強調しすぎず、スクロールに合わせてスムーズに情報を理解できる構成とすることで、読み進めやすさを高めています。視覚的な印象だけでなく、情報の受け取りやすさにも配慮したデザインとすることで、商品理解を妨げないLP設計を実現しました。

読みやすさと導線を重視した情報設計

全年齢層に配慮した文字設計と情報量の調整

本LPでは、スキンケア商品を幅広い年齢層の方に理解してもらうことを想定し、文字サイズや行間、文章量のバランスに配慮した設計を行いました。専門的な内容を扱いながらも、長文になりすぎないよう情報を整理し、視線の流れに沿って自然に読み進められる構成としています。特定の年齢層に偏らない中立的な表現を採用することで、初めて商品に触れるユーザーでも安心して内容を理解できるLPを目指しました。

コンテンツ同士をつなぐ導線設計の工夫

商品特長、成分説明、ブランド背景といった各コンテンツは、単独で完結させるのではなく、前後の情報と自然につながるよう配置しています。スクロールするごとに情報の理解が深まるよう、順序や区切りを調整し、読み手の負担を軽減する構成としました。このような導線設計により、商品理解を妨げることなく、最後まで読み進めやすいLP構成を実現しています。

株式会社Ryuki DesignのLP制作体制

完全内製による一貫した制作フロー

https://rdlp.jp/portfolio?sp=1&tc=10

株式会社Ryuki Designでは、LPの構成設計からデザイン、コーディングまでをすべて社内で対応する完全内製体制を採用しています。外部への下請けや分業を行わないことで、制作意図や情報のズレを防ぎ、品質を保ったままスムーズな進行を可能としています。本案件においても、商品理解から構成設計、デザイン表現までを一貫して行い、製薬会社研究発の商品特性を正確に反映したLP制作を実現しました。

商品特性に合わせたLP設計の対応力

Ryuki Designでは、商材ごとの特性や業界背景を踏まえたLP制作を重視しています。医薬品・化粧品・健康食品といった分野では、表現の正確性や情報整理が特に重要となるため、事前のヒアリング内容をもとに、無理のない構成と表現設計を行っています。今回の「ミコモイエッセンス」LPにおいても、研究背景と日常使いのスキンケア商品としてのバランスを意識し、信頼性と読みやすさを両立したLPとして仕上げました。

会社概要

会社名株式会社Ryuki Design代表取締役緒方 隆二設立2009年9月所在地大阪本社〒541-0053大阪府大阪市中央区本町1-7-7 WAKITA堺筋本町ビル2階東京営業支社〒107-0061東京都港区北青山1-3-3 三橋ビル3階事業内容・ランディングページ（LP）デザイン制作・ECサイトデザイン制作・広告バナー制作・写真撮影（自社スタジオ運営）・定額制デザイン外注サービス・レンタル撮影スタジオ事業・システムサービス事業会社概要・サービスサイトhttps://rdlp.jp/