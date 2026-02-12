好評につき期間延長決定！ ガールスカウト日本連盟「入会応援キャンペーン」を半年間継続へ。

公益社団法人ガールスカウト日本連盟

公益社団法人ガールスカウト日本連盟（会長：間 奈々恵、以下ガールスカウト日本連盟）は、2024年度・2025年度の2年間実施し、多くの反響をいただいている「入会応援キャンペーン（初年度会費無料）」を、2026年9月末まで延長することを決定いたしました。

本キャンペーンは、昨今の物価高騰により教育費や習い事費用の負担が増す中、経済的な不安を感じることなく、少女たちが自己開発や地域貢献、野外活動などの多様な体験に踏み出せるよう支援するものです。ガールスカウトには、自己肯定、創造性、寛容、自己学習力といった少女の成長に欠かせない力を身に付ける体験の機会があります。当連盟は少女の「体験の格差」をなくし、「体験の機会」を社会全体で守ることを目指し、本キャンペーンを継続します。

この2年間の実施では、コロナ禍を経た「リアルな体験活動」へのニーズの高まりを受け、非常に多くのご支持をいただきました。「入会のハードルが下がった」「姉妹で始めやすくなった」といった保護者の方々からの声を多数いただいています。

この春、お子様にさまざまな体験ができる場を求めている方、習い事を検討されている方にぴったりのお得なキャンペーンです。

キャンペーン概要

名称：ガールスカウト入会応援キャンペーン

延長期間：2026年4月～9月 （総期間：2024年4月～2026年9月）

対象：就学1年前および小学校1～3年生（5～9歳）の女児※1

内容：新入会者の初年度の日本連盟会費（4,000 円）を無料とする※2

※1 再入会の場合はキャンペーンの対象になりません。

※2 ガールスカウトで活動する際は、日本連盟会費以外に、都道府県連盟会費、団活動費、保険料、ユニフォーム・教材などの費用がかかります。本キャンペーンはこのうち、日本連盟会費のみを無料とするものです。

全国のガールスカウトの拠点はこちら(https://www.girlscout.or.jp/outline/group/)

キャンペーン実施の背景

文部科学省の調査では、学童期の自然体験や文化的体験などの「体験活動」は、20歳までにおける、自尊感情等にプラスの効果が見られるという結果が発表されています。※3

ガールスカウトでの体験を通して、これらの力をはぐくむことができます。

- 友達を増やしたり、仲間と協力したりできるようになる- 何事にも積極的に挑戦できる- 自分の考えを発表したり、人の意見を聞いて話し合ったりすることができる- 状況に合わせて工夫するなど困難に対応する力が経験と年齢に応じて付いていく

※3 文部科学省「21世紀出生児縦断調査（平成13年出生児）特別報告」

一分でわかるガールスカウト（Youtube）(https://youtu.be/URv-T3HuJfw)

ガールスカウト日本連盟について

ガールスカウトは世界153の国と地域に約1,120万人の会員を持つ世界最大の少女と女性のための団体です。「少女と女性の可能性を最大限に伸ばす」ことを目指し、自分たちを取り巻く社会課題の解決に主体的に取り組むための教育プログラムを実践しています。

詳しくはガールスカウト日本連盟(https://www.girlscout.or.jp/)事務局までお問い合わせください。