株式会社村瀬鞄行（所在地：愛知県名古屋市中村区黄金通4-10、代表：村瀬靖人）は、ランドセルで培った負担軽減機能を活かした中高生向け通学鞄「rakuru(ラクール)」を2026年2月13日に発売しました。効果が実証されたランドセルの負担軽減機能と、長年のスクールバッグ製造ノウハウを融合させた本製品は、平均7～10kgに達する中高生の通学荷物による身体負担の軽減を目指しています。

増加する中高生の通学荷物と健康への懸念

近年、教科書やノートに加え、タブレット端末や部活動の道具など、中高生の通学荷物は年々増加傾向にあります。調査によれば、中高生の通学時の荷物は平均7～10kgに達することもあり、この重さが原因で肩こりや腰痛など体の不調を訴える生徒が少なくありません。しかし、現状では多くの生徒が機能性よりもデザイン性を重視したカジュアルなリュックで通学しており、重い荷物を長時間背負うことによる身体への負担が懸念されています。村瀬鞄行の村瀬靖人代表は「小学生には、背負ったときの負担を減らせるランドセルという最適な通学かばんがあります。一方で、中高生は小学生より荷物が多く重いのに、負担を軽くできる機能を備えた通学かばんが、ほとんどありません。私たちは、60年以上にわたり培ってきたランドセルづくりと、私立学校の指定かばんづくりの技術を活かし、この課題を解決したいと考えました。」と開発背景を語っています。

ランドセルの負担軽減技術を応用した通学用鞄

今回発売される通学鞄は、立ち上がり背カンや衝撃吸収Mクッションなど、ランドセルで培った負担軽減技術を応用しています。重量分散と体にフィットする構造により、長時間の使用でも疲れにくい設計となっています。

現役中高生の声を形に

村瀬鞄行は、「通学鞄における『負担軽減機能の重要性』が伝わるキャッチフレーズ」を課題とした宣伝会議賞 中高生部門に協賛し、3,000件を超える応募作品に目を通してきました。そこには、日々重い荷物を背負いながら通学する現役中高生ならではの切実な実感や問題意識が数多く込められていました。また、長年にわたり地元の中高生の職場体験やインターンシップを受け入れる中で、「もっと楽に背負える鞄がほしい」「ここが不便だと感じる」といった率直な声を継続的に聞き取ってきました。こうした現役中高生の声を設計・開発に反映し、形にしたのが本製品です。

- 耐久性と機能性を両立した素材選び：外装には傷や雨に強く、お手入れも容易な高品質合成皮革を採用。背当てとベルト裏には東レ株式会社の「Ultrasuede®nu」を使用し、夏場の蒸れを軽減。

- 実用的な二段構造設計：本体は教科書やノートを収納する下段とお弁当などを入れる上段の二段構造。面ファスナーによる仕切りは取り外しや位置調整が可能で、下段には側面ファスナーからアクセス可能。

- 天候に左右されない機能性：止水ファスナーを採用し、雨天時の内容物保護に配慮。

- 整理しやすい多様な収納：タブレット用クッション付き収納、最大B4サイズ（25Lサイズ）のプリントを分類して収納できるポケットなど、学校生活に必要な持ち物を整理しやすい設計。

- 固定機能付きの送りパーツで、無段階調整ながらも長さの固定が可能。

# 製品仕様

【20Lタイプ】- 外寸：高さ約45.0cm × 横幅約27.0cm × 奥行約22.0cm- 重量：約1,390g- 対応サイズ：A4サイズまで【25Lタイプ】- 外寸：高さ約52.5cm × 横幅約32.0cm × 奥行約22.0cm- 重量：約1,690g- 対応サイズ：B4サイズまで

製品概要

【製品名】rakuru(ラクール)【発売日】2026年2月13日【サイズ】20L、25Lの2種類【税込価格】38,500円(20L)、39,600円(25L)【カラー】ブラック【販売場所】村瀬鞄行名古屋本店・渋谷店・心斎橋店・公式オンラインショップなど

会社概要

【会社名】株式会社村瀬鞄行【所在地】愛知県名古屋市中村区黄金通4-10【代表者】代表取締役社長 村瀬靖人【事業内容】：ランドセルをはじめとする鞄の企画・製造・販売【直営店舗】：名古屋本店、渋谷店、心斎橋店【公式サイト】：https://www.murasekabanko.co.jp?utm_medium=newscast