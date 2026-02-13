株式会社サイバーレコード（本社：熊本県熊本市、代表取締役社長：増田一哉、以下「当社」 ）は、当社が運営する寄附サイト「企ふるオンライン」にて、群馬県玉村町が推進する企業版ふるさと納税プロジェクト「子育て施設充実化プロジェクト」の寄附募集を開始したことをお知らせいたします。

寄附募集プロジェクトについて

【新規民間保育所設置】近年の保育所ニーズの高まりにより、３号認定（０～２歳児）に待機児童の発生や第２保育所の老朽化が進行している状況を踏まえ、新たな保育の受け皿の確保や今後の効率的かつ効果的な保育施設再編整備の一環として、新たに私立保育所の誘致を行います。【既存公立保育所等機能拡充】町内公立小中学校では、子どもたちの欠席連絡や家庭への通知の送付などは、アプリを使用して行っています。町内公立保育所・一部の公立児童クラブにおいては、子どもたちの欠席連絡については、電話等の方法により行っており、家庭への通知については、概ね紙ベースでの通知となっています。小中学校同様システム導入を検討します。また、公立保育所等に新しい設備を設置し、快適かつ安全な子どもたちの場とすることで、子どもたちが伸び伸びと育つ環境を整えます。

群馬県玉村町の紹介と企業版ふるさと納税の取り組み

玉村町は群馬県南部に位置し、町の中央北側には利根川が流れ、赤城山、榛名山、妙義山を一望できる自然環境の豊かな町です。関越自動車道の高崎玉村スマートインターチェンジ、国道354号と幹線道路が縦横に走り、交通の利便性が高く、前橋市、高崎市、伊勢崎市、藤岡市の４市に囲まれた県央100万都市の一角となっています。このような恵まれた環境を持つ玉村町は、周辺都市のベッドタウンとして人口が増し発展してきましたが、2005 年の38,168 人をピークに近年は減少に転じ、国立社会保障・人口問題研究所による推計によると、2040年には 28,486 人になることが見込まれています。現状のまま推移すると、人口減少に加えて少子高齢化が急速に進行し、様々な産業やコミュニティの担い手が不足すると同時に、経済面においても、まちが衰退していく等の大きな課題があります。これらの課題に対応するため、2025年9月5日に「第２期玉村町まち・ひと・しごと創生推進計画」の認定を受け、次の4つの基本目標を掲げて地方創生の取組を加速させています。・基本目標１ 安定した雇用を創出する・基本目標２ 地域の個性を生かした人の流れをつくる・基本目標３ 結婚・出産・子育ての希望をかなえる・基本目標４ 時代にあった魅力的な地域をつくる人口減少は全国的な問題ですが、少しでも克服し、将来にわたって活力ある地域社会を実現していくため、企業版ふるさと納税によるご支援をお願い申し上げます。

オンライン企業版ふるさと納税寄付ポータルサイト「企ふるオンライン」

「企ふるオンライン」は、オンライン企業版ふるさと納税寄付ポータルサイトです。全国の寄付プロジェクトを探し、申し込みから決済までオンライン上で完結できます。決済は、クレジットカードと口座振込※のどちらかを選んでいただけます。 ※口座情報（銀行及び口座番号等）は、寄付申し込み後に表示されます。

株式会社サイバーレコードについて2008年にGLOBAL EC COMPANY(GEC)として創業し、以来、ECビジネスの啓蒙者として、運営代行、コンサルティング、ブランディングなどに従事。モールおよびマーケットプレイスのEC支援サービスの提供に加え、ふるさと納税事業や越境ECの支援も行う｡【社名】株式会社サイバーレコード【代表者】代表取締役社長 増田一哉【所在地（本社）】〒860-0833 熊本市中央区平成3丁目23-30 4F【設立】2008年8月1日【URL】https://www.cyber-records.co.jp/【採用サイト】https://www.cyber-records.co.jp/recruit_form