新サービス始動！「FUTSAL DIGITAL CARD フットサルコレクション（フッコレ）」 2月12日（木）よりスタート！【メットライフ生命Ｆリーグ2025-26 ディビジョン１】

一般社団法人日本フットサルトップリーグ

一般社団法人日本フットサルトップリーグ（以下、Ｆリーグ 理事長：松井大輔）は、株式会社VOLZ（東京都渋谷区／代表取締役 池田 宗多朗）様と共同で、新たな公式デジタルカードコレクションサービス「FUTSAL DIGITAL CARD フットサルコレクション（略称：フッコレ）」を2月12日（木）より開始いたします。

フッコレは、Ｆリーグの公式デジタルカードコレクションとして「メットライフ生命Ｆリーグ2025-26 ディビジョン１」で活躍する選手の姿をデジタルサービスとして配信・提供するサービスです。

（URL：https://futcolle-fleague.pluspo.net/）

Ｆリーグは本サービスを通じて、株式会社VOLZ様とともにフットサルファンに魅力をお届けし、試合会場への来場促進や観戦体験の満足度向上に貢献してまいります。

【FUTSAL DIGITAL CARD フットサルコレクション（略称：フッコレ）サービスについて】

「メットライフ生命Ｆリーグ2025-26 ディビジョン１」に所属する全12チームの選手たちによる迫力あふれるプレーシーンが、デジタルカードとして登場します！

豪華なデザインを施した選手のデジタルカードを、トレード機能やミッション機能を活用して集めることで、自分だけのドリームチームを編成することができます！

お気に入りのチームの垣根を越えてコレクションを充実させることで、ユーザー同士で競い合うランキングに挑戦するなど、「FUTSAL DIGITAL CARD フットサルコレクション」を通じて、これまでにない新しいフットサルの楽しみ方をお届けします！

＜デジタルカードを集めて自分だけのフォーメーションを楽しもう＞

デジタルカードは、コインやダイヤを消費してスカウトを行うことで入手できます。

集めたデジタルカードは他のユーザーとトレードが可能です。スカウトやトレードを駆使して、自分のカードホルダーを充実させていきましょう！

マイチーム機能ではお気に入りのデジタルカードで、オリジナルのフォーメーションを作って楽しむことができます。

コインやダイヤは、ログインボーナスやミッションをクリアして獲得できるほか、ダイヤは課金により購入することも可能です。

＜リリース記念キャンペーンを開催、初回限定ログインボーナス！＞

サービス開始記念に、ダイヤの特別セールやリリース記念ログインボーナスを開催いたします！

リリース記念ログインボーナスは毎日ログインすると、最終日までに合計でダイヤ100個（スカウト20回分）を獲得できます。

期間限定となりますので、お早めにログインし、ここでしか入手できないレアなデジタルカードを獲得してください。

※ダイヤはより豪華なデジタルカードを獲得可能なスカウト機能を利用する際に必要となります。

※ダイヤの特別セールは、通常の半額以下で購入できるお得なセールです。期間限定の機会となっており、デジタルカードコレクションをより一層お楽しみいただけます。

＜サービス概要＞

販売内容：ダイヤ50個 480円（1人1回のみ購入可能。通常はダイヤ50個 1,200円などで販売）

開催期間：2026年2月12日（木）～3月31日（火）23:59

仕様：

対応端末：スマートフォンWEB（PC、タブレット、フィーチャーフォン非対応）

推奨ブラウザ：Google Chrome（Android/iOS）最新版、iOS Safari最新版

情報料：無料／アイテム課金

コピーライト：MetLife F.LEAGUE 2025-26 (C)VOLZ,Inc. All Rights Reserved.

※記載されている会社名およびサービス名／ロゴは各社の商標または登録商標です。

URL：https://futcolle-fleague.pluspo.net/

■株式会社VOLZ（ヴォルツ）

社 名：株式会社VOLZ（ヴォルツ）

所在地：東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル10階

代表者：代表取締役 池田 宗多朗

WEB：https://volz.co.jp/