稲取温泉旅館協同組合(所在地：静岡県賀茂郡東伊豆町、代表理事：加藤晃太)が主催する「雛のつるし飾りまつり(期間：2026年1月20日～3月31日)」のイベントの中で、最も注目を集めている「素盞鳴(すさのお)神社雛段飾り」が2026年2月14日に始まります。

稲取漁港を見下ろすように位置する素盞鳴神社は、須佐之男命を祀った稲取の一集落の鎮守社で、平成26年からこの神社の階段に雛人形と雛のつるし飾りを飾るようになりました。

展示段数118段は雛人形を展示する段数としては日本一(※当組合調べ)で、下田市の天神神社での展示も118段の展示をしているため「雛人形の展示段数日本一タイ」ということになります。





素盞鳴神社雛段飾りイメージ





急勾配の階段に飾られる雛人形と雛のつるし飾りがまるで壁のように眼前に広がる様は圧巻で、階段手前の鳥居とのシチュエーションは写真映えするため、多くの方が撮影のために並んでいます。

毎年、ペットを連れて撮影される方も多く、なかなかいうことを聞いてくれないペットの撮影にストレスを感じる方、SNS用にこだわりの画像や映像を撮りたい方が増えておりますので、今年は「貸切り撮影タイム」を設けました。





素盞鳴神社の御朱印は、この展示期間のみ限定で御朱印授与所を設けて対応しております。

また、稲取温泉旅館協同組合で運営するカフェ「CREPE＆DRINK TATENOICHI」の期間限定クレープや稲取名物「祝い餅」の販売もございます。





TATENOICHI期間限定クレープ





すでに開館している「文化公園雛の館(2026年3月31日まで)」を始めとする展示会場でも従来の雛のつるし飾りを観ることができます。

また、当地より南に位置する河津町の「河津桜まつり」、南伊豆町の「みなみの桜と菜の花まつり」も同時期に開催されております。

温かい伊豆で一足早い春の旅を満喫してください。









【素盞鳴神社雛段飾り】

期間 ： 2026年2月14日(土)～3月8日(日)

会場 ： 素盞鳴神社

所在地： 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取15

時間 ： 10：00～15：00

※雨天中止

料金 ： 300円(施設管理協力金)





素盞鳴神社雛段飾り(アップ)





【貸切り撮影タイム】

日時： 2月14日(土) 15：00 ～16：00(10分・5組)

2月15日(日) 8：30 ～ 9：30(10分・5組)

料金： 1,500円、各組10分、予約制









■稲取温泉 雛のつるし飾り

雛祭りのときに、雛段の両脇に手作りの人形をつるす「雛のつるし飾り」という伝統文化が残る伊豆稲取温泉。

娘の健やかな成長を願い、思いを人形に込めてひな祭りをお祝いする、母娘のつながりを感じる心温まる風習です。

日本三大つるし飾り(福岡県柳川市：さげもん、山形県酒田市：傘福、静岡県東伊豆町稲取：雛のつるし飾り)のひとつでもあるこの飾りを観光資源としてイベントを実施している、雛のつるし飾り発祥の地です。









■稲取温泉旅館協同組合 概要

所在地： 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取1521-3

代表者： 代表理事 加藤晃太

URL ： http://www.inatorionsen.or.jp/