～いぬとねこ シニアのそなえプロジェクト～寺田心さんが約30名の飼い主と愛⽝・愛猫のシニアのそなえを学ぶペットライン「シニアのそなえ特別セミナー」＆「愛⽝・愛猫へ贈る 感謝の手紙コンテスト」入賞者発表

ペットライン株式会社

国産ペットフードメーカー ペットライン株式会社（本社：神奈川県横浜市／代表取締役社長：小沼 亮）は、「いぬとねこ シニアのそなえプロジェクト」の一環として、2026年2月11日（水・祝）に、老犬ホームを併設する『WANCOTT』（横浜）にて、ペットライン「シニアのそなえ特別セミナー」＆「愛犬・愛猫へ贈る 感謝の手紙コンテスト」入賞者発表を開催しました。当日は事前応募により集まった一般の飼い主33名をご招待し、俳優の寺田心さんをゲストに迎え、獣医師や老犬ホーム関係者とともに、ペットの高齢化をテーマとしたセミナーと10月に開催した「積み重ねた時間に、愛を込めて 愛犬・愛猫へ贈る感謝の手紙コンテスト」の入賞者発表を実施いたしました。

■「シニアのそなえ特別セミナー」

・ペットの高齢化と⽼⽝ホームの関係性

「シニアのそなえ特別セミナー」では俳優の寺田心さん、獣医師の枝村一弥先生・小澤真紀子先生、そ

して会場であるWANCOTT のアクティングゼネラルマネージャー兼愛玩動物看護師の今井美奈子さんが登壇。愛⽝を連れて参加した飼い主もおり、セミナー冒頭では、愛⽝と共に参加した飼い主が、愛⽝の名前や年齢を紹介する時間が設けられました。飼い主や愛⽝と交流した寺田さんは「みんな可愛いですね。みんなおしゃれして！」と会場は和やかな雰囲気に包まれながらトークセッションがスタートしました。近年、ペットの平均寿命が延びている現状を踏まえ、シニア期に向けてどのようなそなえが必要かについてトークが展開されました。2024 年の集計結果では⽝の平均寿命が14.9 歳、猫は15.9 歳*と2010 年と比較すると、⽝は+1.1 歳、猫は+1.6 歳と右肩上がりに延びています。枝村先生によると、平均寿命が延びた主な要因は「医療技術の進歩」「食事の質の向上」「飼育環境の改善」の3 点であると解説がありました。近年では飼い主との会話を通じて、ペットを“家族の一員”として捉える意識がより一層高まり、動物への愛情や向き合い方が変化していることも感じると述べました。また今井さんからは、動物を引き取って飼育する⽼⽝ホームなどの譲受飼養業者が、2013 年の約20 施設から現在は200施設を超えるまでに増加していることが環境省のデータでも示されていると紹介され、ペットと飼い主双方の高齢化に伴い、⽼⽝ホームを利用するケースが増えている現状について説明がありました。加齢によって歩行が難しくなったり、持病や認知機能の低下が見られたりする⽝が多いほか、飼い主の仕事や家庭環境の変化を理由に預けられるケースもあるといいます。近年では、長期間の預かりに限らず、一時的な利用や専門的なケアを目的とした利用も増えており、会場となったWANCOTT では、その子の状態に合わせた食事管理や介助などのサポートを受けながら生活していることが紹介されました。

*一般社団法人ペットフード協会調べ

・「シニアのそなえ」の必要性と実践方法

獣医師の枝村先生からは、加齢に伴う変化について解説があり、見た目の変化だけでなく、睡眠時間が

長くなる、動きがゆっくりになるといった行動の変化も、シニア期のサインとして挙げられました。毎

日一緒に過ごしているからこそ、日頃から意識して観察することが大切であり、元気そうに見えていて

も体の中では⽼化が進んでいる場合があると説明がありました。また、7 歳以上の⽝・猫の飼い主を対

象とした調査では、⽝の56.9％、猫の64.5％が定期的な健康診断を受けていないという結果が紹介されました。これを受け、小澤先生からは、見た目だけで判断するのではなく、定期的な健康診断によって状態を把握する重要性が説明され、特に7 歳前後からは、年2 回以上の健康診断を受けることが病気の早期発見につながると述べました。さらに、同調査では健康診断を受けていない理由として「体調に異変がない」「通院を嫌がる」「ストレスをかけたくない」といった声が多く挙げられました。これに対し枝村先生は、症状が出てからでは病気が進行している可能性があるとし、健康な時の状態を示す基準値を知るためにも、シニア期には定期的な健康診断が重要だと述べました。また、⽝種や猫種によってなりやすい病気が異なることにも触れ、あらかじめその特性を把握しておくことで、健康診断の際に確認すべき検査項目を意識し、日常のケアで注意すべきポイントを明確にするなど、より重点的な健康管理につなげることができると話がありました。

獣医師の話を聞いた寺田さんは先住⽝「のの」を18 歳で見送った経験から「もっとできることがあったかもしれない、愛⽝が幸せでいてくれる準備があったんじゃないか」と振り返り、飼い主が正しい知識を持ち、早めに環境を整えてあげることの大切さを語りました。7 歳を過ぎると見た目は元気に見えていても、体の中では細胞レベルで⽼化が進み始め、腎臓病、関節疾患、心臓病、糖尿病、認知症など、シニア期に多い病気が気づかないうちに進行することがあります。そのため「シニア期のわからないをなくしていくことが大事。飼い主が正しい知識をつけて、いずれは来るシニア期に対する心の準備が必要だ」と寺田さんは語りました。

■寺田さん・獣医師が審査員を務める「感謝の手紙コンテスト」入賞者発表を開催

セミナーの後には、「愛⽝・愛猫へ贈る 感謝の手紙コンテスト」の入賞者発表が行われました。感謝の

気持ちを「手紙」というかたちで届けることで愛⽝・愛猫と向き合い、しあわせなシニア期を過ごすた

めのこれからを考える「そなえの時間」にしてほしいという想いから、昨年秋開催した「愛⽝・愛猫へ

贈る 感謝の手紙コンテスト」。多くの飼い主から心温まる手紙が寄せられました。コンテストの審査員

は、俳優の寺田心さんと獣医師の小澤先生が務め、応募作品の中から、「あなたの健康を想うで賞」

「快適に過ごしてほしいで賞」「歳を重ねるほど愛おしいで賞」の3 つの賞が選出されました。寺田心

さんから発表された、「歳を重ねるほど愛おしいで賞」では受賞作品の内容をもとに制作された「愛

⽝・愛猫のイラスト入り手紙ムービー」も上映されました。飼い主それぞれの想いが込められた手紙が

紹介され、会場では改めて愛⽝・愛猫と過ごす時間や、これからのシニア期について考える機会となり

ました。寺田さんは「飼い主さんの愛が伝わる映像だなと思いました。日常の写真も沢山ありました

し、うちの子もそうだなあ、と共感しましたし、グッと来るものがありました。」と審査員ならではの

視点でコメントをしました。

「愛⽝・愛猫のイラスト入り手紙ムービー」（愛⽝編）：https://youtu.be/ZjXBe31D5LE

「愛⽝・愛猫のイラスト入り手紙ムービー」（愛猫編）：https://youtu.be/4RZFpH98qOM

■寺田さんが実践「⽼⽝ホーム」ケア・リハビリ体験

寺田さんは会場となったWANCOTT の⽼⽝ホームにて、シニア⽝のケア・リハビリ体験も行いました。動物看護師の指導のもと、⽼⽝ホームで過ごすシニア⽝と触れ合いながら、可能な範囲での日常ケアを体験しました。体験では、シニア⽝の状態に合わせた接し方やサポートのポイントについて説明を受け、実際にケアの一部を行いながら、シニア⽝に寄り添ううえでのポイントや意識する点などを学びました。体験後、寺田さんは「お家でできることもたくさんありますし、飼い主としてできることを日頃からしてあげたいなと思います。僕も自分の飼っている愛⽝も定期検診に連れて行ってあげて、関節に異常がないか、ヘルニアを発症していないかなどを確認していきたいです。」とご自身の飼っている愛⽝についても言及しながら、ケアの必要性について学びました。

「いぬとねこ シニアのそなえプロジェクト」とは

ペットラインは、シニア期にそなえて愛⽝・愛猫の生活環境・食事内容の見直し、変化を見逃さないよ

うにすること、飼い主さんも正しい知識を身につけることが大切だと考えています。これらの想いか

ら、「いぬとねこ シニアのそなえプロジェクト」を2024 年4 月に発足しました。

プロジェクトアンバサダー※には俳優 寺田心さんを起用し、獣医師・親子とともに学べるイベントを交

えたプロジェクト発表会を実施。プロジェクト発足後には、SNS で募集した愛⽝・愛猫とその家族をモ

デルにしたオリジナル絵本「シニアのそなえものがたり」を制作し、小学校100 校に計2,000 冊の絵本を寄贈。声優の下野紘さんによる絵本の朗読ムービーも公開。東京・大阪・名古屋にて⽝と猫の認知症とシニア期について考える写真展「いぬとねこ シニアのそなえ展」も開催。小学生向けに「ペットライン特別授業」も都内で実施。また、10 歳を迎えた愛⽝・愛猫の長寿を祝い、シニア期からの健康を祈る新たな習慣「わん暦・にゃん暦祝い」を提案。さらに2025 年9 月には、7 歳以上の愛⽝・愛猫と暮らす飼い主1,100 名を対象とした「シニア⽝猫実態調査 2025」を実施。調査結果では、⽝・猫と過ごす時間の長さや、健康管理・定期検診の浸透不足が明らかになり、シニア期の予防や健康ケアの重要性が改めて浮き彫りになりました。

本プロジェクトでは、愛⽝・愛猫がしあわせなシニア期を過ごすために、シニア期に注意したい疾患、

生活環境・正しい食生活、日々のケア方法などをわかりやすく学べる取り組みを展開していきます。

（特設サイト：https://inu-neko-sonae.com）

※寺田心さんのプロジェクトアンバサダー期間は2024 年4 月～2025 年3 月です。

企業概要

社名：ペットライン株式会社

本店所在地：岐⾩県多治見市大針町657-1

本社所在地：神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 横浜ランドマークタワー46 階

設立：昭和42 年7 月19 日

代表：代表取締役社長 小沼 亮

事業内容：ペットフード、ペット関連商品の製造販売