シンシアリー代表 國本が日本マイクロソフト初代Copilotアンバサダーに任命

Cynthialy株式会社

法人向けの生成AI人材育成・事業成果の創出コンサルティング支援を行うシンシアリー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：國本知里）は、代表の國本知里が日本マイクロソフト株式会社の初代Copilotアンバサダーに任命されたことをお知らせいたします。2026年2月4日（火）に開催されたCopilot Ambassador 2026において正式に発表されました。

■ Copilotアンバサダー任命の背景

國本はこれまで、Copilotの実践的な活用推進に幅広く取り組んでまいりました。Microsoft Copilot+PCの公式動画CM出演をはじめ、2025年10月には監修書籍「ビジネスパーソンのためのMicrosoft Copilot活用大全 毎日の仕事が一気に変わる!」（株式会社Gakken）を出版し、職種別の具体的なCopilot活用術を広く発信しています。

また、シンシアリーとしても企業におけるMicrosoft 365 Copilotの導入支援やCopilot Studioを活用したAIエージェント開発支援を通じて、多くの成功事例を創出してまいりました。こうした個人・法人の両面にわたるCopilot活用推進の実績を評価いただき、このたび日本マイクロソフトが新設した「Copilotアンバサダー」の初代メンバーに任命を受けました。

■ 今後の展望

今回の任命を機に、シンシアリーでは企業におけるCopilot活用支援をさらに加速させてまいります。最新のCopilot技術や事例をいち早く取り入れながら、AI活用による事業成果の創出支援やAIエージェント開発支援を通じて、より多くの企業の生産性向上と新たな事業価値の創出に貢献してまいります。

■シンシアリー株式会社について

シンシアリー株式会社は生成AI技術を活用し、人間の圧倒的な生産性向上・企業価値向上、AIエージェント・AIバーチャルヒューマンという新しいワークフォースを創り出し、AIによる働き方の変革をご支援します。

https://cynthialy.co.jp/

＜会社概要＞

本社所在地：東京都渋谷区道玄坂2丁目11番1号5階

名古屋営業所：愛知県名古屋市昭和区鶴舞1丁目2番32号（STATION Ai内）

設立： 2022年10月

代表者： 國本知里

事業内容： 生成AIの人材育成・成果創出コンサルティング・活用開発支援事業