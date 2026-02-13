広島ホームテレビ（本社：広島市中区）は、毎週土曜「ひろしま深掘りライブ フロントドア」をお届けしています。

■weekly carp

紅白戦も行われた今週のカープを一気に振り返り

■フカボリスタジアム（勝田成）

ドラフト3位ルーキー勝田成選手をフカボリ取材

■ＲＯＺＡ ＯＮ １　安田学園編

安田理事長にロザンの2人が直撃インタビュー

■サンフレ中継直前情報

スタジアムなどから中継でみどころを徹底解説‼

｜　放送日時

▷2026年2月14日(土)午後１時～※出演者・番組内容は　変更になる場合があります

https://www.home-tv.co.jp/frontdoor/

出演者

【スタジオ】宇治原史規・菅広文　（ロザン）　外木場義郎　　　　　（カープＯＢ）廣瀬隼也　　　　　　（ＨＯＭＥアナウンサー）【中継＠日南】森田雄人　　　　　　（ＨＯＭＥアナウンサー）【中継＠エディオンピースウイング広島】森粼浩司　　　　　　（サンフレッチェ広島アンバサダー）柏好文　　　　　　　（サンフレッチェ広島ＯＢ）吉弘翔　　　　　　　（ＨＯＭＥアナウンサー）岡本愛衣　　　　　　（ＨＯＭＥアナウンサー）福島睦　　　　　　　（ＨＯＭＥアナウンサー）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　