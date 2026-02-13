広島ホームテレビ（本社：広島市中区）は、毎週土曜「ひろしま深掘りライブ フロントドア」をお届けしています。

■weekly carp

紅白戦も行われた今週のカープを一気に振り返り

■フカボリスタジアム（勝田成）

ドラフト3位ルーキー勝田成選手をフカボリ取材

■ＲＯＺＡ ＯＮ １ 安田学園編

安田理事長にロザンの2人が直撃インタビュー

■サンフレ中継直前情報

スタジアムなどから中継でみどころを徹底解説‼

｜ 放送日時

▷2026年2月14日(土)午後１時～※出演者・番組内容は 変更になる場合があります

出演者

【スタジオ】宇治原史規・菅広文 （ロザン） 外木場義郎 （カープＯＢ）廣瀬隼也 （ＨＯＭＥアナウンサー）【中継＠日南】森田雄人 （ＨＯＭＥアナウンサー）【中継＠エディオンピースウイング広島】森粼浩司 （サンフレッチェ広島アンバサダー）柏好文 （サンフレッチェ広島ＯＢ）吉弘翔 （ＨＯＭＥアナウンサー）岡本愛衣 （ＨＯＭＥアナウンサー）福島睦 （ＨＯＭＥアナウンサー）