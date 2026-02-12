能登で新たに起業や地域課題の解決に取り組む人のための滞在拠点「I DO NOTO BASE」入居者募集開始について

石川県

　




　一般社団法人 能登官民連携復興センター（以下「同センター」）では、行政と民間、全国と能登をつなぎ、復興に向けたさまざまな取組への支援を行っています。


　同センターでは、石川県が「能登起業チャレンジ応援プロジェクト」の一環として整備している、能登で新たに起業する方や地域課題の解決に取り組む方を対象とした滞在拠点「I DO NOTO BASE（アイ ドゥ ノト ベース）」の管理運営を行うこととしております。


　本施設は、能登に一定期間腰を据えて活動するための生活拠点を提供するもので、2026年3月末の完成、4月下旬の入居開始を予定しています。


　このたび、「I DO NOTO BASE」の第1次入居者募集を2月6日（金）より開始しました。



１．施設概要


　・名称：I DO NOTO BASE（アイ ドゥ ノト ベース）


　・所在地：石川県輪島市三井町洲衛（のと里山空港敷地内）


　・居住棟：20棟（1人1棟）


　・入居開始予定：2026年4月下旬（完成予定：2026年3月末）



２．募集概要（第1次募集）


　・募集期間：2026年2月6日（金）～2月28日（土）


　・対 象 者：能登で新たに起業・新規事業に挑戦する方、


　　　　　　 能登の地域課題解決に取り組む長期滞在希望の学生、


　　　　　　 企業等からの派遣で復興支援に取り組む方 など


　・入居期間：1か月以上6か月以内


　　※更新可：更新時審査を経て半年更新、最長2年



３．使用料（月額）


　・一般：22,000円（賃料15,000円、共益費7,000円）


　・学生：7,000円（共益費のみ）※水道・ガス・Wi-Fiは共益費に含む



４．今後の予定


　・2月28日：募集締め切り


　・3月上旬～中旬：一次審査（書類審査）、二次審査（オンライン面談）


　・4月下旬：入居開始



５．応募方法


募集要項（下記の能登官民連携復興センターウェブサイトに掲載）を確認のうえ、


所定のフォームから応募（オンラインのみ）


ウェブサイト：https://www.notorenpuku.jp/news/516/



【問い合わせ先】


一般社団法人 能登官民連携復興センター


所在地：〒929-2372 石川県輪島市三井町洲衛10部11番1


問い合わせ：募集要項に記載の問い合わせフォームより問い合わせ（オンラインのみ）