ダイアログ・イン・ザ・ダーク、ニュウマン高輪　MIMUREに新拠点「Dialog in the Dark 5-1=∞ Lab.」を3月28日オープン予定

一般社団法人ダイアローグ・ジャパン・ソサエティ

一般社団法人ダイアローグ・ジャパン・ソサエティ（所在地：東京都港区、代表理事：志村季世恵）は、真っ暗闇のエンターテイメント「ダイアログ・イン・ザ・ダーク」の新たな体験・研究拠点として、「Dialog in the Dark 5-1=∞ Lab.」（ダイアログ・イン・ザ・ダーク ファイブワンラボ）を、2026年3月28日にニュウマン高輪 MIMURE内に開設予定であることをお知らせします。

URL：https://5-1lab.dialogue.or.jp/mimure/(https://5-1lab.dialogue.or.jp/mimure/)

本拠点は、OGAWA COFFEE LABORATORY 高輪との共創により実現する、新たな体験・研究拠点です。これまで展開してきた「ダイアログ・イン・ザ・ダーク」の思想を継承・発展させ、コーヒーという存在を手がかりに、感覚や対話の在り方を体験を通して楽しみながら探究していきます。

コンセプトは「5－1＝∞」。五感のうち一つを引くという引き算を通じて、感覚がどのように変化し、どのような広がりが生まれるのかを探究します。本拠点では、暗闇の中でコーヒーを味わいながら、感覚と向き合い、対話を楽しむ「究極の憩い」の場をつくります。

ダイアログ・イン・ザ・ダークでは1999年の日本初開催以来、体験提供を軸としながら、視覚障害者とともに感覚や対話に関する探究を行ってまいりました。「5－1＝∞ Lab.」は、そうした実践と探究の蓄積を基盤に、来場者が実際に体験できる新たなダイアログ・イン・ザ・ダークの拠点としてオープンします。

なお、プログラム内容やチケット詳細については、2月下旬に発表予定です。

また、本拠点の立ち上げにあたり、スタッフも募集しております。

■スタッフ募集

新施設のオープニングをご一緒してくださるお仲間を募集中です。詳細は以下をご覧ください。

URL：https://job.cinra.net/company/dialogue/

■施設概要

店名：Dialog in the Dark 5-1=∞ Lab.（ダイアログ・イン・ザ・ダーク ファイブワンラボ）

住所：東京都港区高輪二丁目２２番１号 ニュウマン高輪 MIMURE 2F

■ダイアログ・イン・ザ・ダークとは

視覚障害者の案内により、完全に光を遮断した“純度100%の暗闇”の中で、視覚以外の様々な感覚やコミュニケーションを楽しむソーシャル・エンターテイメントです。

1988年、ドイツの哲学博士アンドレアス・ハイネッケの発案によって生まれ、これまで約50カ国で開催され、900万人を超える人々が体験しました。日本では、1999年11月の初開催以降、これまで30万人以上が体験しています。 体験者からは、「近くの人への信頼が増していくのがわかりました。見える世界でも、そんな助け合いができるといい」（40代・女性）、「しょうがいがある人も、ない人も、しゃべったりきいたりするとなかよくなれる」（小学生）などの声が寄せられています。現在、常設会場としては、東京・竹芝のダイアログ・ダイバーシティミュージアム「対話の森」で開催中。

https://did.dialogue.or.jp/

【一般社団法人ダイアローグ・ジャパン・ソサエティについて】

たがいを認め、助けあう社会を実現するためのフラッグシッププロジェクトを開催。1999年以降、「ダイアログ・イン・ザ・ダーク」「ダイアログ・イン・サイレンス」「ダイアログ・ウィズ・タイム」のソーシャルエンターテイメントプログラムを開催し、これまで延べ約33万人が体験しました。

2020年8月には、東京・竹芝に「ダイアログ・イン・ザ・ダーク」をはじめとしたプログラムを体験できるダイアログ・ダイバーシティミュージアム「対話の森」をオープン。誰もが対等に対話することで協力し信頼し安心して社会参加ができるようにし、もっとより豊かで多様性のある社会の形成及び発展に寄与することを目的としています。

一般社団法人ダイアローグ・ジャパン・ソサエティ ：https://djs.dialogue.or.jp/

ダイアログ・ダイバーシティミュージアム「対話の森」：https://taiwanomori.dialogue.or.jp/