大型インフラ案件の議事録と設計変更履歴を横断解析し、施工・設計判断の再利用を支援するAI IPGenius【AI基盤最新事例】

リーガルテック株式会社（東京都港区、代表取締役：平井 智之）は、建設プロジェクトにおける技術的判断や検討経緯の整理を支援するため、非構造データを解析する知の資産化ナレッジベース「AI IPGenius」を提供している。

本取り組みでは、大型インフラ案件を多数手がけるゼネコンの工事統括・技術部門を想定し、過去プロジェクトで蓄積された会議議事録や設計変更に関する協議記録から、課題や判断理由を横断的に整理する活用を進めている。

日々のプロジェクト運営の中で記録されてきた検討内容を、次の施工計画や設計検討に活かすことを目的としている。

背景

ゼネコンが手がける大型インフラ・公共工事では、プロジェクト期間が長期に及び、設計変更や施工計画の見直しなど、数多くの技術的判断が行われる。

これらの判断理由や検討経緯は、会議議事録や協議記録として残されているものの、プロジェクト終了後は十分に活用されないケースも多い。

特に、過去案件と類似条件を持つ新規プロジェクトにおいて、当時の課題や判断背景を迅速に参照することは容易ではなく、情報探索に時間を要することが課題となっていた。

活用事例：AIが研究ノート・議事録を横断解析し、技術の核心を抽出

大型インフラ案件を手がけるゼネコン（企業名非公開）の工事統括・技術部門では、以下の資料を AI IPGenius on IDX に投入して活用した。

・建設プロジェクト会議の議事録

・設計変更に関する協議記録

・施工計画検討資料

・過去プロジェクトの技術報告書

AI IPGenius on IDX がこれらの非構造データを横断的に解析し、

・プロジェクトごとの技術的課題

・工法・設計変更に至った判断理由

・代替案との比較検討の観点

・過去案件との類似条件や相違点

などを整理した。

研究者や技術担当者は、抽出されたポイントを起点として議論を進め、次期プロジェクトにおける施工計画や設計検討の再整理に利用した。

また、抽出された技術的観点を MyTokkyo.Ai と連携させ、類似技術や関連する過去事例を即時に検索できる体制を構築した。

AI IPGenius on IDX について

AI IPGenius on IDX は、PDF、Word、PowerPoint、スキャン資料などの非構造データを対象に、内容理解ベースで検索・要約・解析を行う知の資産化ナレッジベースである。

・建設プロジェクト議事録などの非構造データ解析

・技術的課題や判断ポイントの抽出

・MyTokkyo.Ai と連携した類似技術検索

・社内共有ファイルを横断した情報整理

これにより、部門やプロジェクトをまたいだ情報活用を支援する。

効果

本活用により、以下のような効果が期待されている。

・過去プロジェクト情報の探索時間削減

・技術判断経緯の整理・可視化

・施工・設計に関する検討材料の再利用

・テーマ検討・技術検討の効率化

・技術部門内でのナレッジ共有促進

いずれも、既存資料を活用した業務支援として位置づけられている。

今後の展開

リーガルテック株式会社は今後、建設・研究現場向けに以下の機能強化を予定している。

・技術テーマ探索モデルの強化

・施工・実験ログの構造化モデル強化

・技術比較・差分抽出モデルの高度化

建設分野における技術的意思決定を支える基盤としての活用を目指す。

製品ページ：https://www.legaltech.co.jp/ipgenius/

