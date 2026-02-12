「バキ童チャンネル」発、町田著のエッセイ『振り返れば青学落研』書影解禁＆「春とヒコーキ」ぐんぴぃ・土岡からの帯コメント到着

バキ童チャンネルで話題の“やばいヤツら”だらけの青学落研ヒストリー

株式会社扶桑社『振り返れば青学落研』書影

登録者200万人のYouTube「バキ童チャンネル」（https://www.youtube.com/@bakibakiDT）の大人気コンテンツ「青学落研の話」が、春とヒコーキの盟友・町田の手でエッセイ化。

バキ童チャンネルではまだ語られていない、青学落研のエピソードも多数収録されています。

「春とヒコーキ」の2人から帯コメントも到着！

ぐんぴぃ「青学落研をやり続けるために芸人になりました」

土岡「黒歴史をなんでこんなにみんなで喋ってるんだろう」

【内容紹介】

2010年春、青山学院大学に入学した町田。

入学早々、初対面で“エピソードトークを2本披露してきた男”ぐんぴぃと出会い、

流されるように落語研究会へ入部する。

だがそこは、“やばいヤツら”の巣窟だった――。

落研部員なのにまったくしゃべらないヤツ。

頭の半分だけ坊主なヤツ。

擬音でしか会話しないヤツ。

デジモンのフィギュアに話しかけるヤツ。

事故物件に何の疑問も抱かず住み続けるヤツ……。

青山の地で“キラキラしたキャンパスライフ”と真逆の道を爆走する、

個性的な落研部員たちとの大学生活を描いたエッセイ。

町田と春とヒコーキのふたりを含めた落研部員7名での“OB座談会”の様子も収録！

青学落研時代の町田青学落研時代の「春とヒコーキ』ぐんぴぃ青学落研時代の「春とヒコーキ』土岡

【目次】

- ぐんぴぃとの出会い- 土岡との出会い- 知られざる青学落研- 絶斗さん- ホラ軍人- 回転寿し好き助- 浅田魔王さん- 夏合宿- ぐんぴぃとオナ禁- 忘れえぬ営業- 青学落研の歴史- 話を聞く男- 土岡はすごい- みねお- 一東斎巧善- 女子部員- たんめんさん- 淵野辺での日々- シュシュブチ- はずれの年- ゴリラにエル・トール- 卒業- 青学落研を振り返る- ＯＢ座談会- ぐんぴぃが語る町田- 土岡が語る町田【著者プロフィール】

町田（まちだ）

1991年10月21日生まれ。青山学院大学卒。カフカノ・町ルダとして活動するお笑い芸人。春とヒコーキと同じ落語研究会出身で、バキ童チャンネルに“バキ童の友人”として出演することも。

【書誌情報】

タイトル：『振り返れば青学落研』

著者：町田

定価：1650円（税込）

発行：扶桑社

発売日：2026年2月25日（水）

ISBN：978-4594100247

