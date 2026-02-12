【ちえうみPLUS】「絶望しつつも共存することを諦めない｜特集　小泉八雲を知る」。いま、改めて、小泉八雲文学の深淵に迫る意味とは――佐野史郎さんインタビューが公開

株式会社佼成出版社

【インタビュー】

絶望しつつも共存することを諦めない

俳優：佐野史郎さん

取材・文＝加賀直樹 写真＝品田裕美 構成・編集＝ちえうみ

【特集 小泉八雲を知る】

ちえうみPLUSでは、小泉八雲の実像に迫る特集を企画。

【プロフィール】

佐野史郎 （さの・しろう）

1955年3月4日生まれ。島根県松江市出身。1975年、劇団シェイクスピア・シアター(出口典雄主宰)の創立に参加。1980年、劇団状況劇場（唐十郎主宰）入団。退団後、1986年、林海象監督「夢みるように眠りたい」で映画主演デビュー。1992年、テレビドラマ「ずっとあなたが好きだった」（TBS）のマザコン男“冬彦”役が社会現象となる。主な映画出演作に石井輝男監督「ゲンセンカン主人」（1993）、金子修介監督「毎日が夏休み」（1994）、A・ソクーロフ監督「太陽」（2005）、若松孝二監督「千年の愉楽」（2013）など。近作では空音央監督「HAPPYEND」（2024）、ピョン・ソンヒョン監督「GOOD NEWS」（2025）、三宅唱監督「旅と日々」(2025)などがある。ドラマではNHK朝ドラ「ばけばけ」（2025）で島根県知事役を務める。縦型ドラマのアブジェクトホラー「闇と光」（2026）を配信。2007年よりギタリストの山本恭司と「小泉八雲朗読のしらべ」を継続中。2023年には箱根彫刻の森にて「佐野史郎写真展 瞬間と一日」を開催。佐野史郎 meets SKYE（小原礼、林立夫、鈴木茂、松任谷正隆）による「ALBUM」（2023）をリリースするなど音楽活動も行う。

■「ちえうみPLUS」とは

学びと実践を深める新しい仏教メディア

仏教・宗教・信仰に携わるさまざまな人と手をとり、「連載」「インタビュー」「寄稿・コラム」「ブックレビュー」などの企画や、イベント・動画配信等を通じて多方面から仏教の智慧を世に発信している。

■「ちえうみ」とは

【サービス名の由来】

「ちえうみ」は、仏教語の「智慧海」に由来。「深く経蔵に入って、智慧海のごとくならん」(華厳経浄行品)の経文の一節より、“どこまでも広く深い、海のような如来(仏)の智慧”が溢れる場をめざしている。

