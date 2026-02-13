韓国発のグローバルメイクアップブランド「ＶＤＬ（ヴィ・ディー・エル）」は、2026年2月18日（水）～24日（火）の7日間、「@cosme TOKYO」2階ポップアップスペースにて、期間限定イベントを開催いたします。本イベントでは、ＶＤＬの人気プライマーの新色発売を中心に、ブランドを代表するベストセラーアイテムを展開。店頭では、「ＶＤＬ トーン ステイン カラー コレクティング プライマー」新色〈０４ クリーム イエロー〉をはじめ、定番アイテムを実際にお試しいただけます。会場は、新色のイエローを基調に、明るくやわらかな雰囲気で統一した、かわいらしくも洗練されたイベント空間。ブランドの世界観を感じながら、メイクアップの仕上がりや質感を体感できるほか、来場者が気軽に参加できるゲームコンテンツもご用意しております。さらに、来店イベントや商品購入者向けの特別企画も実施いたします。この機会にぜひ、ＶＤＬの世界観とともに、楽しい体験をお楽しみください。

＜イベント概要＞

開催期間：2026年2月18日（水）～24日（火） 平日・土日祝 11:00～21:00開催場所：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1丁目14-27 @cosme TOKYO ポップアップスペース 2F ※営業時間は状況に応じて順次変更する場合がございます。※混雑状況により、入場制限をさせていただく場合もございますので予めご了承ください。※画像は色のイメージです。

◆特別限定企画開催！ＶＤＬ「FILTER YOUR TONE」新商品ポップアップイベント

【来場者様特典】公式Instagram＆公式Xフォローでオリジナルステッカーと「ＶＤＬ トーン ステイン カラー コレクティング プライマー ０４ クリーム イエロー」1ml サンプル＆リーフレットをプレゼント

【購入者様特典】本イベント期間中、ＶＤＬ対象商品をご購入いただいたお客様を対象に、下記の購入者特典をご用意しております。■ ＶＤＬ対象商品 3,000円（税込）以上ご購入の方はピンボールイベントに1回ご参加いただけます。なお、参加者全員にハズレなしで、人気商品のミニサイズサンプルやＶＤＬオリジナルグッズをご用意しております。

■ ＶＤＬ対象商品 5,000円（税込）以上ご購入の方はピンボールイベントに1回ご参加いただけます。さらに、プライマーまたはファンデーションの10mlサンプルを1点プレゼントいたします。

＜対象アイテム＞いずれか１点・ＶＤＬ トーン ステイン カラー コレクティング プライマー （００ クリア／０１ ミント／０２ ローズ／０３ ペールブルー）・ＶＤＬ カバーステイン パーフェクティング ファンデーション A０２ ※プライマーのカラーはお選びいただけます。■ ＶＤＬ対象商品 7,000円（税込）以上ご購入の方はピンボールイベントに2回ご参加いただけます。プライマーまたはファンデーションの10mlサンプルとさらに、ミニサイズのチークを1点プレゼントいたします。

＜対象アイテム＞いずれか一点・ＶＤＬ チークステイン ブラッシャー（０１ バウンシング ピーチ／０２ フェイバリット ラベンダー／０７ アプリコット ヘイズ／０８ モーブ ヘイズ）［ミニ］※チークのカラーはお選びいただけます。【注意事項】※「来場者特典」は、期間中お一人様1回限りとなります。※ピンボールイベントへの参加は、お一人様1日最大2回までとさせていただきます。※購入特典は、ご購入当日のレシートのみを対象といたします。※特典内容は、1レシートの合計金額に応じて適用されます。※7,000円（税込）以上（9,000円（税込）、10,000円（税込）を含む）ご購入の場合でも、特典内容の上限は ピンボールイベント2回、10mlサンプル1点、ミニチーク1点までとさせていただきます。※ノベルティの返品・交換はお受けいたしかねます。※各特典は数量限定のため、なくなり次第終了とさせていただきます。※レシートは、ポップアップイベントスタッフへご提示ください。※イベント内容は、予告なく変更・中止となる場合がございます。

新商品情報

■ＶＤＬの大人気補正ベースから、次世代トレンドカラー“イエロー”が登場

商品名：ＶＤＬ トーン ステイン カラー コレクティング プライマー ０４ クリーム イエローSPF 20 ・ PA ++容量：30mL価格：3,080円（税込）

商品特徴人気のプライマー「ＶＤＬ トーン ステイン カラー コレクティング プライマー」から、新色イエローが登場。イエローカラーがくすみ・色ムラ・赤みを自然に補正し、ヘルシーで透明感のあるツヤ肌を演出します。イエベ・ブルべといったパーソナルカラーに左右されにくいニュートラルなイエローカラーを採用し、ナチュラルなハーフトーンアップ効果で、補正下地初心者の方にも使いやすいフォーミュラーに。グルタチオン＊¹、レモン果実エキス＊² 、シトラスエキス＊³を配合。うるおいを与えながらキメを整え、なめらかな肌印象へ導きます。軽やかでしっとりとしたテクスチャーが肌に密着し、自然なツヤ感を与え、美しい仕上がりをキープします。＊¹ 整肌成分：グルタチオン＊² 保湿成分：レモン果実エキス＊³ 保湿成分：ウンシュウミカン果皮エキス、ユズ果実エキス※画像はイメージです。

◆ブランド紹介

「ＶＤＬ（ヴィ・ディー ・エル）」は、現代を生きる女性の「美しさ」への夢と希望を実現すべく、2012年にブランドデビューした 韓国発のグローバルメイクアップブランドです。世界的な有名メイクアップアーティストのウェンディ・ロウとLG生活健康が共同で立ち上げました。フェイス、アイ、リップメイクアイテムを多数そろえ、中でもベースメイクは海外のプロメイクアップアーティストの間でも支持されています。■ＶＤＬJapan 公式ページhttps://www.vdlcosmetics.jp/■ＶＤＬ公式インスタグラムhttps://www.instagram.com/vdl_japan/■ＶＤＬ公式X（旧：Twitter）https://twitter.com/vdl_japan

エフエムジー & ミッション株式会社代表者： 取締役社長 中 陽次設立： 1973年所在地： 【本店】東京都港区新橋1-5-1 【事業所】 神奈川県横浜市西区高島1-2-13 LG YIC 15 階 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ： https://www.fmg-mission.jp/