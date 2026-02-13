防災の様々な取組を行っている企業や団体によるブース出展、起震車体験など、楽しみながら防災を学べるプログラムがたくさんあります。スタンプを集めると、非常食などの防災グッズがもらえるスタンプラリーも開催！白バイに乗っての記念撮影や、ケータリングカーでのお食事もお楽しみいただけます。ぜひご家族で、災害や防災について考える機会にしてください。

1.日時

令和8年3月8日（日）11時～15時 荒天中止

※中止の場合は、当日9時までに代々木公園HP及びX（旧Twitter）にてご案内いたします。

2.内容

（１）知って防災＆見て防災

【内容】防災に関する様々な取組を行っている企業・団体が取組の紹介及び展示や、防災関連商品の配布等を通じて、防災の普及啓発を行います。【時間】11時～15時【場所】ケヤキ並木（下記①～⑧）、神南一丁目地区（下記⑨,⑩）

①NTT東日本

災害用伝言ダイヤル171体験コーナーパンフレット、ノベルティグッズ配布

②株式会社総合サービス

災害時の取り組み、過去災害のトイレ事情紹介

③株式会社タメルラボ.

大容量ポータブル蓄電池タメルラボ.の展示タメルラボ.とソーラーパネルの出展

④東京地下鉄株式会社

防災対策の紹介、制服撮影・着ぐるみとのふれあい

⑤公益財団法人 日本ケアフィット共育機構

車いす使用者への介助体験、白内障の体験防災の取り組みについてチラシ配布

⑥ビクトリノックス ジャパン株式会社

防災特化型マルチツールの紹介災害時に役立つマルチツール体験会（ロープや木を切る体験・火おこし体験）

⑦トヨタモビリティ東京(株)

電気自動車(bZ4X)の展示、災害時給電方法のデモンストレーション

⑧まいにち株式会社

災害用携帯トイレの説明と必要性の啓発、マイレット商品の説明、凝固剤を使用した凝固デモの実施

⑨protect.animals119

ペット防災～もしもの時の備えを楽しく学ぼう！（ペット防災グッズの展示・ペット防災講話（飼い主参加型）・トレーニング教室）※体験いただいた方にはペット用のお水をプレゼントいたします（先着順）

⑩渋谷警察署

レスキュー車展示、白バイ展示（イベント中移動の可能性有）、子供用制服着用体験（白バイ制服）防災ライフハックチャレンジ～テコの原理を使った重量物排除体験～

（２）起震車体験

【内容】地震の揺れを体験することで発災時に慌てない心構えを身につけましょう。※雨天の場合は中止となります。【時間】第1回：11時～11時40分第２回：12時～12時40分第3回：13時～13時40分第4回：14時～14時40分【場所】ケヤキ並木

（３）はたらく車大集合

【内容】渋谷消防署、代々木警察署、渋谷警察署による車両展示。はたらく車に乗って写真を撮ろう！【時間】11時～15時（査察広報車は11時～14時40分）【場所】ケヤキ並木、神南一丁目地区 ※当日の出動状況により変更となる場合があります。

（４）ケータリングカー

【内容】飲食のケータリングカー等が出店します。【時間】11時～15時【場所】ケヤキ並木

（５）スタンプラリー

【内容】指定したブースのプログラムに参加していただき、スタンプを集めると景品（非常食などの防災グッズ）がもらえます。【時間】用紙配布：11時～14時15分 ※用紙は無くなり次第、終了となります。景品交換：11時15分～15時 ※各景品の数量には限りがあります。【場所】ケヤキ並木、神南一丁目地区 ※用紙はケヤキ並木入口にて配布します。

（６）アンケートに答えて東京アプリで貯めることのできるポイントをプレゼント

イベント会場で実施するアンケートにご回答いただくと、東京アプリで貯めることのできる東京ポイント（200pt）が付与されます。付与方法は、イベント会場にてご案内いたします。

３.会場

4.主催

公益財団法人東京都公園協会、代々木公園STAGES

5.後援

渋谷区

6.協力

渋谷消防署、警視庁代々木警察署、渋谷警察署、NTT東日本、株式会社総合サービス、東京地下鉄株式会社、トヨタモビリティ東京(株)、 まいにち株式会社、公益財団法人日本ケアフィット共育機構、株式会社タメルラボ.、株式会社湖池屋、ビクトリノックス ジャパン株式会社、protect.animals119、イヌのトリコ、（株）クラス、（同）RADIUS PETOMORI、（有）ペットグッズさとう、NPO法人C4C Shibuya

7.代々木公園について

〇B地区ケヤキ並木

【住所】渋谷区神南一丁目５－１１【交通】・ＪＲ山手線「原宿」下車 徒歩11分 ・東京メトロ千代田線「代々木公園」下車 徒歩10分・東京メトロ各線「明治神宮前＜原宿＞」下車 徒歩8分・小田急線「代々木八幡」下車 徒歩14分 【電話】代々木公園サービスセンター 03-3469-6081

〇神南一丁目地区

【住所】渋谷区神南１－１－１【交通】・各線「渋谷」下車 徒歩12分・ＪＲ山手線「原宿」下車 徒歩8分 ・東京メトロ各線「明治神宮前＜原宿＞」下車 徒歩8分【電話】公園管理所 03-3460-5700

