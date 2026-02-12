【発売１か月経たずに５万部！】日本最大級オンラインコミュニティ主宰者・河村真木子氏による『自由にあきらめずに生きる 外資系金融ママがわが子へ伝えたい 人生とお金の本質』が５万部突破

株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン

株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：谷口奈緒美）が2026年1月25日に刊行した『自由にあきらめずに生きる 外資系金融ママがわが子へ伝えたい 人生とお金の本質』（河村真木子著）が発売から１か月経たずに５万部を突破しました。

外資系金融機関の最高管理職を経験し、現在は総会員数2.7万人の国内最大規模のオンラインコミュニティを運営する起業家・河村真木子氏が、初めて自身の人生とお金の哲学を公開した１冊です。Amazon総合ランキング1位を獲得（売れ筋ランキング カテゴリ 本［2026/1/17-20調べ］）、発売直後より書店・ネット書店で売れており、早くも5万部を突破いたしました。

なお、今回、社会的金融教育家 田内学氏・投資家 田中渓氏より、下記のとおり推薦コメントをいただいています。

【推薦コメント】

田内学氏（社会的金融教育家、『きみのお金は誰のため』『お金のむこうに人がいる』著者）

彼女は「お金を増やせ」と言う。

僕は「お金の向こうを見ろ」と言う。

正反対に見えるかもしれない。

でも、たどり着く場所は同じだ。

お金は目的ではなく道具でしかない。

大切な人を守るために、

今の自分に何ができるか。

田中渓氏（投資家、『億までの人 億からの人』著者）

お金というもの。

汚いもの、争いのもと、権力の象徴。

どう表現するかは人それぞれ。

「人生の選択肢を広げ、

好きなものを好きに選択するためのもの。

自分の願いを叶えるもの、

そして大切な家族に叶えさせるもの」

そうとらえ、誰も避けては通れないお金の話を

わかりやすく、ユニークな視点で切り開く本。

■ 正しい知識を学んで「お金の力」を味方につける

本書では、世界の金融市場の最前線で長らく働いてきた河村氏の経験と、そこから抽出した「お金に困らない自由な人生を手にする方法」を、子どもにも教えられるように「やさしく・シンプルに・具体的に」伝えます。

■お金を理由にあきらめない人生を送るために

仕事、住む場所、パートナーとの関係、子どもの教育、ライフスタイル、老後の過ごし方――人生の選択肢を広げたいなら、お金は必要不可欠です。資本主義の世界で生きている以上、お金の知識・リテラシーとは「おトク情報」を超えた、人生を左右する重要なスキルなのです。

■ こんな方におすすめです

- お金に不安を感じているビジネスパーソン- 子どもに金融教育を教えたいと考えている親御さん- 自分の人生の選択肢を広げたい方- お金に困らない人生を送りたいすべての人

■ 限定20名に当たる！ラグジュアリーなスパ施設への特別ご招待 → 【締め切り間近！】応募締め切り：2月13日(金)12時

出版を記念して、本書を〈2026年2月13日（金）12時までにAmazon・楽天ほかネット書店で購入・予約された方〉を対象に、河村氏が経営する会員制のラグジュアリー スパ・ラウンジ複合施設「Holland Village BEAUTY Lounge & SPA」での体験利用（最大3時間までのご利用）を、抽選にて20名限定でプレゼントいたします。

詳細はディスカヴァー・トゥエンティワンHPをご確認ください。

https://d21.co.jp/news/event/273

■目次

Prologue

第1章 お金の「感覚」や「考え方」を育てる

第2章 「自分に投資」するお金の「使い方」

第3章 資本主義のルールを知って「稼ぐ」

第4章 グローバル時代にお金を「増やす」ために大切なこと

Epilogue

【著者情報】

河村真木子（かわむら・まきこ）

「Holland Village Members' Club」主宰／起業家。1976年奈良県生まれ。一児の母。アメリカのUCバークレー卒業後、外資系金融機関などでキャリアを積む。2021年に、オンラインコミュニティ「Holland Village Members' Club」を設立。総会員数は約2.7万人と日本最大級の規模を誇り、2026年、DMMオンラインサロン主催のSALON AWARDにて、4年連続で大賞を受賞。2025年6月、学生を主な対象にした次世代型オンライン学習コミュニティ「金融経済アカデミー」を開講。また、日本全国に会員制カフェを7店舗展開し、2025年10月には東京・麻布十番にラグジュアリー スパ・ラウンジ複合施設「Holland Village BEAUTY Lounge & SPA」をオープン。著書に『超フレキシブル人生論"当たり前"を手放せば人生はもっと豊かになる』（扶桑社）がある。

instagram（＠makikokawamura_）は約22.5万フォロワー。

【書籍情報】

タイトル：『自由にあきらめずに生きる 外資系金融ママがわが子へ伝えたい 人生とお金の本質』

発売日：2026年1月25日

刊行：ディスカヴァー・トゥエンティワン

仕様：単行本（ソフトカバー）／240ページ

ISBN：978-4799332412

【本書のご購入はこちら】

＜紙書籍＞

Amazon

https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4799332414/d21_rs_pr-22

楽天ブックス

https://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/34ae3b9f.60213531.34ae3ba0.3421f3bd/_RTLink78327?pc=http%3A%2F%2Fbooks.rakuten.co.jp%2Frdt%2Fitem%2F%3Fsid%3D213310%26sno%3DISBN%3A9784799332412&link_type=hybrid_url&ut=eyJwYWdlIjoidXJsIiwidHlwZSI6Imh5YnJpZF91cmwiLCJjb2wiOjF9(https://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/34ae3b9f.60213531.34ae3ba0.3421f3bd/_RTLink78327?pc=http%3A%2F%2Fbooks.rakuten.co.jp%2Frdt%2Fitem%2F%3Fsid%3D213310%26sno%3DISBN%3A9784799332412&link_type=hybrid_url&ut=eyJwYWdlIjoidXJsIiwidHlwZSI6Imh5YnJpZF91cmwiLCJjb2wiOjF9)

＜電子書籍＞

Kindle

https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0GFT4P97Q/d21_rs_pr-22