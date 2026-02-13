株式会社ハッピースマイル（本社：埼玉県さいたま市、代表者：佐藤堅一）は、NPO法人東京キャットガーディアンと、写真販売プラットフォーム「みんなのおもいで .com」の導入契約を2025年12月25日（木）に締結し、初回展示販売を2026年2月22日（日）より開始いたします。

本導入により、保護猫たちがシェルターで過ごす日常の様子を、支援者の方々へ安全かつ簡単に共有することが可能となります。写真を通じて活動の可視化を図ることで、譲渡への安心感を高めるとともに、フォスターペアレントなど支援者拡大を後押しし、継続的な保護活動の基盤づくりに貢献してまいります。

■ペット市場拡大と「保護猫支援」の新たな接点

近年、国内のペット市場は拡大を続けており、特に猫の飼育頭数は犬を上回る状況が続いています。一方で、飼育放棄や多頭飼育崩壊などを背景に、保護猫を取り巻く環境は依然として厳しく、民間団体やNPOによる継続的な保護・譲渡活動が不可欠です。

30代を中心とした猫好き層では、「迎える前に猫の性格や生活環境を知りたい」「安心して譲渡につなげたい」というニーズが高まっています。その中で、写真やビジュアルによる情報提供は、文章だけでは伝わりにくい猫の表情や日常を直感的に伝える有効な手段です。

「みんなのおもいで .com」は、こうした市場ニーズを背景に、写真を通じて団体と支援者をつなぐプラットフォームとして機能します。支援者は、シェルターで過ごす猫たちの普段の姿を見守ることで、活動への共感が深まり、寄付やフォスターペアレント※といった多様な支援行動につながる好循環を生み出します。

※東京キャットガーディアンのフォスターペアレントについて

シェルターにいる、特に医療ケアが必要な猫たちを養い親として支援する仕組みです。住宅事情や家族のアレルギーなどの理由で猫を迎え入れることが難しい方でも、写真や報告を通じて猫たちの暮らしを見守り、支援に参加することができます。本サービスでは、フォスターペアレント募集中の猫たちについても一部紹介してまいります。

■東京キャットガーディアンにおける導入のポイント

NPO法人東京キャットガーディアンは、シェルター運営を中心に、保護猫の譲渡活動やイベント開催、情報発信を行っている団体です。今回の導入では、団体全体の活動を対象に、「みんなのおもいで .com」を活用いただきます。

本サービスでは、・シェルターで過ごす猫たちの日常写真をオンラインで共有・合言葉によるアクセス制限を設けた展示室ごとの管理・写真の閲覧・購入を簡単な操作で実現といった仕組みにより、支援者が安心して利用できる環境を提供します。

また、当社はプライバシーマークおよびISO27001を取得しており、情報セキュリティの観点からも信頼性の高い運用が可能です。

写真を通じて猫たちの生活環境や表情を伝えることで、譲渡前の不安を軽減し、「この子を迎えたい」という気持ちを自然に育むことが期待されます。

■写真が生む「安心」と支援の広がり

支援者は、URLにアクセス→ 合言葉を入力 → 写真を閲覧 → 購入というシンプルな流れで利用できます。

譲渡前の姿や施設での普段の様子を写真で確認できることは、引き取りを検討する方にとって大きな安心材料となります。また、写真購入という行為そのものが、猫たちの飼育や医療ケアなど保護活動全般を支える間接的な寄付の役割を果たします。

東京キャットガーディアンにとっては、活動の可視化と支援者・フォスターペアレントの増加が期待でき、支援者にとっては「応援している実感」を持ち続けられる関係性の構築につながります。当社は今後も、「みんなのおもいで .com」を通じて、写真の力で人と活動をつなぎ、保護猫と未来の家族を結ぶ支援の形を広げてまいります。

■【東京キャットガーディアン】初回写真展示販売について

【展示販売企画名】

保護猫たちの日常

【販売期間】

2026年2月22日（日）09時00分～2026年3月22日((日))20時00分

【閲覧・購入方法】

下記URLにアクセスし「入室」をクリックするだけで閲覧・購入いただけます。※当該URLから入室した場合は展示室コードの入力は不要です。展示室コード：JM4GA39A6展示室ページのURL：https://ps.happysmile-inc.jp/sys/UserLogin/index3/Sk00R0EzOUE2/1?lang=jp

■NPO法人東京キャットガーディアン運営概要（https://tokyocatguardian.org/）

団体名：NPO法人東京キャットガーディアン所在地：東京都豊島区南大塚3-50-1代表：山本葉子

■株式会社ハッピースマイル 会社概要（https://happysmile-inc.jp/）

「想い出に驚きと感動を」写真に関わる全ての方の「困った」を解決し、喜んでもらえるお客様を 1 人でも多く増やすのが、ハッピースマイルの存在意義であると考え、現状に満足することなく、常に新しいアイデアを創造し、写真販売に関するリーディングカンパニーを目指しています。本社：埼玉県さいたま市北区宮原町一丁目477大谷ビルLabo：埼玉県さいたま市西区指扇 1753導入団体数：8,800団体（2026年1月末時点）代表取締役社長兼CEO：佐藤堅一事業内容：写真販売プラットフォームサービス「みんなのおもいで.com」の運営・提供

■写真販売プラットフォームサービス「みんなのおもいで.com」とは（https://minnanoomoide.com/）

本サービスは、利用団体側のプラットフォーム導入費や登録料などの費用が一切かからず、閲覧者も会員登録などの手間なく無料で写真を閲覧することができます。希望する方は購入も可能なサービスで、近年では保育業界のみならず、スポーツ分野（各種キッズスクールやプロチーム）、エンターテインメント分野（劇団やアイドルグループ）、高齢者福祉施設などの幅広い業界でもご活用いただいております。

■プレスリリースに関するお問い合わせ

株式会社ハッピースマイル 担当・取材窓口TEL：048-919-3306E-mail：secretary@happysmile-inc.jp