2026年2月末、新世代型GARNI（ガルニ）LUCUA 7F に新店舗オープン

有限会社ガルニ



ルクア7F　

シルバーを中心に、日常に馴染み、長く愛用できるジュエリーを展開してきたGARNI。そんな「GARNI」が、これからジュエリーをどんどん楽しみたい、性別に関係なく、自由な発想でジュエリーを取り入れたい・・・といった多様なニーズに寄り添う新世代型店舗「LUCUA大阪店」をオープンいたします。

＜出店概要＞


・オープン　：2026年2月27日（金）


・場所　　　：大阪府大阪市北区梅田3丁目1-3 ルクア７F


・営業時間　：10：30～20：30


・URL　　　：https://www.lucua.jp/


・Instagram : https://www.instagram.com/garni_official/



＜LUCUA店 展開内容＞
・カジュアルに楽しめるシルバーアイテムを中心としたラインアップの拡充
・レイヤードしやすいチェーンネックレスやブレスレットの拡充
・ギフトに選びやすいアイテムの展開
・ブライダルリング・ペアリングの取り扱い
・「LUCUA大阪店」限定品の取り扱い



これらを軸に、これからジュエリーを楽しみたい方にも、すでにGARNIをご愛用いただいている方にも、GARNIとの新しい出会いを感じていただけるものと思います。


日常に寄り添うカジュアルなジュエリーを軸に、変わらないGARNIらしい造形とバランス感覚を掛け合わせた商品ラインアップをぜひGARNI　LUCUA大阪店にてご覧ください。



＜LUCUA大阪店 限定商品＞


Crockery triple ring charm（SVチャーム）\16,500


K10 Crockery triple ring charm（K10チャーム）\123,200


Cut cable chain （SVチェーン）\18,700


Silk cord（シルク紐）\9,900


※ 表示価格はすべて税込です。


※ ペンダントチャームとチェーン（またはシルク紐）は、それぞれ単体でお選びいただけます。




LUCUA大阪店限定商品
　　SVチャーム\16,500、SVチェーン\18,700

　　　K10チャーム\123,200、シルク紐\9,900

※ルクア店限定商品：ペンダントチャームとチェーンをそれぞれ単体で展開し、シルバーまたはK10のチャームに、シルバーチェーンまたはシルク紐を組み合わせて、好みに合わせたセレクトが可能です。






＊ノベルティには数にかぎりがございます。

＜購入ノベルティ＞


オープンを記念して、20,000円（税込み）以上お買い上げのお客さまには、ノベルティとしてBOX入り シルバージュエリーケアセットをご用意いたします。





日常に寄り添うカジュアルなジュエリーを軸に、GARNIらしい造形とバランス感覚を掛け合わせたラインナップを、ぜひLUCUA店にてお立ち寄りください。