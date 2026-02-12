片山財務大臣 登壇決定！Digital Space Conference 2026 開催まであと5日！

一般社団法人日本デジタル空間経済連盟

一般社団法人日本デジタル経済連盟（所在地：東京都港区、代表理事：北尾吉孝、以下「当連盟」）は、株式会社CoinPost（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：各務貴仁）が企画・運営協力を行う大規模カンファレンス 「Digital Space Conference 2026（以下、DSC2026）」 を、2026年2月17日（火）に虎ノ門ヒルズフォーラムにて開催します。

DSC2026は、AI・Web3・量子コンピューター等の先端技術を単なる研究・実験段階にとどめることなく、実際の社会やビジネスへどのように実装していくかを議論することを目的としたカンファレンスです。官公庁、業界団体、金融機関、テクノロジー企業、スタートアップなど、分野を横断した実務者が一堂に会し、制度・産業・技術の接点を多角的に捉えながら、実装に向けた課題と可能性を共有します。

「Digital Space Conference 2026」は、開催まで残り1週間となりました。

本プレスリリースでは、開催直前の最新情報として、アジェンダや注目ポイントをご紹介いたします。

■ スポンサーのご紹介

本カンファレンスでは、デジタル社会の実装と発展を共に推進する多くの企業・団体よりご支援をいただいております。

金融、テクノロジー、エンターテインメント、公共分野など、多様な領域を代表するスポンサー各社が参画し、DSC2026の開催を支えています。

【タイトル】

- SBIホールディングス株式会社

【プラチナ】

- シンプレクス・ホールディングス株式会社- 株式会社電通- 株式会社電通総研- 株式会社電通デジタル

【ワークショップ】

- KPMGコンサルティング株式会社

【ゴールド】

- ソフトバンク株式会社- 株式会社野村総合研究所- 野村ホールディングス株式会社- 株式会社三井住友フィナンシャルグループ

【シルバー】

- 株式会社gumi- 株式会社Macbee Planet- 吉本興業ホールディングス株式会社

【SDGs】

- 株式会社トレードワークス

【ブロンズ】

- イオン株式会社- 株式会社SBI新生銀行- 株式会社オリエントコーポレーション- 住友不動産株式会社- セガサミーホールディングス株式会社- 株式会社ディーカレットDCP- デジタル証券株式会社- 株式会社日本政策投資銀行- 株式会社日立製作所- 株式会社プロジェクトカンパニー- 株式会社MAYA STAFFING- 株式会社ライズ・コンサルティング・グループ- 株式会社RIT- 株式会社リミックスポイント- 株式会社ロイヤリティマーケティング

【アフターパーティー】

- 株式会社WEEVA

■ 展示ブースのご紹介（会場マップ公開）

DSC2026では、全13社による展示ブース出展を予定しています。

会場内では、各社の最新の取り組みやソリューションを、展示を通じてご覧いただけます。

- 大阪府市- SBIホールディングス株式会社- 株式会社FANY- 一般社団法人金融データ活用推進協会- 株式会社gumi- KPMGコンサルティング株式会社- シンプレクス・ホールディングス株式会社- 株式会社電通／株式会社電通総研／株式会社電通デジタル- 株式会社トレードワークス- 野村ホールディングス株式会社- 株式会社日立製作所- 株式会社Macbee Planet

■ 登壇スピーカーのご紹介

DSC2026では、政策、金融、テクノロジー、産業の第一線で活躍する実務者・有識者が登壇します。

官公庁、業界団体、金融機関、テクノロジー企業、スタートアップなど、分野横断の視点から、先端技術の社会実装に向けた議論を展開します。

■ アジェンダのご紹介

当日は、基調講演、特別セッション、パネルディスカッションなどを通じて、

AI・Web3・量子コンピューターをはじめとする先端技術が、実社会やビジネスにどのように実装されていくのかを多角的に掘り下げます。

最新のプログラムおよびタイムテーブルは、公式サイトにて公開しております。

公式サイト：https://jdsef.or.jp/event/dsc#session

■ DSC2026ならではの見どころ

～ ネットワーキング強化・ピッチステージ新設 ～

DSC2026では、来場者同士の交流を促進するネットワーキング機能を昨年からさらに強化しています。業界や立場を越えた対話を通じて、新たな連携や共創が生まれる場を提供します。

また、本年は新たな取り組みとして、展示会場内に「ピッチステージ」を新設。

官公庁、企業、スタートアップなどによるプレゼンテーションを通じて、最新の取り組みや課題意識を共有し、実装に向けた議論を加速させます。

＜開催概要＞

開催日：2026年2月17日（火）

会場：虎ノ門ヒルズフォーラム （東京都港区虎ノ門1丁目23-3 虎ノ門ヒルズ 森タワー5階）

主催：一般社団法人日本デジタル経済連盟

企画・運営協力：株式会社CoinPost

公式サイト： https://jdsef.or.jp/event/dsc (https://x.gd/udV5c)

＜参加方法＞

イベント公式サイトより事前参加登録を受け付けています。ご登録は無料です。

https://jdsef.or.jp/event/dsc/ticket(https://x.gd/R5SGh)

＜Digital Space Conference 開催の背景＞

Digital Space Conferenceは、デジタル空間における新たな経済と社会のあり方を問い続けてきました。第4回となる2026年は、「未来を考え、今日を切り拓く」 をテーマに、構想から実装へと進む転換点を捉えます。

▼過去の開催テーマ

2023年：「我々は、デジタル空間に新しい経済を築けるか？」

2024年：「生成AI・Web3・リアルとバーチャルの融合による価値創出」

2025年：「次世代を見据えた技術と社会の関係性の多角的議論」

■ ご取材・イベント協賛に関するお問い合わせ

一般社団法人日本デジタル経済連盟

Digital Space Conference 2026 運営事務局

E-mail：dsc@coinpost.jp