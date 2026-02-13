成安造形大学 未来社会デザイン共創機構(滋賀県大津市)は、3月4日(水)～3月15日(日)にわたり、活動報告展「セイアン共創アニュアル2026 共創のかたち」を開催いたします。

「芸術による社会への貢献」を教育理念とする本学では、2021年に附属研究機関「未来社会デザイン共創機構」を設立し、学生・教職員・地域・行政・企業がともに学び合い、社会と向き合う“共創”のあり方を探ってきました。

これまでに築いてきた地域とのつながりを生かしながらも、従来の受託プロジェクトの枠にとらわれず、挑戦的で開かれた実践に取り組んできたのが、本機構の特徴です。





今回の展示では、受託研究、共創型授業、学生によるチャレンジプロジェクトなど、大学の中と外が交差する現場の記録を、パネルや写真、成果物でご紹介します。

本学と社会がともに歩むこれからの関係性を、あなた自身の視点で見つけ、考える機会になれば幸いです。





「セイアン共創アニュアル2026 共創のかたち」





本展では、下記の事業分類に沿って、これまでの活動を抜粋して展示いたします。





SEIANドリームプロジェクト(学生特別研究助成金)

研究活動の活性化を目指し実施する学生特別研究助成金制度です。

本学の学生・研究生から枠にとらわれない独創性豊かな研究・制作テーマを募集し、採択テーマには総額100万円の研究・制作資金の助成支援をはじめ相談や指導、マッチングなどの活動支援を行います。





seianチャレンジ(学生が取り組む地域活動支援制度)

本学の基本理念(教育理念)「芸術による社会への貢献」を具現化する

学生の自主的・主体的な地域活動を支援する支援制度です。

1件あたり最大5万円の助成支援、活動へのアドバイスなどのサポートを行います。





学生研究助成プロジェクト 活動風景





共創プロジェクト(受託研究・共同研究・受託事業)

官公庁、一般企業、各種団体から研究費(事業費)を受け入れ、研究・開発を行っています。

滋賀県唯一の芸術大学であるリソースを活かして、地域の課題解決や芸術文化の発展に向けた様々な企画を積極的に提案。

地域と連携して、本学の基本理念である「芸術による社会への貢献」の実現に取り組みます。





共創プロジェクト 活動風景





地域貢献・プロジェクト科目／授業

本学の教育カリキュラムの一環として、官公庁や民間企業、各種団体、地域からの依頼や共同研究を授業課題に取り入れ単位認定を行う取り組みです。

多くの成果物は実際に商品化されるなど、デザインやアートが実社会にどう関わっていくかを実践的に学ぶ機会となっています。

本機構では運営管理・活動支援を行います。





プロジェクト科目 活動風景









＜セイアン共創アニュアル2026 共創のかたち 案内ページ＞

https://www.seian.ac.jp/mirai/46805.php





【開催概要】

未来社会デザイン共創機構 活動報告展「セイアン共創アニュアル2026 共創のかたち」

会期：2026年3月4日(水)-3月15日(日) 11:00-17:00 ＊会期中無休、入場無料

会場：成安造形大学【キャンパスが美術館】ギャラリーアートサイト、

ギャラリーウインドウ、コミュニティスペース「結」

主催：成安造形大学 未来社会デザイン共創機構





【アクセス】

JR湖西線「おごと温泉」駅下車

江若交通「おごと温泉駅」から路線バス97系統「成安造形大学前」下車(有料)





【関連イベント】

「セイアン共創フォーラム2026」

日時：2026年3月4日(水) 13:30-16:30

会場：成安造形大学 聚英ホール(聚英館3階)

定員：80名(招待制)





本フォーラムは、「共創の実践」の成果を紹介するとともに、関わった人々の声やプロセスを通じて、“共創とは何か?”をあらためて問い直す場です。

初開催となる今回は、大学における教育・研究・社会実践のこれからの役割を来場者のみなさんとともに考える1日とします。

本イベントは招待制となりますが、当日の発表映像の視聴を希望される方には、後日、アーカイブ視聴用URLをお送りいたします。

アーカイブ視聴申込フォームにアクセスの上、お申し込みください。





【アーカイブ視聴申込フォーム】

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqknPyFFxkCHESIzr4dprFSakR5FTZlWuSO6fnlRDLXTS3mg/viewform