株式会社ウィザス(大阪府大阪市、代表取締役社長：生駒 富男)が運営する、第一学院高等学校(本校：茨城県高萩市・兵庫県養父市、全国67キャンパス：2025年10月時点)は、近年の大規模災害の教訓を踏まえ、生徒一人ひとりが危機管理能力を養えるよう、HUG(避難所運営ゲーム)を通して避難所に起こる様々な事案を検討、解決していく中で学びを深める「夢授業」プログラムを2026年3月11日(水)に開催いたします。





第一学院高等学校では、これまでも生徒一人ひとりが自分の将来に前向きな一歩を踏み出せるよう、社会や仕事のリアルに触れる「夢授業」プログラムを実施してまいりました。2025年夏には金融や報道の現場に触れながら、主権者教育を学ぶ「夢授業」プログラム(未来メーカーズ：君の一票で変えるストーリー)を開催しています。( https://www.daiichigakuin.ed.jp/information/1186/ )





■当日のダイジェスト動画はこちら( https://youtu.be/OibxIRalvXk )





本プログラムでは、体験的なゲーム型ワークショップを通じて、あらゆる違い（ダイバーシティ）を持つ人々の存在を尊重しつつ、安全に過ごすための知恵と行動想定を習得します。この学びを通して、誰もが安心して暮らせる共生社会に新たな価値を生み出す姿勢を育むこと、ユニバーサル共育の具現化を目指します。









【授業テーマ】

HUG(避難所運営ゲーム)に挑戦！防災チャレンジレッスン

～大切な自分の命と家族を守るために、いま私たちができること～





【開催概要】

〈日時〉 2026年3月11日(水)10:00～15:30

〈場所〉 人と防災未来センター入口前

神戸市中央区脇浜海岸通1-5-2(JR 灘駅(南口)から徒歩12分)

〈参加形式〉現地・オンライン

〈連携先〉 一般社団法人 ひとtoペット





【内容】

(1)体験ワークショップ：チームを組んで、対話的な学びの中で、実際に避難所を運営する立場になって、様々な課題(避難所で起こる「困ったな」)を想定して解決するための対処法を考えていきます。





(2)講義：もしもの時のリアルを知ろう(同行避難、避難所のルール、公衆衛生、動物福祉の知識)









第一学院高等学校には、過去に不登校や高校中退など、何かしらの形で一度挫折を経験し、自分に自信が持てなかった生徒が多数在籍しています。そのような生徒たちも、第一学院高等学校での学校生活を通じてたくさんの方とふれあい様々な経験を重ねることで、第一学院高等学校が「居場所」と感じられ、安心して新たな挑戦に向けた一歩を踏み出しています。

本プログラムを通して、いざと言うときに適切な行動をとるために意欲的に学び・体験し、自分を守るだけでなく「周囲の人・大切な人を守る」ために自発的に動けるよう学び続ける第一学院高等学校の生徒たちの様子を是非、ご取材ください。









◆第一学院高等学校について

株式会社ウィザスの高校・大学事業の中核として運営している第一学院高等学校(通信制・単位制)は、全国に67キャンパス(2025年10月時点)を展開。「生徒第一」「1／1の教育」の想いを大切に、「成長実感型教育」を掲げ、生徒をプラス思考に変える独自の「プラスサイクル指導」をベースとし、生徒一人ひとりの「『もっともっと自分を好きになる』自分づくり」をサポートしています。

当校には、不登校や高校中退を経験した生徒のほか、スポーツや芸能活動などの夢の実現と学業との両立を目指す生徒が在籍。卒業生もそれぞれの分野で多彩に活躍。多様な生徒たちがそれぞれの希望する進路を実現できるよう、生徒一人ひとりの自己成長を支援してまいります。





＜主な在校生・卒業生＞

スポーツ：久保 建英選手(サッカー：レアル・ソシエダ)／佐藤 龍之介選手（サッカー：FC東京）／酒井 宏樹選手(サッカー：オークランドFC)／伊藤 洋輝選手(サッカー：FCバイエルン・ミュンヘン)／稲場 悠介選手(水球)／開 心那選手(スケートボード) ほか、野球・サーフィン・テニス・スノーボード 等





芸能：Little Glee Monster(MAYU・かれん・アサヒ)／ねお(動画クリエーター、チャンネル登録者数89.9万人)／のえのん(動画クリエーター、チャンネル登録者数41万人)／ゆーぽん(動画クリエーター、チャンネル登録者数65.6万人) URL： https://www.daiichigakuin.ed.jp/









◆株式会社ウィザスについて

株式会社ウィザスは、「顧客への貢献」「社員への貢献」「社会への貢献」という3つの貢献を通じて、教育分野を中心に、一人ひとりの夢の実現に取り組む総合教育サービス会社です。すべては「成功」へのプロセスと考える“プラスサイクル”思考を基にした高校・大学事業、学習塾事業、グローバル事業、能力開発・キャリア支援事業を中心に、『「社会で活躍できる人づくり」を実現できる最高の教育機関』を目指しています。





社名 ： 株式会社ウィザス

代表者 ： 代表取締役社長 生駒 富男

所在地 ： 〒541-0051大阪府大阪市中央区備後町3-6-2 KFセンタービル

設立 ： 1976年7月10日

資本金 ： 12億9,937万5,000円

従業員数： 正社員1,011名(連結子会社含む 2025年3月末現在)

事業内容： 総合教育サービス

URL ： https://www.with-us.co.jp