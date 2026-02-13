ПРОСТОР プラストル（代表：田淵 智子、所在地：千葉県浦安市）がAmazon.co.jpで販売する、自閉症・ADHD・感覚過敏向け感覚刺激グッズ「噛み噛みスティック（3個セット）」は、2026年1月9日の販売開始からわずか1カ月で累計販売数250個を突破いたしました。自閉症・ADHD・感覚過敏などの特性により「噛みたい」「口に入れることで安心したい」という欲求を持つ方々や、そのご家族・支援者から支持を集めています。商品化後には、周産期医療チーム医師として小児の発達にも知見を持つ 告野絵里 医師（臨床8年目）より推薦を受け、“無理にやめさせない支援”を大切にする感覚サポートグッズとして注目されています。

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GD64HNCS?th=1

■ 開発背景｜「噛む行動」を否定しないという選択

鉛筆・爪・衣服の袖などを噛んでしまう行動は、感覚過敏や不安、緊張を自分なりに調整しようとするセルフケア行動の一つとされています。一方で、・歯や口腔への負担・衛生面の不安・学校や公共の場での周囲の視線といった課題も多く、「どう対応すればよいのか分からない」という保護者の声が数多く寄せられてきました。本商品は、「噛んでもいい、安全な選択肢を用意する」という考え方を軸に、日常生活の中で安心して使えることを目的に開発されています。

■ 商品の特長

1．【現役医師推薦】発達特性に配慮した感覚サポート

本商品は、周産期医療の現場で小児の発達にも携わる現役医師である 告野絵里 先生より、「噛みたい衝動を無理に抑え込むのではなく、安全な手段で受け止めることは、日常生活を整える一助になる」という観点から推薦を受けています。※医師による推薦は商品完成後に行われたものです。

2．【食品グレードシリコン採用】口に入れても安心

素材には食品グレードシリコンを使用。第三者機関による検査を実施し、可塑剤・合成着色料は不使用です。・やさしい口当たり・毎日使える安心感・煮沸消毒が可能で清潔に保てるといった点から、家庭・学校・外出先でも使いやすい仕様となっています。

3．【誤飲しにくいサイズ設計】心地よい口腔刺激

直径約1.6cm、縦約7cmの手のひらサイズ。子どもの口腔サイズを考慮し、誤飲しにくく怪我のリスクを抑えた設計です。表面には凹凸加工を施し、噛むことで得られる適度な刺激と安心感をサポートします。

4．【安全ストラップ付き】外出先でも使いやすい

長さ調整可能なストラップを付属。強い力がかかると外れる安全設計のため、万が一引っかかった場合でも首が締まるリスクを軽減します。学校・塾・電車・図書館など、さまざまなシーンで携帯しやすい設計です。

【3個セット・選べるカラー】気分や感覚特性に合わせて寒色3点セット（パープル／ブルー／グリーン）暖色3点セット（レッド／ピンク／オレンジ）気分やその日の状態に合わせて色を選べることで、「自分で安心を選ぶ」体験を大切にしています。

■ 販売実績・反響

販売開始：2026年1月9日販売チャネル：Amazon.co.jp販売実績：発売から1カ月で累計250個突破保護者からは「鉛筆を噛まなくなった」「安心して学校に持たせられる」といった声も寄せられています。■ こんな方におすすめ・自閉症・ADHD・感覚過敏の特性を持つお子様・大人・噛み癖への対応に悩んでいる保護者の方・学校や外出先で使える感覚サポートグッズを探している方・“無理にやめさせない支援”を大切にしたい方

■ 販売者情報

ブランド名：ΠPOCTOP代表者：田淵 智子所在地：〒279-0001 千葉県浦安市当代島2-15-3メールアドレス：npoctop2024@gmail.com