＜助成先決定＞第2回「大分発！ソーシャル・スタートアップ基金」助成先発表

2026年2月12日、公益財団法人日本フィランソロピック財団（所在地：東京都港区、代表理事：岸本和久）は、第2回「大分発！ソーシャル・スタートアップ基金」の助成先を以下の4件に決定したことを発表しました（五十音順）。助成総額は8,213,450円。助成対象期間は2026年3月～2027年2月。

- 第2回「大分発！ソーシャル・スタートアップ基金」助成先団体・事業

団体名：株式会社 縁（所在地：大分県宇佐市）

事業名：宇佐市初！ 看護小規模多機能型居宅介護の開設へ！

助成金額：3,000,000円

団体名：株式会社STEAH（所在地：大分県別府市）

事業名：スクールソーシャルワーク事業管理システム Hopathの基盤機能開発

助成金額：2,980,000円

団体名：特定非営利活動法人みんなの教室（所在地：大分県別府市）

事業名：学び×夢×つながりで創る、子どものまちおおいた

助成金額：1,483,450円

団体名：Lost Item Delivery株式会社（所在地：大分県別府市）

事業名：NO放置キャリー！訪日客と施設を繋ぐ三方良しの社会実装構築

助成金額：750,000円

「大分発！ソーシャル・スタートアップ基金」とは

大分県では、革新的なビジネスアイデアを持ち、社会課題や地域課題の解決を目指すソーシャルビジネスが多く活動しています。行政からの支援に恵まれる大分は、新たな挑戦を続ける若いベンチャー企業が生まれる土壌があると言えるでしょう。しかし、資金調達、環境整備など多くの課題があるのも現実です。これらを乗り越え、地域経済に新たな息吹（いぶき）を吹き込む、創造性あふれる団体が成長するためには、継続的で厚みのある支援が必要です。

この基金は、大分で起業した団体による、我が国の社会課題や地域課題の解決を目的とする新たな技術や商品、サービスを生み出すソーシャルビジネスを対象とした、創業期の調査、研究、開発事業を助成します。

- 公益財団法人 日本フィランソロピック財団について

公益財団法人 日本フィランソロピック財団は、2020年に設立、社会貢献事業への資金提供を目的として、寄附を募り、それを基金として管理運営し、助成や奨学金・顕彰事業などを行っています。寄附者おひとりおひとりの「おもい」を「意義ある寄附」として大きく育み、未来への投資としてより豊かな社会の創造を目指しています。

ホームページ：https://np-foundation.or.jp/