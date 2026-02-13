東京ディズニーリゾート(R)・オフィシャルホテル「東京ディズニーシー(R)25周年“スパークリング・ジュビリー”」と連動した東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル限定オリジナルグッズ付き宿泊プランを販売
東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル(東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾート、シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル、ホテルオークラ東京ベイ、ヒルトン東京ベイ、グランドニッコー東京ベイ 舞浜、舞浜ビューホテル by HULIC)では、東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル限定オリジナルグッズ付き宿泊プランを販売いたします。
【宿泊プラン】2026年4月15日(水)～8月31日(月)
「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」連動宿泊プラン
2026年4月15日(水)から8月31日(月)の期間、東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル限定のオリジナルグッズ「バニティーポーチ」が付いた宿泊プランを販売いたします。
【オリジナルグッズ】
小物が収納できるポケット付きで、旅行や普段使いにも便利なバニティーポーチ。
このプランでしか手に入れることのできないオリジナルグッズです。
(サイズ：高さ約10cm、幅約16cm、奥行約9cm)
バニティーポーチ(イメージ) (C)Disney
東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”
開催期間：2026年4月15日(水)～2027年3月31日(水)
開園25周年を迎える東京ディズニーシーでは、きらめきを増したパークの物語がこれからも続くことを願い、25周年を記念した華やかなアニバーサリーイベントを開催します。
パークのさまざまな“海の魅力”から着想を得た特別な色「ジュビリーブルー」をテーマカラーに、華やかな装飾や光の演出がパーク全体を彩り、祝祭感に包まれた一年を盛り上げます。
25周年をお祝いするさまざまなプログラムで、心きらめく祝祭をめぐる旅をお楽しみください。
▼詳しくはこちら
https://www.tokyodisneyresort.jp/treasure/tds25th/
(イメージ) (C)Disney
「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」連動宿泊プラン概要
■期間：2026年4月15日(水)～8月31日(月)
■各ホテルの客室タイプ、料金、その他詳細
(料金は全て1泊1名様あたりの料金 / サービス料・消費税込)
■ご予約は宿泊日の2カ月前同日より承ります。
ホテル名 ：東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾート
パークチケット ：1デーパスポート購入権利付き(添い寝含む宿泊人数分)
客室タイプ／朝食：モデレートルーム(キャッスルスタイル)／朝食付き ほか
料金 ：【モデレートルーム(キャッスルスタイル)】
2名1室：15,080円～、3名1室：12,320円～、
4名1室：11,000円～
備考 ：バニティーポーチ(1泊につき有料宿泊人数分)
ホテル名 ：シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル
パークチケット ：1デーパスポート購入権利付き
(宿泊人数分、滞在期間中入園)
客室タイプ／朝食：パークウイングルーム／朝食付き：ベッド2台、3台、4台
料金 ：2名1室：19,750円～、3名1室：15,000円～、
4名1室：12,625円～
備考 ：バニティーポーチ(1泊1室につき2個)
ホテル名 ：ホテルオークラ東京ベイ
パークチケット ：1デーパスポート購入権利付き
客室タイプ／朝食：スーペリアルーム、エグゼクティブルーム
(素泊まり、朝食付き、モーニングBOX付き)
料金 ：・スーペリアルーム
【素泊まり】シングル：28,050円～、ツイン：14,492円～、
トリプル：10,285円～、フォース：8,228円～
【朝食付き】シングル：31,438円～、ツイン：17,880円～、
トリプル：13,673円～、フォース：11,616円～
【モーニングBOX付き】シングル：30,050円～、
ツイン：16,492円～、トリプル：12,285円～、
フォース：10,228円～
・エグゼクティブルーム
【素泊まり】シングル：35,904円～、ツイン：18,419円～、
トリプル：12,903円～
【朝食付き】シングル：36,674円～、ツイン：20,498円～、
トリプル：15,449円～
【モーニングBOX付き】シングル：37,904円～、
ツイン：20,419円～、トリプル：14,903円～
備考 ：バニティーポーチ(1泊につき有料宿泊人数分)
ホテル名 ：ヒルトン東京ベイ
パークチケット ：1デーパスポート購入権付き
客室タイプ／朝食：素泊まり／ヒルトンルーム、デラックス、
エグゼクティブ、エグゼクティブセレクト
料金 ：2名1室：23,791円～、3名1室：16,772円～、4名1室：13,263円～
備考 ：・バニティーポーチ(1泊につき大人でご入力いただいた人数分)
・駐車場無料(チェックイン日15:00からチェックアウト後30分以内)
ホテル名 ：グランドニッコー東京ベイ 舞浜
パークチケット ：1デーパスポート購入権利付き(有料宿泊人数分)
客室タイプ／朝食：ガーデンスーペリアルーム／朝食付き、お部屋のみ
料金 ：【朝食付き】2名1室：21,500円～、3名1室：16,900円～、
4名1室：14,500円～
【お部屋のみ】2名1室：18,500円～、3名1室：13,900円～、
4名1室：11,500円～
備考 ：バニティーポーチ(1泊につき有料宿泊人数分)
ホテル名 ：舞浜ビューホテル by HULIC
パークチケット ：1デーパスポート購入権利付き
(有料宿泊人数分、チェックイン・アウト日選択可能)
客室タイプ／朝食：ハーモニールーム、シンフォニールーム、
コネクティング・ハーモニールーム／朝食付き、素泊まり
料金 ：【朝食付き】2名1室：13,075円～、
3名1室：10,347円～、4名1室：9,613円～
【素泊まり】2名1室：10,575円～、
3名1室：7,847円～、4名1室：7,113円～
備考 ：バニティーポーチ(1泊につき有料宿泊人数分)
コネクティング・ハーモニールームは最大6名様までご利用になれます
■お客様のご予約、お問い合わせ
【代表お問い合わせ先】
東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル限定オリジナルグッズ付き宿泊プラン
特設WEB https://www.officialhotel.jp/plan
各ホテルに電話またはインターネットで直接ご予約ください。
※宿泊プランは、ホテルによってはインターネットのみでのご予約となります。
【各ホテルお問い合わせ先】
東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾート
TEL：047-355-1111 https://www.maihamahotel-firstresort.jp/
シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル
TEL：047-355-5555 https://www.marriott.com/ja/TYOSI
ホテルオークラ東京ベイ
TEL：047-355-3333 https://www.okuratokyobay.net/
ヒルトン東京ベイ
TEL：047-355-5000 https://hiltontokyobay.jp
グランドニッコー東京ベイ 舞浜
TEL：047-350-3533 https://tokyobay.grandnikko.com/
舞浜ビューホテル by HULIC
TEL：047-355-1222 https://www.viewhotels.co.jp/maihama/