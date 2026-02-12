モバオクにて、東海オンエアが「煮ても東海！焼いてもオンエア！お前ら全員生の俺らで焦がしたろ～会！！」チャリティーオークションを開催

株式会社モバオク

UUUM株式会社が主催する【東海オンエア単独イベント「煮ても東海！焼いてもオンエア！お前ら全員生の俺らで焦がしたろ～会！！」】（2026年2月11日開催）と連動し、株式会社モバオク（本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:小一原 宏樹、以下モバオク）が運営するオークションサービス「モバオク」にて、チャリティーオークションを2026年2月12日(木)より開催いたします。

オークション特設サイトを見る :https://www.promo.mbok.jp/tokaionair202602

「煮ても東海！焼いてもオンエア！お前ら全員生の俺らで焦がしたろ～会！！」チャリティーオークション

「煮ても東海！焼いてもオンエア！お前ら全員生の俺らで焦がしたろ～会！！」の舞台裏とステージを共にした、激レアアイテムの出品が決定！

全メンバーの魂がこもったサイン入りグッズに加え、イベントの空気感を形にした貴重な装飾品が勢揃いします。

ここでしか手に入らないアイテムをお見逃しなく！

本オークションの売上の一部は、日本財団へ寄付させていただきます。

【東海オンエア「煮ても東海！焼いてもオンエア！お前ら全員生の俺らで焦がしたろ～会！！」チャリティーオークション 概要】[表: https://prtimes.jp/data/corp/88331/table/263_1_5a6ca0220b76f2cf139bf61c4aeaef49.jpg?v=202602130551 ]

【モバオクについて】

2004年にサービスを開始したインターネットフリマ・オークションサービスです。モバオクでは、手数料無料、月額330円(Google Play決済/iTunes決済は月額360円)のみで出品・落札が可能です。

「人・モノ・社会をつなげ誰もが自分だけのモノ語りを見つけられる新しいマーケットを共創する」をミッションとして掲げ、ユーザーに新しいオークション体験を提供するとともに、チャリティー×オークションの仕組みを活用した社会課題の解決やSDGs目標の実現に向けて積極的に取り組んでいます。

https://www.mbok.jp/

【モバオクのチャリティーオークションについて】

モバオクでは、企業や団体、自治体が主催するチャリティーオークションの開催を募集しております。CSR活動の一環としてチャリティーオークションをご検討したい企業・団体など多くの皆様にご活用いただいています。また、20年にわたるオークションサービス運営の実績を活かし、告知サイトの作成および商品の出品、梱包発送等をモバオクが代行いたします。

是非気軽にご相談ください。

https://www.promo.mbok.jp/contact