子ども向け英語スクール「TEAMO ENGLISH 」を行う株式会社ティーモ（所在地：埼玉県さいたま市、代表 磯田賢史）は、ひとり親家庭の子供を対象とした独自の英語奨学支援制度を2026年4月より開始します。

本制度は、経済的な事情により習い事を継続できないご家庭を対象に、最大11年間、英語を「社会で役立つレベル」まで身につけることを目的とした長期支援制度です。

実施に至った経緯：

経済的な格差が、そのまま教育格差につながってしまう社会の現状に、強い危機感を抱いてきました。貧困という環境の中で育つ子どもたちが、「学びたい」という気持ちや、明るい未来を思い描くことまで諦めてしまう社会であってはならない、その想いから本制度は生まれました。

英語学習は、短期間の体験で身につくものではありません。だからこそTEAMO ENGLISH では、英語を「体験」で終わらせるのではなく、「社会で役立つレベルまで習得すること」をゴールに据えた、長期的な支援制度を設計しました。

この支援を可能にしているのは、補助金や寄付、ボランティアに依存しない、スクール内で完結する独自の仕組みです。各クラスにつき1名、対象家庭の幼児・児童を受け入れる体制を整えることで、継続的な奨学支援を実現しています。

支援概要：

TEAMO ENGLISH ひとり親家庭支援 奨学制度

■制度の目的

経済的な事情で教育をあきらめざるを得ないご家庭の子供を対象に「社会で役に立つレベルの英語力を身に付ける」まで長期的にサポートする当スクール独自の奨学制度です。教育格差を減らすことを目的としています。





■支援内容

月謝の約65%・初期費用・備品費用を当スクールが負担。

利用者負担額：月額3,000～4,000円（一般：8,600～11,550円）





■対象世帯

児童扶養手当を受給してるひとり親家庭の年中～小学2年生の子供





■支援期間

最大11年間

【TEAMO ENGLISH PLAY CLUB 】年中～小２（2～４年間）

運動神経を伸ばす遊びの中で、同時に英語のリスニング力と語彙力を伸ばす

【TEAMO PHONICS CLUB】小３～（1年間）

リスニング力を読む力・書く力に繋げるフォニックスをマスター

【TEAMO ENGLISH CLUB】小４～中学生（6年間）

英語で国語・算数・理科・社会を学ぶ





■受入クラス

TEAMO ENGLISH PLAY CLUB 全スクール

（埼玉県：北与野校、和光成増校、蕨校、浦和校、群馬県：新前橋校）の

【年中年長クラス】【小学生クラス】で各クラス1名

（2026年度は満席が確定している北与野校（土）の小学生クラスは除外）





■申請の流れ

1.無料体験レッスン（URL：https://teamo-epc.com/free-trial-lesson/）

2.専用フォームより申請（https://teamo-epc.com/scholarship/）

3.審査

4.児童扶養手当受給証確認

5.採択通知

6.入会・レッスンスタート





















■現在、申請受付中





今後の展望

本制度を通じて、2026年度は計12名の受け入れを目指します。将来的には、この支援を受けた子どもたちが英語を将来の強みとして社会に羽ばたき、次世代のロールモデルとなるような好循環を生み出すことを目標としています。

また本取り組みを、単独の制度で終わらせるのではなく、本制度の考え方に賛同する全国のスクールオーナーと連携し、民間教育の現場から支援の輪を広げていくことを目標にしています。



























