日本フットサルトップリーグ公式デジタルカードコレクションサービス「FUTSAL DIGITAL CARD　フットサルコレクション」 開始

株式会社VOLZ

プロスポーツチームやリーグ向けのデジタルカードコレクションサービスを開発、運営している株式会社VOLZ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：池田 宗多朗、以下VOLZ）は、一般社団法人日本フットサルトップリーグ（本社：東京都文京区、理事長：松井 大輔、以下「Fリーグ」）と共同で、Fリーグ公式デジタルカードコレクションサービス「FUTSAL DIGITAL CARD フットサルコレクション（略称：フッコレ）」を、2026年2月12日（木）より提供開始いたします。

（URL：https://futcolle-fleague.pluspo.net/ ）

本サービス「FUTSAL DIGITAL CARDフットサルコレクション」は、Fリーグの公式デジタルカードコレクションサービスとして提供されます。VOLZは本サービスを通じて、フットサルファンにFリーグの魅力をお届けし、試合会場への来場促進や観戦体験の満足度向上に貢献してまいります。

■ 「FUTSAL DIGITAL CARD フットサルコレクション（略称フッコレ）」について

メットライフ生命Fリーグ2025‐26 ディビジョン1に所属する全12チームの選手たちによる迫力あふれるプレーシーンが、デジタルカードとして登場します。豪華なデザインを施した選手のデジタルカードを、トレード機能やミッション機能を活用して集めることで、自分だけのドリームチームを編成することができます。お気に入りチームの垣根を越えてコレクションを充実させることで、ユーザー同士で競い合うランキングに挑戦するなど、「FUTSAL DIGITAL CARD フットサルコレクション」を通じて、これまでにない新しいフットサルの楽しみ方をお届けします。

Fリーグ公式デジタルカードコレクションサービス「FUTSAL DIGITAL CARD フットサルコレクション」で楽しもう！

■ デジタルカードを集めて自分だけのフォーメーションを楽しもう

デジタルカードは、コインやダイヤを消費してスカウトを行うことで入手できます。集めたデジタルカードは他のユーザーとトレードが可能です。スカウトやトレードを駆使して、自分のカードホルダーを充実させていきましょう。マイチーム機能ではお気に入りのデジタルカードで、オリジナルのフォーメーションを作って楽しむことができます。コインやダイヤは、ログインボーナスやミッションをクリアして獲得できるほか、ダイヤは課金により購入することも可能です。

■ リリース記念キャンペーンを開催、初回限定ログインボーナス！

サービス開始記念に、ダイヤの特別セールやリリース記念ログインボーナスを開催いたします。リリース記念ログインボーナスは毎日ログインすると、最終日までに合計でダイヤ100個（スカウト20回分）を獲得できます。期間限定となりますので、お早めにログインし、ここでしか入手できないレアなデジタルカードを獲得してください。

※ダイヤは、より豪華なデジカルカードを獲得可能なスカウト機能を利用する際に必要となります。

【開催期間】

2026年2月12日（木） ~ 3月31日（火）23:59まで

ダイヤの特別セールは、通常の半額以下で購入できるお得なセールです。お得に入手できる期間限定の機会となっており、デジタルカードコレクションをより一層お楽しみいただけます。

ぜひこの機会に「FUTSAL DIGITAL CARDフットサルコレクション」をお楽しみください。

【販売内容】

ダイヤ50個 480円

※通常のパックではダイヤ50個 1,200円などで販売

※1人１回のみ購入可能

【開催期間】

2026年2月12日（木）~3月31日（火）23:59まで

Fリーグ公式デジタルカードコレクションサービス「FUTSAL DIGITAL CARD フットサルコレクション」カードイメージ

■ FUTSAL DIGITAL CARD フットサルコレクション概要

対応端末 ： スマートフォンWEB ※パソコン、タブレット端末、フィーチャーフォンではご利用になれません

推奨ﾌ゛ﾗｳｻ゛： Google Chrome（Android/iOS）最新版、iOS Safari最新版

情 報 料 ： 無料（アイテム課金）

ｺﾋﾟｰﾗｲﾄ ： MetLife F.LEAGUE 2025-26 (C)VOLZ,Inc.All Rights Reserved.

U R L ： https://futcolle-fleague.pluspo.net/

■株式会社VOLZについて

株式会社VOLZ(旧:株式会社Tixplus)は、2025年10月の社名変更を機に、スポーツファンエンゲージメント事業に特化した企業として新たなスタートを切りました。現在、20団体のデジタルトレーディングカードサービスをはじめ、公式チケットリセールサービス、オンラインくじサービス、公式アプリ開発、会場での集客ソリューションなど、多岐にわたるファンサービスを展開しています。VOLZの使命は、独自に開発した各種ソリューションを通じて、ファンとチームの絆を深め、スポーツの価値を最大化すること。スポーツを中心としながらも、あらゆる領域において「ファンのため」を起点としたサービスとソリューションの開発を追求しています。

会 社 名：株式会社VOLZ（ヴォルツ、旧社名：株式会社Tixplus）

所 在 地：東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 10階

代 表 者：代表取締役 池田 宗多朗

設 立：2018年12月18日

事業概要：スポーツを中心に、ファンエンゲージメントを高めることを目的としたアプリや関連する各種サービスの提供ならびに運営

URL： https://volz.co.jp/

※記載されている会社名及びサービス名／ロゴは、各社の商標または登録商標です。