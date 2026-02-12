「バキ童チャンネル」発、町田著のエッセイ『振り返れば青学落研』書影解禁＆「春とヒコーキ」ぐんぴぃ・土岡からの帯コメント到着
『振り返れば青学落研』書影
バキ童チャンネルで話題の“やばいヤツら”だらけの青学落研ヒストリー
登録者200万人のYouTube「バキ童チャンネル」（https://www.youtube.com/@bakibakiDT）の大人気コンテンツ「青学落研の話」が、春とヒコーキの盟友・町田の手でエッセイ化。
バキ童チャンネルではまだ語られていない、青学落研のエピソードも多数収録されています。
「春とヒコーキ」の2人から帯コメントも到着！
ぐんぴぃ「青学落研をやり続けるために芸人になりました」
土岡「黒歴史をなんでこんなにみんなで喋ってるんだろう」
【内容紹介】
2010年春、青山学院大学に入学した町田。
入学早々、初対面で“エピソードトークを2本披露してきた男”ぐんぴぃと出会い、
流されるように落語研究会へ入部する。
だがそこは、“やばいヤツら”の巣窟だった――。
落研部員なのにまったくしゃべらないヤツ。
頭の半分だけ坊主なヤツ。
擬音でしか会話しないヤツ。
デジモンのフィギュアに話しかけるヤツ。
事故物件に何の疑問も抱かず住み続けるヤツ……。
青山の地で“キラキラしたキャンパスライフ”と真逆の道を爆走する、
個性的な落研部員たちとの大学生活を描いたエッセイ。
町田と春とヒコーキのふたりを含めた落研部員7名での“OB座談会”の様子も収録！
青学落研時代の町田
青学落研時代の「春とヒコーキ』ぐんぴぃ
青学落研時代の「春とヒコーキ』土岡
【目次】
- ぐんぴぃとの出会い
- 土岡との出会い
- 知られざる青学落研
- 絶斗さん
- ホラ軍人
- 回転寿し好き助
- 浅田魔王さん
- 夏合宿
- ぐんぴぃとオナ禁
- 忘れえぬ営業
- 青学落研の歴史
- 話を聞く男
- 土岡はすごい
- みねお
- 一東斎巧善
- 女子部員
- たんめんさん
- 淵野辺での日々
- シュシュブチ
- はずれの年
- ゴリラにエル・トール
- 卒業
- 青学落研を振り返る
- ＯＢ座談会
- ぐんぴぃが語る町田
- 土岡が語る町田
【著者プロフィール】
町田（まちだ）
1991年10月21日生まれ。青山学院大学卒。カフカノ・町ルダとして活動するお笑い芸人。春とヒコーキと同じ落語研究会出身で、バキ童チャンネルに“バキ童の友人”として出演することも。
【書誌情報】
タイトル：『振り返れば青学落研』
著者：町田
定価：1650円（税込）
発行：扶桑社
発売日：2026年2月25日（水）
ISBN：978-4594100247
