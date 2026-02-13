「EPSOPIA（エプソピア）楽天市場店」では、2026年2月15日（日）10:00より24時間限定で、大人気の天然成分100%バスソルト「エプソピア 200g」にフェイスマスクがセットになった特別商品を、タイムセール価格1,000円（税込・送料無料）かつポイント20倍で販売いたします。■ キャンペーン概要今回のタイムセールは、楽天ユーザーにとって最も効率よくポイントを貯められる「1,000円ポッキリ」設定。通常価格1,020円のところを、期間限定で1,000円にプライスダウンし、さらにポイントを20倍還元いたします。開催期間： 2026年2月15日(日) 10:00 ～ 2月16日(月) 09:59（24時間限定）対象商品： エプソピア 200g（約15回分）＋ フェイスマスク1枚 セット販売価格： 1,000円（税込・送料無料）特典： ポイント20倍URL：https://item.rakuten.co.jp/happymag/epsopia-200-mask/■ セット内容の魅力今回のセットには、瀬戸内海産の天然にがり100%を使用したバスソルト「エプソピア 200g」に加え、お肌を整えるフェイスマスクが1枚付属します。お風呂で体を芯から温めながら、マスクで贅沢なフェイスケアを楽しむ「おうちスパ」体験を1,000円でご提供します。

『エプソピア』とは？

エプソピアは、瀬戸内海産を100％使用し、特殊製法でナトリウム（塩分）を99%以上除去した、高純度な結晶フレーク状にした完全無添加のバスソルト（塩化マグネシウム）です。■ 3つのこだわり ■１．100%天然成分・無添加 着色料、香料、防腐剤を一切使用していないため、赤ちゃんや肌の弱い方でも安心してご入浴いただけます。２．圧倒的なコストパフォーマンス 今回対象となる200gサイズは、約15回分（※）使用可能。1回あたり約66円という低価格で、毎日のバスタイムを贅沢なセルフケアの時間に変えます。３．追い焚き・残り湯洗濯OK ナトリウムを99.5％以上除去しておりますので、風呂釜を傷める心配がなく、残り湯も洗濯にご利用いただけます。■ 商品詳細商品名： EPSOPIA（エプソピア）200g ＋ フェイスマスク セット内容量： バスソルト200g（約15回分）＋ マスク1枚価格： 1,000円（税込・送料込）販売場所： エプソピア 楽天市場店24時間限定のこのチャンスに、ミネラルたっぷりの温活習慣を始めてみませんか？

■ 商品詳細商品名：EPSOPIA（エプソピア）内容量：200g（約15回分）価格：1,000円（税込・送料込）販売場所：エプソピア 楽天市場店URL：https://item.rakuten.co.jp/happymag/epsopia-200/

お問合せ先

本件のお問い合わせに関しては下記にお願いいたします。株式会社ＨａｐｐｙＡｄｗｏｒｄｓhttps://item.rakuten.co.jp/happymag/2set-epsopia-600/027-384-8221